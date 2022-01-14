Коронавирус: младенцев в Британии чаще госпитализируют с "Омикроном"; заражаемость в США начала падать

час назад

Автор фото, EPA

Британские эксперты говорят, что "Омикрон" приводит к госпитализации младенцев чаще, чем другие варианты ковида, однако слишком сильно бояться этого не следует. В США число заражений, возможно, начало снижаться, а в России готовятся к его взрывному росту. Эти и другие новости - в нашем ежедневном обзоре о пандемии коронавируса.

Всплеск заболеваемости коронавирусом, вызванный вариантом "Омикрон", возможно, достиг своего пика в некоторых частях Европы или близок к нему, заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). "Мы наблюдаем, что пик был достигнут во многих странах, однако это не означает, что ситуация везде одинакова, так как регион очень разнообразен, - сказал директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. - В восточной части Европы и в странах Средней Азии пик еще не наступил".

ВОЗ также призывают не быть излишне оптимистичными, так как последствия "Омикрона" еще долго будут ощущаться по всему миру, а больницы по-прежнему могут столкнуться с наплывом пациентов.

По данным университета Джонса Хопкинса, всего в мире с начала пандемии заразились 307 млн человек, умерли 5,5 млн пациентов.

Великобритания: младенцев с "Омикроном" госпитализируют чаще

Британская статистика показывает, что за последние четыре недели среди детей, госпитализированных с коронавирусом, 42% составляли младенцы в возрасте до одного года. При этом ранее доля совсем маленьких детей, попавших в больницу с таким же диагнозом, составляла только треть от общего числа детей.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Младенцы с "Омикроном" чаще оказываются в больнице, но меньше там находятся и легче болеют

Врачи говорят, что сейчас, когда в стране превалирует "Омикрон", у младенцев больше шансов оказаться в больнице, но они очень редко болеют тяжело.

Рассел Винер, профессор Университетского колледжа Лондона, который специализируется на здоровье детей и подростков, объясняет это явление тем, что симптомы "Омикрона" напоминают респираторные заболевания, поэтому обеспокоенные родители привозят малышей в больницы часто в качестве меры предосторожности. "Это почти здоровые младенцы, которые проводят в больнице совсем немного времени", - говорит Калум Семпл, профессор университета Ливерпуля.

Выводы ученых совпадают с данными Агентства по безопасности здоровья Великобритании, в котором согласны, что новый вариант коронавируса несет очень низкие риски для детей и младенцев.

"Предварительные данные показывают, что у госпитализированных младенцев болезнь протекает очень легко и недолго. Однако мы проведем дальнейший анализ, чтобы выяснить все причины увеличения числа госпитализированных детей", - сообщила главный медицинский советник агентства Сьюзан Хопкинс.

США: "Омикрон" отступает в крупных городах

Официальная статистика США показала, что на этой неделе волна заражений "Омикроном" начала спадать в Нью-Йорке и других крупных городах, хотя число коронавирусных госпитализаций достигло новых максимумов.

Автор фото, EPA Подпись к фото, В США не хватает медсестер в больницах, в том числе из-за масштабных забастовок с требованием улучшить условия труда

Похожая картина наблюдается в Великобритании и ЮАР (где этот вариант был впервые зарегистрирован в конце ноября 2021 года): в этих странах число новых случаев "Омикрона" сначала резко росло, а затем столь же быстро снижалось.

В Нью-Йорке среднее ежедневное число новых случаев снижается со 2 января, когда оно достигло пика в 40 тыс. в день - рекорд за все время пандемии. Сейчас эта цифра меньше 30 тыс. в день, что все равно выше показателей предыдущих волн, вызванных другими вариантами, однако тенденция к снижению очевидна. Аналогичное движение вниз наблюдается в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, третьем по величине городе Чикаго, а также в столице США Вашингтоне.

Но в среднем по стране заражаемость все еще растет и составляет более чем 750 тыс. случаев в день.

Хотя большинство людей переносит "Омикрон" значительно легче, чем предыдущие мутации, он передается гораздо быстрее, в результате в больницы попадает больше пациентов.

По данным американского Департамента здравоохранения, сейчас более 157 тыс. стационарных коек заняты пациентами с коронавирусом, что является рекордным показателем с начала пандемии. Больницам приходится еще труднее с учетом того, что в последнее время в США проходят общенациональные забастовки медсестер, которые не справляются с нагрузкой и которым приходится работать даже с положительным тестом на коронавирус.

В США в среднем за семь дней ежедневно умирают более 1,7 тыс. человек, что приближается к пику, который в последний раз наблюдался во время волны "Дельты" в сентябре 2021 года. Тогда показатель составлял около 1,9 тыс. в день.

Роспотребнадзор России: "Эта волна простой не будет"

Власти России ожидают, что предстоящие недели будут довольно трудными из-за распространения в стране "Омикрона". Число заражений здесь опять начало расти, в пятницу было выявлено почти 24 тыс. новых случаев, тогда как 10 января их было 16 тыс. Россию, как и другие страны, настиг "Омикрон" - выявлено уже 783 случая заражения новым вариантом, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Автор фото, EPA Подпись к фото, В России закончились праздники и начались будни и рост заражений "Омикроном"

По словам главы минздрава России Михаила Мурашко, риск повторного заражения коронавирусом при варианте "Омикрон" возрастает в пять раз.

"Большинство заболевших штаммом "Омикрон", как в России, так и за рубежом, имеют симптоматику такую, как головная боль, насморк, заложенность носа, - сказал Мурашко. - Часто отмечается чихание, першение в горле, усталость. Пациенты отмечают такое состояние, которое специалисты называют продромальным - когда яркой клиники нет, но есть чувство, как будто человек заболевает".

Более серьезными симптомами заражения "Омикроном" являются появление одышки и долго не снижающаяся повышенная температура после того, как человек переболел, отметил глава минздрава России.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эта волна заболеваемости коронавирусом простой не будет, однако Россия сможет с ней справиться при соблюдении правил, которые включают ношение масок, социальную дистанцию и вакцинацию.

Польша: медицинские советники премьера ушли в отставку в знак протеста

Большинство медицинских советников премьер-министра Польши по вопросам коронавируса подали в отставку, обвинив правительство в бездействии во время пандемии. Об уходе с работы заявили 13 из 17 специалистов.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В Польше вакцинация идет не особо успешно - полностью привито всего около половины населения

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Разочарованные члены медицинского консультативного комитета по коронавирусу заявили, что уходят из-за того, что правительство не учитывает их рекомендации в своих действиях. О своем решении они заявили всего через несколько дней, после того, как в стране с населением 38 млн человек была зарегистрирована стотысячная смерть от коронавируса.

Врачи обвинили правительство в растущей терпимости к поведению тех, кто отрицает угрозу коронавируса и важность вакцинации для борьбы с пандемией.

Несколько депутатов от правящей партии "Право и справедливость" открыто выступают против вакцинации, и правительство премьер-министра Матеуша Моравецкого рассчитывает на их поддержку в парламенте.

В Польше полностью вакцинировано только 56% населения.

Советники обвинили правительство в том, что оно сделало как минимум недостаточно для того, чтобы противостоять осеннему всплеску заболеваемости и распространению "Омикрона", несмотря на предсказанное ими ошеломляющее количество смертей.