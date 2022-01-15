Новак Джокович снова задержан и помещен в изолятор для мигрантов в Австралии

час назад

Автор фото, EPA

Знаменитый сербский теннисист Новак Джокович повторно задержан в Австралии в преддверии судебного заседания, которое определит, сможет ли спортсмен остаться в стране и принять участие в турнире Australian Open.

Первой ракетке мира грозит депортация после того, как его виза была аннулирована во второй раз, а правительство объявило 34-летнего спортсмена "угрозой для здоровья населения".

Пока Джокович по-прежнему значится в списках участников запланированного на понедельник матча Открытого чемпионата Австралии в Мельбурне. Если он выиграет этот турнир, то станет самым успешным теннисистом в истории - с 21 крупным титулом.

Воскресное слушание, назначенное на 09:30 по местному времени (01:30 по мск), определит, выйдет ли Джокович на соревнования на следующий день. Если он проиграет дело, первой ракетке мира грозит депортация и лишение права на въезд в страну на три года.

В субботу после предварительных слушаний Джокович вернулся в центр для подлежащих депортации мигрантов, где его держали ранее на этой неделе. Он останется там до рассмотрения апелляции.

От угрозы заражения до антивакцинных настроений

Автор фото, Daniel Pockett/Getty Images Sport Подпись к фото, Новак Джокович пропустил много тренировок из-за конфликта с властями Австралии

Первый раз виза Джоковича была аннулирована 6 января: после прибытия спортсмена в Мельбурн сотрудники пограничной службы Австралии заявили, что он не предоставил убедительных причин для получения медотвода от вакцинации.

Джокович провел несколько дней в центре для подлежащих депортации мигрантов, прежде чем австралийский суд распорядился его освободить и восстановить визу. Рассматривавший дело судья постановил, что сотрудники пограничных служб проигнорировали надлежащую процедуру, не дав спортсмену достаточно времени, чтобы предоставить необходимые документы.

Спортсмен смог приступить к тренировкам, и за последние дни появилось много подробностей, все больше распалявших австралийское общество. В частности Джокович признался, что участвовал в общественном мероприятии в Сербии, зная, что заражен ковидом.

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

В пятницу вечером министр по делам иммиграции Алекс Хоук во второй раз аннулировал визу Джоковича в соответствии с австралийским законом о миграции. Этот закон позволяет министру депортировать любого человека, который может представлять риск для "здоровья, безопасности и правопорядка австралийского общества".

Премьер-министр страны Скотт Моррисон заявил, что решение было принято после тщательного обдумывания.

Отсылая к резкой критике, с которой столкнулось его правительство из-за решения впустить невакцинированного спортсмена в Австралию, Моррисон заявил: "Австралийцы многим пожертвовали во время пандемии, и они вправе ожидать, что последствия этих жертв будут защищены".

В субботу были опубликованы судебные документы, свидетельствующие, что Хоук решил аннулировать визу теннисиста, поскольку, с его точки зрения, присутствие невакцинированного спортсмена может разжечь в людях противодействие всеобщей вакцинации.

"Я считаю, что его присутствие может представлять риск для здоровья австралийского сообщества", - написал он в письме к Джоковичу и его адвокатам, добавив, что, с его точки зрения, оно также может спровоцировать беспорядки, поскольку теннисист обладает влиянием и статусом.

Теперь команда адвокатов Джоковича намерена строить линию защиты на том, что во второй раз спортсмена лишили визы не столько из-за отсутствия у него вакцинации, сколько из желания преподать урок австралийским противникам прививок, а в этом случае теннисист не должен становиться разменной картой в выяснении отношений между властью и обществом.

По словам юристов, они будут оспаривать именно "не имеющие юридической силы и нелогичные" основания для решения Хоука, связанные с угрозой появления "антипрививочных настроений".