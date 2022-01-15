Виктория Нуланд подозревает Россию в хакерской атаке на Украину, но заявляет о важности диалога с Москвой

час назад

Автор фото, EPA Подпись к фото, США надеются достичь деэскалации вокруг Украины через дипломатию и хотят продолжить диалог с Москвой, заявила Нуланд

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что масштабная кибератака на сайты украинских министерств согласуется с тактикой, уже отработанной Россией. Она, однако, воздержалась от прямых обвинений.

Нуланд также сказала, что США открыты для диалога с Кремлем и что в Вашингтоне прорабатывают 18 различных сценариев введения санкций в зависимости от того, какие формы примет предполагаемое Белым домом российское вторжение в Украину.

В ночь на 14 января хакеры взломали сайты украинских министерств и разместили там обращение с угрозами. Украинские власти практически сразу заявили, что к кибератаке, скорее всего, причастна Россия. Москва пока не комментировала эти утверждения.

"Я могу просто сказать, что это входит в схему, опробованную Россией, как вы знаете, по всему миру", - сказала Нуланд в интервью Financial Times.

Нуланд не стала обвинять в атаке Россию, однако напомнила, что российские хакеры уже совершали такие взломы: "В прошлом российские спецслужбы делали подобное, чтобы дестабилизировать правительства, проверить свои собственные возможности, подорвать уверенность правительств, которыми они не довольны. Поэтому здесь возможно все".

Комментарии Нуланд были опубликованы в тот же день, когда Белый дом в очередной раз предупредил, что Россия может готовить военное наступление на Украину.

Представитель Пентагона Джон Кирби вслед за американскими СМИ рассказал о новом предполагаемом сценарии российской агрессии в отношении Украины. По данным Вашингтона, Москва подготовила группу диверсантов для проведения вооруженной провокации на востоке страны, чтобы создать таким образом предлог для вторжения. Посольство России в Вашингтоне назвало это вбросом и информационным давлением.

С конца октября американские СМИ со ссылкой на источники в разведке сообщают об увеличении концентрации российских войск у границы с Украиной. Позже к ним присоседились официальные лица. По данным американской стороны, к концу года на этом направлении было сосредоточено около 100 тысяч российских военных.

Москва заявляет, что не готовится к нападению и может распоряжаться войсками на своей территории по своем усмотрению.

Об этом же было объявлено на переговорах с США, НАТО и ОБСЕ, которые прошли на этой неделе и не привели к видимым результатам. Москва назвала встречу неудачной, что вызвало новые опасения о возможном вторжении.

США заявляют, что если Россия нападет на Украину, то столкнется с мощными ответными мерами Америки и ее союзников в Европе.

"Я не собираюсь анонсировать 18 различных сценариев, - заявила Нуланд в интервью Financial Times. - Я бы просто сказала, что наша решимость и переговоры, которые мы ведем с нашими союзниками, касаются очень быстрого причинения очень острой боли, если Россия сделает этот шаг в любой форме".

Автор фото, EPA Подпись к фото, В США говорят об опасности того, что переодетые российские военные могут устроить провокацию на востоке Украины, чтобы получить предлог для вторжения

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В то же время она добавила, что США надеются достичь деэскалации вокруг Украины через дипломатию и хотят продолжить диалог с Москвой. По ее словам, дверь для дипломатического разрешения ситуации остается открытой, и Вашингтон в настоящее время работает над письменным ответом на российские предложения.

"Мы хотим продолжать разговаривать, - сказала Нуланд. - Мы полагаем, что это должно решаться на основе взаимности. А именно - у них есть поводы для недовольства, но у нас тоже есть основания беспокоиться".

На этот момент США предложили России обсудить контроль над вооружениями и ограничения на военные учения в регионе, однако отклонили требования Москвы по выводу американских войск из некоторых стран и официальному отказу таким странам, как, например, Украина и Грузия, во вступлении в НАТО. "Мы верим, что можем достичь деэскалации и можем добиться прогресса в некоторых из этих вопросов путем дипломатии, - сказала Нуланд. - Мы надеемся и ожидаем, что с учетом тех идей, которые мы кладем на стол переговоров, Москва останется за этим столом, но решение остается за Путиным".