Дайджест: Санкции против "Северного потока-2" не прошли через Сенат США

3 минуты назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Спонсором провалившегося законопроекта о санкциях был сенатор-республиканец Тед Круз

Законопроект о санкциях против газопровода "Северный поток-2" в течение ночи (вечера по вашингтонскому времени) провалился в американском Сенате.

Законопроект был предложен сенатором-республиканцем Тедом Крузом, который процедурными маневрами затягивал утверждение кандидатов администрации Байдена на различные посты. Демократы, имеющие в Сенате минимально возможное большинство, согласились поставить этот законопроект на голосование в обмен на отказ Круза от его затягивающей тактики.

Но это не значит, что демократы поддерживали сам его закон. Для принятия большинства законов в Сенате нужно 60 голосов из 100, а 44 сенатора проголосовали против, так что этот порог преодолеть не удалось.

Демократы при поддержке администрации продвигают собственный законопроект, предусматривающий разнообразные жесткие санкции в случае начала полномасштабного военного вторжения российских войск в Украину. Перспективы этой инициативы пока не ясны, впрочем, этот законодательный акт во многом избыточен, поскольку у администрации и без того достаточно полномочий для введения санкций.

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Yahoo News узнала о тайной программе подготовки украинских сил специального назначения, проводимой ЦРУ еще с 2015 года. По словам источников корреспондента Зака Дорфмана, тщательно отобранные украинские бойцы проходили тренировки в лагерях на юге США. Программа была начата еще при администрации Обамы, но последующие администрации Трампа и Байдена, при всех их разногласиях, лишь расширяли ее. Главный упор в обучении делался на сбор разведданных, настаивают источники, однако выпускники программы могут сыграть важную роль в организации партизанской войны на оккупированной территории, если Россия решится на полномасштабное вторжение. "Все, что происходило с нами в Афганистане, - они наедятся этого по горло с этими парнями", - цитирует Yahoo News бывшего высокопоставленного американского разведчика (разумеется, анонимно).

Интересно, что ЦРУ крайне осторожно подходило к сотрудничеству с украинскими спецслужбами, полагая, что они нашпигованы российской агентурой. Американцы настаивали, чтобы все украинские структуры, связанные с этой программой, были максимально изолированы от основной части силовых структур. Обучение проходило в условиях строгой секретности, причем были случаи, когда украинцев отправляли на родину уже из США за такие нарушения, как владение неучтенными электронными устройствами. При администрации Трампа было решено не рассказывать украинцам ничего такого, что обязательно хранить в тайне от россиян.

Макс Фишер, один из двух авторов аналитической колонки "Интерпретатор" в New York Times, пишет, что сфера влияния, которую так желает Владимир Путин, превращается для него в "клетку, которую он строит себе сам". Раз за разом, столкнувшись с событиями, которые он, справедливо или нет, воспринимает как очередную "цветную революцию", Путин поддерживает местных автократов. Так было в Беларуси в 2020 году, где Кремль даже не пытался наладить диалог с оппозицией, а совсем недавно - в Казахстане. "И чем больше он опирается на силу, чтобы помочь устоять стареющим, непопулярным автократам у себя на периферии, тем больше этот его альянс оказывается в осаде, зажатый между инакомыслием дома и давлением Западе снаружи. В результате те угрозы, которые Путин надеялся предотвратить, наоборот, растут", - пишет Фишер.

В тех странах, где похожих на Путина автократов нет, например, на Украине, российский президент также пытается действовать запугиванием. Там это тоже дает противоположный результат: если бы не его гибридная война и аннексия Крыма, больше половины украинцев не выступали бы за вступление в НАТО, а Запад не поддерживал бы Киев настолько единодушно.

Но конца этому не видно - чем больше Запад будет поддерживать Украину, тем больше Путин будет пытаться ее запугать, пишет автор New York Times.

В журнале Economist (платный доступ) похожая передовица, но больше сфокусированная на странах Центральной Азии. "Еще одна неделя, еще одна неудача для свободы и демократии в бывшем Советском Союзе - и еще одна демонстрация силы Владимира Путина, президента России. Можно и так интерпретировать последние события в Казахстане, и доля истины в этом есть", - так начинается статья издания.

Однако это не вся правда: Путину может и лестно, что именно к нему в трудную минуту обращаются авторитарные режимы ближнего зарубежья, но в реальности эти его клиенты приносят больше проблем, чем престижа. Казахстан считался самой стабильной страной и образцом "транзита власти", обеспечивающего правителю спокойную старость с защитой его интересов. Случившееся в этой стране показывает, насколько эти режимы на самом деле хрупки и как ненадежен этот "транзит".

Но есть и хорошие новости. "Приняв бразды правления у хрестоматийного поборника "сильной руки" в 2016 году, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, хотя и не демократ, упразднил рабский труд, позволил простым гражданам большую личную свободу и пытается модернизировать экономику. Были надежды, что при [Касым-Жомарте] Токаеве сравнительно более открытый миру Казахстан последует этому примеру - и может еще последует".

И самое главное: "Чем больше другие страны участвуют в жизни региона, тем легче центральноазиатским правительствам стоять на своих ногах. Западу определенно не следует сбрасывать "станы" со счетов, и не только потому, что они занимают стратегическое положение между Китаем и Россией и являются источником сырья, такого как уран. Еще важнее то, что вовлеченность Запада может помочь модернизаторам региона одолеть автократов. Так будет лучше для Центральной Азии и для всего мира, исключая Путина", - заключает Economist.

В Financial Times (платный доступ) политолог Rand Corporation Сэмюэл Шарап считает, что если бы НАТО было честнее с самой собой, это могло бы помочь погасить конфликт с Россией. Россия требует юридически закрепленного обязательства "никогда" не принимать Украину в НАТО. НАТО в действительности и не собирается принимать Украину в свои ряды в обозримом будущем, все это знают, но есть принцип, что России не должно быть позволено решать, какие страны могут вступать в НАТО, а какие нет. Шарап предлагает не пикироваться с Россией из-за этого абстрактного принципа.

Прецеденты были. В 1996 году, до вступления восточноевропейских стран, НАТО заявила, что у нее нет "намерений, планов и оснований" размещать ядерное оружие на территории новых членов. Его до сих пор там не размещают. Какой принцип мешает заявить, что Украина имеет полное право добиваться членства в НАТО, но НАТО в настоящее время вопрос о ее принятии не рассматривает? Это точно отражает фактическое положение дел.

"Заявление о том, что у альянса в настоящее время нет намерения предлагать Украине членство, должно быть сделано лишь в обмен на осязаемое сокращение численности российских сил на границе, - оговаривается Шарап. - Но нет никакой уступки в том, чтобы объявить, что НАТО не планирует сделать нечто, что она и так не намеревалась делать. Если признание этой реальности предотвратит конфликт, который может разрушить Украину и дестабилизировать Европу, то кажется, это недорогая цена".

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