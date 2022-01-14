"Она показывает, как нужно менять мир". Cosmopolitan в Британии впервые разместил на обложке модель-трансгендера

час назад

Автор фото, Mike Marsland/WireImage Подпись к фото, Монро Бергдорф ранее прославилась своими резкими высказываниями в отношении белых

Британское издание журнала Cosmopolitan разместило на обложке портрет чернокожей модели-трансгендера. По словам издания, Монро Бергдорф своим примером демонстрирует, как нужно менять мир. За пределами глянца модель пока известна лишь высказываниями, которые многие считают расистскими.

"Я стала первой женщиной-трансгендером, появившимся на обложке за 50-летнюю историю журнала. Огромное спасибо команде Cosmo UK за приглашение поучаствовать в этом. Не могу дождаться 21 января, когда журнал появится на полках", - написала модель у себя в "Инстаграме".

Cosmopolitan назвал Бергдорф "Провозвестницей перемен года" и разместил ее на обложке, посвященной 50-летнему юбилею издания.

"Монро Бергдорф демонстрирует нам, как нужно изменить мир", - пишет журнал.

"Независимо от сексуальной ориентации, гендерной идентичности или происхождения, Cosmopolitan продолжит давать нашей аудитории возможность предъявлять все больше требований к окружающей действительности, бросать вызов статусу-кво и выступать за разнообразный и инклюзивный мир, свободный от предрассудков", - написала редактор журнала Клэр Ходжсон.

Впрочем, не все пользователи соцсетей положительно отреагировали на новую обложку издания.

"Мужчина на обложке "Космо". Как это прогрессивно", - написала одна из пользовательниц "Твиттера".

"Ваш журнал в таком кризисе, что вы решили собрать кликбейт к своей 50-летней годовщине", - пишет еще одна читательница.

Бергдорф получила серию наград за свой активизм и кампании по продвижению инклюзивности, однако многие помнят ее за сделанное в 2017 году скандальное высказывание о том, что все белые люди - расисты.

"Большинство из вас даже не осознает, что все ваше существование, привилегии и успех как расы построен на спинах, крови и гибели цветных людей. Все ваше существование пропитано расизмом", - писала тогда модель-трансгендер у себя в "Фейсбуке".

"Когда я написала "все белые люди - расисты", я имела в виду тот факт, что все западное общество в целом - это система, основанная на верховенстве белых", - объяснялась позже Бергдорф.

После этого высказывания французская косметическая компания L'Oreal, на тот момент сотрудничавшая с моделью, расторгла с ней контракт, отметив, что позиция Бергдофф расходится с ценностями бренда.