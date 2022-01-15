Умер Нино Черрути - основатель дома Cerruti 1881 и один из отцов итальянской моды
В Италии в возрасте 91 года умер Нино Черрути - бизнесмен, модельер и основатель одного из самых популярных домов итальянской моды Cerruti 1881. Сообщается, что он скончался в больнице в Пьемонте, где ему должны были сделать операцию на бедре.
Черрути настаивал, что должен первым опробовать свои модели одежды. Многие из них хранились на ткацкой фабрике в городе Биелла, которую его дед основал в 1881 году.
"Я всегда делал одежду только для одного человека - меня самого", - как-то сказал он (цитата по агентству Франс пресс).
Поскольку в его семье уже была прочная традиция производства тканей на собственной мануфактуре, в конце 1950-х годов Черрути занялся выпуском одежды.
Свой первый бутик он открыл в Париже в 1967 году. Как отмечает Франс пресс, его решение производить для мужчин и женщин одежду одинаковых моделей произвело революционный эффект в индустрии моды.
В 1980-х он стал тесно сотрудничать с многими голливудскими звездами, в том числе его одежду носили Джек Николсон, Майкл Дуглас, Шарон Стоун, Джулия Робертс и Том Хэнкс.