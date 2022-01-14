Леонида Волкова и Ивана Жданова в России внесли в реестр террористов и экстремистов

24 минуты назад

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Российские власти внесли оппозиционеров Леонида Волкова и Ивана Жданова в реестр террористов и экстремистов. Среди прочего это означает, что их счета в российских банках должны быть заблокированы. Оба соратника Алексея Навального находятся за границей.

Новые имена появились в реестре Росфинмониторинга в пятницу. Банковские счета фигурантов списка подлежат блокировке - можно снимать наличными лишь небольшие суммы. Кроме того, попавшие в реестр люди не могут вступить в наследство и оформить доверенность у нотариуса.

Летом 2021 года российские власти признали экстремистскими и запретили структуры оппозиционера Алексея Навального, после чего многие его соратники были вынуждены уехать за границу из-за рисков уголовного преследования.

В сентябре 2021 года Следственный комитет России возбудил дело о создании экстремистского сообщества в отношении Навального, Волкова и Жданова. Еще несколько оппозиционеров подозреваются в участии в экстремистском сообществе.

Все они, кроме самого Навального, находятся за рубежом, а в России объявлены в розыск.