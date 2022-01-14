“Обстановка очень напряженная". В Геледжике приняли новый генплан

Тимур Сазонов

Русская служба Би-би-си

час назад

Автор фото, Dmitry Feoktistov/TASS

В Геленджике приняли новый генеральный план развития. Практически всю осень жители известного российского курорта протестовали против этого документа, который, например, запрещает жилую застройку в прибрежной зоне. Местные жители боялись, что в результате они потеряют свои дома или будут вынуждены их продать.

Тем не менее в пятницу городская дума Геленджика все же утвердила новый генплан города. В тот же день несколько десятков местных жителей собрались у администрации города, чтобы выразить свой протест против документа.

"Вы плюете на наши судьбы, вы нас ломаете!" - так на одном из видео с пятничной акции женщина средних лет в большой меховой шапке выговаривает чиновникам, стоящим у здания администрации города.

На другом видео толпы людей у здания администрации скандирует слово "против".

"Обстановка была очень напряженная. Все депутаты пришли к восьми утра, попытки законно попасть на слушания [в Думу] пресекались. На входе в администрацию стояли охранники, казаки и заместитель главы Скорикова Янина Владимировна. Мотивируют, что зал заполнен и мест нет. Хотя мы подавали за ранее заявку на присутствие на голосовании", - описывает в беседе с Би-би-си местная активистка Жанна Климушина попытки жителей попасть на голосование в городской думе.

По официальным данным, против генпплана проголосовали шесть депутатов, а поддержал его 21 депутат. Двое воздержались.

Подпись к фото, Группа местных жителей в пятницу утром пыталась попасть на голосование в думу Геленджика, но в итоге большинство осталось ждать результатов на улице

Мэр города Алексей Богодистов в своем телеграм-канале после утверждения генплана рассуждал об "открытом диалоге с людьми на всех этапах" его принятия.

"Понятно, что не обошлось без эмоций, но это от недопонимания некоторых вопросов. Несколько месяцев вели разъяснительную работу по всем фронтам. Ко мне люди подходили с вопросами о генеральном плане даже на улице. Когда начинали диалог, объяснял все нюансы, в итоге всем становилось ясно - изменения не ущемляют права жителей города-курорта", - написал мэр.

Общественные слушания по проекту изменений генплана Геленджика начались 25 октября и сразу вызвали скандал. Жителей возмутило новое функциональное зонирование территорий, расположенных в 500 метрах от линии моря. Там, где раньше была жилая застройка, появились "зоны отдыха" или "общественно-деловые" зоны. На них запрещена не только постройка, но даже реконструкция частных домов. Зато там можно свободно строить развлекательные и деловые объекты недвижимости.

Также многие горожане обратили внимание на снижение кадастровой стоимости их участков и на то, что на некоторые из них наложены обременения по статьям 56 и 56.1 Земельного кодекса. Эти статьи ограничивают распоряжение землей и допускают их резервирование для государственных и муниципальных нужд. Жители курорта переживали, что следующим шагом может стать принуждение их к продаже участков будущим инвесторам, причем по заниженной стоимости.

Подпись к фото, Собравшиеся около администрации Геленджика кричали, что они против генплана

Росреестр объяснял в ответ на запрос Би-би-си, что изменения стоимости не связаны с принятием генплана. Богодистов называл появление обременений "технической ошибкой".

Стихийные собрания жителей, выступающих против нового генплана, начались в Геленджике и окрестных поселках сразу после начала слушаний. Петиция с требованием его отмены собрала более 12 тысяч подписей. Горожане оставляли городским депутатам "наказы" не голосовать за проект на заседании гордумы и подготовили более 10 тысяч замечаний к нему. На финальный день слушаний в Геленджике собрались сотни людей - городской дом культуры не вместил всех желающих.

В конце декабря активисты Геленджика записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Они заявили, что новый генплан - это "антинародный проект" и что они против его утверждения, потому что документ "должен основываться на реальных потребностях жителей и гостей курорта".

Геленджик - курорт на Черноморском побережье России. В доковидные времена он принимал по несколько миллионов отдыхающих в год. После того, как страны Запада ввели санкции против многих российских чиновников, он стал популярен и в их среде.

Журнал "Татлер" называет Геленджик "Русскими Каннами". Сюда приезжают миллиардер Роман Абрамович и министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Здесь построен единственный в России круглогодичный гольф-курорт с 18-луночным полем, строится яхтенная марина.

Неподалеку от Геленджика был построен знаменитый "пансионат", получивший название "дворец Путина".

Изменился ли генплан после слушаний?

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По итогам слушаний власти Геленджика подготовили заключение почти на три тысячи страниц. Фактически документ представляет собой перечень просьб граждан о пересмотре зонирования конкретных участков. Часто жители просили, например, разрешить использование участка "для садоводства" или "для индивидуального жилищного строительства". В основном подобные предложения в документе рекомендовалось отклонить.

Би-би-си удалось найти лишь несколько случаев, когда комиссия, рассматривающая предложения местных жителей, рекомендовала их удовлетворить. Некоторые из них касались перевода домов из жилой застройки в "общественно-деловую". Тем не менее комиссия все же рекомендовала оставить некоторые участки в жилой застройке.

"Администрация заявила, что удовлетворено 70% заявлений, по факту мы видим что это не так. Например в нашем микрорайоне "Тонкий мыс" из сотен участков превращено обратно в индивидуальное жилищное строительство только два", - подсчитал местный житель Андрей Будков.

Подпись к фото, Андрей Будков не готов расставаться со своим домом в Геленджике

По оценкам Климушиной, всего удовлетворено 10-20% заявлений граждан. Климушина считает, что ее положение еще сильнее ухудшилось, так как ее квартал перевели из общественно-деловой застройки в "зону отдыха".

"Есть участки которые находятся на Толстом мысе на расстоянии 186 метров от уреза воды и их переводят в ИЖС. Нас, находящихся в 300-500 метрах, переводят в зону отдыха. Заключение подписано с грубейшими ошибками, сейчас будем подавать в прокуратуру жалобы", - сказала она в беседе с Би-би-си. Будков тоже думает подать жалобу в прокуратуру, но твердого решения на этот счет пока не принял.

По его словам, жители по-прежнему боятся, что, например, владельцам домов, которые оформлены как индивидуальное жилищное строительство, запретят заниматься на своих участках коммерческой деятельности и вынудят в итоге продавать участки. Будков также говорит, что местные опасаются роста налогов и коммунальных тарифов из-за изменения зонирования.

"По моим наблюдениям, [недовольство жителей генпланом] постепенно перетекает в политическую плоскость. Люди высказывают недовольство гарантом конституции и властями, от выборов которых они отстранены", - описывает настроения в городе Будков.

С чего все началось?

Геленджик стал одним из десяти приморских городов Краснодарского края, в которых сейчас меняются генпланы. Вместе с ним процессы запущены в Новороссийске, Сочи, Армавире, Ейске и других муниципалитетах. Причиной стала новая градостроительная политика края, нацеленная на изменение внешнего вида кубанских курортов.

Идея ограничить застройку черноморского побережья принадлежит губернатору края Вениамину Кондратьеву. По его мнению, жилья на нем "уже достаточно", а вот курортной инфраструктуры не хватает.

"Этот район (прибрежная зона - Би-би-си) должен быть фешенебельным. Мы же хотим, чтобы к нам приходили дорогие яхты. Мы же должны понимать, что люди живут за счет туристов и отдыхающих. Важна покупательная способность. Те, кто приходят на своих яхтах в Геленджик, должны видеть, что здесь есть современный курорт", - заявил Кондратьев на прямой линии с жителями Краснодарского края.

Автор фото, Dmitry Feoktistov/TASS Подпись к фото, В последние годы Геленджик пользуется все большей популярностью у российской элиты

В 2019 году в крае законодательно расширили прибрежную зону, где запрещено жилое строительство, с 300 до 500 метров от моря. Приоритет на этих территориях теперь должен отдаваться санаториям, торговым и развлекательным центрам.

Эти изменения должны быть внесены в генплан и одобрены в каждом отдельном городе.

Проекты изменений готовит питерский НИИ Перспективного градостроительства. Как отмечала в интервью "Коммерсанту" Ольга Друзина, возглавляющая отдел экономики градостроительства института, новые генпланы призваны "упорядочить жилую застройку, не обеспеченную социальной инфраструктурой".

По ее словам, специалисты НИИ провели комплексный анализ территории муниципальных образований и выявили "территориальные резервы" в уже застроенных районах. На них предусмотрено размещение объектов образования, здравоохранения, спорта "как наиболее значимых и дефицитных".

Автор фото, Dmitry Feoktistov/TASS Подпись к фото, Местная власти считают, что инфраструктура города не выдерживает наплыва туристов, а нынешнее зонирование мешает городу развиваться

Еще одна задача корректировок генпланов - исключение из границ населенных пунктов земель лесного фонда, особо ценных сельскохозяйственных угодий и виноградопригодных земель, рассказала она.