Дагестанца, устроившего скандал в московском автобусе, задержали под Калугой

час назад

Автор фото, Sergei Fadeichev/TASS Подпись к фото, Московский наземный транспорт - архивное фото

Герой видео, угрожавший пассажирам рейсового автобуса в Москве, задержан полицией. Предполагаемый уроженец Дагестана утверждает, что сам стал жертвой ксенофобии.

Сотрудники московской полиции "в ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий" установили личность подозреваемого в оскорблении пассажиров автобуса и задержали его на территории Калужской области, сообщила пресс-служба столичного управления МВД.

Имя задержанного в пресс-службе не назвали, уточнив лишь, что ему 29 лет.

В субботу в СМИ и соцсетях широко разошлись кадры, на которых пассажир автобуса угрожает водителю и другим пассажирам, называя себя дагестанцем, а уже в воскресенье глава Дагестана Сергей Меликов выступил с официальным заявлением в адрес героя видео.

"Поведение молодого человека не только нарушает все мыслимые нормы, существующие в человеческом обществе, но и противоречит исторически сложившемуся этическому кодексу дагестанца, определяющему в том числе отношение к старшим. Тем более возмутительна его попытка говорить от имени миролюбивого дагестанского народа, которому чужды подобные варварские проявления", - заявил Меликов, возглавивший Дагестан в октябре 2020 года.

Меликов потребовал, чтобы этот человек принес извинения - "не только тем, кого грубо оскорбил, но и всем дагестанцам, от лица которых он пытался выступить".

На видео мужчина оскорблял водителя рейсового автобуса в Москве и называл его "нацистом". Чем были спровоцированы эти высказывания, осталось за кадром. По версии СМИ, водитель якобы отказался остановить автобус, не доехав до остановки.

Другие пассажиры вступились за водителя и попросили мужчину не вести себя так, на что он им, согласно видеозаписи, заявил: "Я веду себя так, как считаю нужным". Кроме того, если верить опубликованному, он высказал мнение, что с русскими "так себя надо вести", а также заявил, что "придет время, когда мы вас будем бить всех". На уточняющий вопрос, от лица кого он выступает, мужчина ответил: "Мы - это дагестанцы".

Герой видео еще до задержания выложил в соцсетях ролик, на котором представил свою версию конфликта. По его словам, водитель обозвал его первым, в некорректной форме упомянув национальность молодого человека. Кроме того, националистическими были и высказывания пассажиров, с которыми он вступил в словесный конфликт, сообщает "Говорит Москва".

После задержания СМИ опубликовали видео, где мужчина извинился перед пассажирами за конфликт, в котором он "был резок в высказываниях в сторону русской нации". Он сказал, что "искренне сожалеет" о произошедшем.

В воскресенье Следственный комитет России возбудил уголовное дело п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды с угрозой применения насилия). Поводом стала публикация видео в СМИ.