Казахстан: власти говорят о 225 погибших во время акций протеста

25 минут назад

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Власти Казахстана заявили, что во время массовых акций протеста, прокатившихся по стране в начале января, погибли 225 человек, в том числе 19 военных и полицейских. Это первые официальные оценки числа жертв событий, в ходе которых были на некоторое время были захвачены и сожжены несколько правительственных зданий; власти задержали несколько тысяч участников выступлений.

Представители прокуратуры и минздрава республики сообщили на совместном брифинге, что во время беспорядков пострадали 4578 человек. "За время беспорядков в морги поступили 225 погибших, - сказал начальник службы уголовного преследования генеральной прокуратуры Серик Шалабаев. - Среди них есть вооруженные бандиты, которые участвовали в нападении на здания органов правоохранительных органов. Есть и мирные граждане".

Шалабаев и представитель минздрава Асель Артакшинова уточнили, что 175 погибших из 225 умерли уже после госпитализации. Еще 265 по-прежнему госпитализированы, 67 человек находятся в реанимации.

После того, как выступления в Казахстане были подавлены, власти говорили о задержании около 8 тыс. человек. Однако на брифинге в субботу представитель прокуратуры сообщил, что власти задержали 672 подозреваемых, 446 из которых уже арестованы. По данным прокуратуры, возбуждено 540 уголовных дел, в том числе 44 по обвинениям в терроризме и 34 - в массовых беспорядках.

Выступления в Казахстане начались в первых числах января в западной Мангистауской области из-за повышения цен на сжиженный газ. Через несколько дней протесты переросли в стычки с полицией, при этом участники демонстраций выдвигали не только экономические, но политические требования.

Акции быстро распространились по всему Казахстану, охватив к четвертому января все крупные города страны.

Чрезвычайное положение

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение сначала в отдельных областях и городах, а затем и по всей стране. В стране был почти полностью отключен интернет.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Российские военные из состава сил ОДКБ покидают Алматы

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Президент возложил на правительство вину за "допущение протестной ситуации" и отправил его в отставку. Также Токаев объявил, что на фоне беспорядков сам займет должность секретаря Совета безопасности, которую до него занимал первый лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев, правивший страной с момента распада СССР.

5 января в крупнейшем городе страны Алматы и в некоторых других регионах Казахстана начались столкновения, протестующие разгромили и сожгли несколько административных зданий; параллельно с этим группы людей громили и грабили магазины, а также поджигали автомобили на улицах.

Токаев обратился к ОДКБ с просьбой о помощи, в результате чего в Казахстан был направлен контингент членов этого военного блока.

7 января президент страны объявил о восстановлении порядка. Власти Казахстана обвинили в разжигании протестов иностранные силы, но не предъявили доказательств их причастности к произошедшему.