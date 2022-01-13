Казахстан: начался вывод контингента ОДКБ; возбуждено полтысячи дел; елбасы пока не объявился

час назад

Автор фото, TASS Подпись к фото, Первые подразделения российских десантников уже вернулись в Иваново

В четверг начался вывод из Казахстана контингента ОДКБ, состоящего в основном из российских солдат. Кремль и МИД России попытались объяснить свое отношение к новому казахскому министру-"русофобу"; генпрокуратура объявила о возбуждении почти пятисот уголовных дел о беспорядках. Основные новости о Казахстане 13 января - в обзоре Русской службы Би-би-си.

Министр обороны России Сергей Шойгу на традиционно постановочной, "под камеры", встрече с президентом Владимиром Путиным доложил, что вывод контингента ОДКБ из Казахстана начался и завершится 19 января.

О том, что вывод солдат ОДКБ начнется 13 января, два дня назад объявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Контингент, введенный в качестве помощи в подавлении беспорядков и протестов в Казахстане, пробыл в стране всего неделю.

Сергей Шойгу сообщил, что уже 14 января российскими транспортными самолетами будут вывезены все несколько сотен военных Армении, Таджикистана и Беларуси, а киргизские солдаты отправятся домой сами, поскольку ехать им совсем близко.

Часть российских десантников уже вернулась на базы: российские агентства публикуют видеосъемки погрузки техники и солдат на самолеты.

"В целом надо возвращаться домой - мы свою задачу выполнили", - цитируют российские агентства слова Владимира Путина на встрече с Шойгу.

Кремль и МИД объясняют отношение к министру Умарову

Представители Кремля и МИД России Дмитрий Песков и Мария Захарова в четверг постарались объяснить официальное отношение к новому министру информации Казахстана Аскару Умарову, об отказе от сотрудничества с которым накануне объявил глава "Россотрудничества" Евгений Примаков, обвинив Умарова в русофобии.

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Примаков привел в своем телеграм-канале три высказывания Умарова, которые он считает русофобскими.

"Уважая суверенитет братского Казахстана и усилия по установлению мира в республике, смею напомнить уже старое, автоматически работающее и проверенное правило, состоящее в том, что "Россотрудничество" не поддерживает контакты, не работает и не сотрудничает с русофобской дрянью, что полностью предотвращает любое наше взаимодействие с упоминавшимся министром и возглавляемым им министерством", - провозгласил Примаков.

Вслед за Примаковым отказался от сотрудничества с новым министром и глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. "На космодроме Байконур мы не будем рады министру Аскару Умарову. Мы его там не ждем", - написал он в своем телеграм-канале.

Мария Захарова сказала в четверг на брифинге, что МИД считает неприемлемыми высказывания Умарова, которые она видела в российской прессе.

"Высказывания, которые мы видели, они цитировались в СМИ и, безусловно, являются неприемлемыми. Любые националистические, ксенофобские высказывания, разжигающие чувство ненависти или неприязни между народами, народностями, национальностями неприемлемы, потому что это наша принципиальная позиция", - цитирует Захарову ТАСС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал высказывания Умарова неловкими и некорректными, но предложил судить о новом министре не по ним, а по тому, что он будет делать на этом посту.

Автор фото, TASS Подпись к фото, Высказывания Аскара Умарова не понравились борцу с русофобией Примакову. Кремль и МИД высказались примирительно: это назначение - суверенное дело дружественного Казахстана

В то же время представительница МИД сказала, что назначение членов правительства - это суверенное дело Казахстана, и что руководство этой страны в целом дружественно России.

Сам Умаров накануне постарался заверить россиян, что он им не враг.

"На всех предыдущих должностях старался вести плодотворную работу с российскими и другими партнерами. Делали совместные хорошие проекты, в том числе, к общим датам - как, например, День Победы и т.д. (…) Понимаю, насколько важны для нас союзнические отношения с Россией. Вызывает уважение и благодарность поддержка Российской Федерацией нашей страны", - написал новоиспеченный министр в соцсетях.

Автор фото, TASS Подпись к фото, Внутри сгоревшей администрации Алматы. В городе продолжают разгребать последствия разгрома

Полтысячи дел о беспорядках

Генеральная прокуратура Казахстана в четверг объявила, что после беспорядков середины прошлой недели возбудила 494 уголовных дела и отправила в изоляторы 524 человека.

44 из этой полутысячи уголовных дел, как сообщает генпрокуратура, возбуждены по статьям о терроризме, 34 - по массовым беспорядкам, 15 - по убийствам.

Из сообщения прокуратуры следует, что подавляющее большинство из нескольких тысяч задержанных, о которых докладывали МВД и Комитет нацбезопасности Казахстана, привлечено лишь к административной ответственности: почти две тысячи человек отправлено под административный арест, почти 800 оштрафовано, больше двух тысяч предупреждено, а еще две тысячи административных дел пока рассматриваются судами.

Об иностранных гражданах среди задержанных и обвиняемых в пресс-релизе прокуратуры не говорится. Президенты Токаев и Путин, а также другие официальные лица Казахстана и России все последние дни говорили, что протесты и беспорядки в Казахстане были "террористической агрессией" извне.

Оранжевый уровень

Комитет национальной безопасности Казахстана в четверг объявил о понижении уровня "террористической опасности" в столице Нур-Султане до оранжевого. Этот уровень будет действовать две недели.

В четверг утром КНБ сообщил об отмене высшего, "красного" уровня опасности в Нур-Султане, Шымкенте и 12 областях страны.

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев так до сих пор и не появился на публике.

81-летний Назарбаев, носящий официальный титул "отца нации" (елбасы), за все время событий, потрясших эту нацию, ни разу не выступил публично.