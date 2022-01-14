Самые богатые в YouTube. Forbes назвал блогеров с самым высоким доходом, в их числе - семилетняя Настя из России

48 минут назад

Автор фото, MrBeast/Youtube Подпись к фото, MrBeast привлекает аудиторию трюками и розыгрышами

Американский журнал Forbes обнародовал рейтинг самых высокооплачиваемых производителей контента на YouTube по итогам прошедшего года. На первом месте списка - 23-летний интернет-трюкач Джимми Дональдсон (он известен пользователям платформы как MrBeast) - его доход в 2021-м составил 54 млн долларов. Шестое место в рейтинге заняла семилетняя россиянка Настя, канал которой имеет около 90 млн подписчиков.

По итогам года Дональдсон, ролики которого аудитория YouTube посмотрела уже больше 10 млрд раз, опередил 10-летнего техасца Райана Кадзи, который занимал лидирующие позиции в течение предыдущих двух лет.

На своем канале под названием "Ryan's World" Кадзи занимается обзорами детских игрушек; теперь он переместился на седьмую позицию в рейтинге.

MrBeast организует различные трюки, в том числе раздает деньги пользователям игровых платформ. Но, как отмечает Forbes, он также проявил себя как успешный бизнесмен: в 2021 году он создал приложение для мобильных телефонов, которое позволяет заказывать бургеры под его брэндом из 1,6 тыс. ресторанов в США.

На втором месте в рейтинге ютуберов от Forbes - актер, боксер и блогер Джейк Пол, его доход составил 45 млн долларов.

"Работа от рассвета до заката"

Семилетняя россиянка Настя Радзинская, ведущая блога "Like Nastya", вошла в рейтинг под шестым номером с доходом 28 млн долларов по итогам 2021 года.

Автор фото, Nastya/YouTube Подпись к фото, В списке самых высокооплачиваемых блогеров YouTube почти все - мужчины. Единственное исключение - семилетняя Настя Радзинская.

В 2019 году родители Насти рассказали российскому Forbes, что создали канал на YouTube после того, как сумели вылечить девочку от детского церебрального паралича.

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По их словам, при помощи работы с камерой они учили дочку "взаимодействовать с окружающим миром" и развивали ее актерские способности. На своем канале, который Настя ведет на английском языке, она играет, готовится к школе и ездит в различные места. Со временем канал "Like Nastya" получил многие миллионы подписчиков, а ее родители - миллионные доходы.

"Вот все удивляются - ребенок ничего не делает и зарабатывает миллионы, - говорила в интервью Forbes мама Насти Анна Радзинская. - А ребенок ведь только актер. Наш канал - это наша работа от рассвета до заката, это труд огромной команды, без которой ничего бы не было".

В общей сложности, по оценкам Forbes, 10 самых высокооплачиваемых авторов каналов на YouTube заработали за прошедший год 300 млн долларов.

Автор фото, YouTube/Ryan's World Подпись к фото, Райан Кадзи в этом году занимает седьмую строчку рейтинга

Эксперт в области трендов YouTube Крис Стокель-Уокер сказал в интервью Би-би-си, что в списке нынешнего года его больше всего поразило то, насколько неизменными стали модные тенденции на этой платформе в последние годы. "Нельзя не заметить, насколько много в этом списке белых мужчин, - сказал он. - Если посмотреть на список прошлых лет, то все те же имена можно найти и в этом году, только в другом порядке".

Опять телевидение?

Во время пандемии коронавируса традиционная индустрия развлечений столкнулась с немалыми сложностями: выпуск кинофильмов задерживался, откладывались премьеры телесериалов и компьютерных игр.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Джейк Пол значительно увеличил доходы, поскольку занялся боксом

Однако для YouTube этот период стал настоящим бумом. По данным исследований, в 2021 году у платформы было 2,3 млрд пользователей по всему миру. YouTube сообщает, что каждый день пользователи просматривают на ней миллиард часов видео.

"YouTube был задуман как сервис, который должен совершить революцию в медиа-индустрии и отказаться от признанных авторитетов. Он был призван сделать наше общество и индустрию развлечений более демократичной", - говорит Стокель-Уокер.

"Но этот список показывает, что YouTube теперь напоминает телевидение в большей степени, чем ему бы хотелось. На платформу пришли деньги, и это означает, что на контент теперь делаются очень высокие ставки. Мы видим, сколько зарабатывает MrBeast. Это не очень похоже на прочий контент на YouTube. Это стало телевидением с большим бюджетом", - отмечает эксперт.

Подобная система, по мнению эксперта, создает ситуацию, при которой успеха теперь добиваются только те, у кого есть значительные средства на производство.

Впрочем, лидеры списка Forbes - не обязательно те, у кого наибольшее количество просмотров. Это авторы каналов, которые сумели сделать свою работу удачным бизнесом, то есть подписать договоры о партнерстве или спонсорстве с другими компаниями или наладить продажу товаров под своей торговой маркой.

Примерно две трети контента на YouTube выпускается не на английском языке, однако свою популярность наиболее успешно монетизируют именно англоязычные авторы.

Топ-10 самых высокооплачиваемых ютуберов по версии Forbes

10. Престон Арсемент

Он завоевал популярность в основном благодаря своим видео об игре Minecraft, хотя у блогера есть несколько различных каналов. В 2021 году Престон заработал 16 млн долларов - немного меньше, чем годом ранее, когда он занимал в списке шестую позицию.

9. Логан Пол

Скандальный боксер и видеоблогер. Последний раз до этого его включали в этот список в 2017-м. В прошедшем году его доход составил 18 млн долларов.

8. Dude Perfect

Комедийная группа Dude Perfect в 2020 году занимала третью строчку в рейтинге. В 2021 году она заработала 20 млн долларов.

7. Райан Кадзи

Автор самого известного в мире канала, где размещаются обзоры детских игрушек, 10-летний Райан Кадзи из первой тройки переместился на седьмое место. В 2021 году его обзоры, образовательные видео и семейные блоги принесли ему 27 млн долларов.

6. Настя Радзинская

Канал семилетней Насти с почти 90 млн подписчиков тоже начинался как место, где открывали и оценивали новые детские игрушки. Но его популярность со временем росла, как и доходы. По оценкам Forbes, в прошлом году Настя и семья заработали 28 млн долларов.

5. Unspeakable

Это новичок в списке самых богатых ютуберов. Игрок в Minecraft с таким ником публиковал видео своих приключений в этой игре около 10 лет. В прошедшем году он продал права на ролики компании Spotter, и это помогло заработать ему 28,5 млн долларов.

4. Ретт и Линк

Дуэт американских комиков, которые в числе прочего ведут в YouTube ток-шоу "Good Mythical Morning", получил в 2021 году 30 млн долларов.

3. Markiplier

Еще один геймер, который успешно продает товары под своей торговой маркой, заработал в прошлом году 38 млн долларов.

2. Джейк Пол

Американский актер и блогер активно занялся боксом, что помогло ему вернуться в топ-10. Его поединки со звездами американской ассоциации Ultimate Fighting Championship (UFC), которая проводит бои по смешанным единоборствам, помогли ему получить по итогам года 38 млн долларов.

1. MrBeast

Ютубер с самым высоким доходом использует для привлечения аудитории различные трюки и розыгрыши. В прошлом году он воссоздал некоторые элементы суперпопулярного сериала "Squid Game" ("Игра в кальмара") производства Netflix: в частности, играл в прятки на огромном стадионе и был "похоронен" заживо.