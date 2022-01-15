Умер Нино Черрути - основатель дома Cerruti 1881 и один из отцов итальянской моды

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Нино Черрути, фото 1989 года

В Италии в возрасте 91 года умер Нино Черрути - бизнесмен, модельер и основатель одного из самых популярных домов итальянской моды Cerruti 1881. Сообщается, что он скончался в больнице в Пьемонте, где ему должны были сделать операцию на бедре.

Черрути настаивал, что должен первым опробовать свои модели одежды. Многие из них хранились на ткацкой фабрике в городе Биелла, которую его дед основал в 1881 году.

"Я всегда делал одежду только для одного человека - меня самого", - как-то сказал он (цитата по агентству Франс пресс).

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, С моделью на острове Капри, сентябрь 1968 года

Поскольку в его семье уже была прочная традиция производства тканей на собственной мануфактуре, в конце 1950-х годов Черрути занялся выпуском одежды.

Свой первый бутик он открыл в Париже в 1967 году. Как отмечает Франс пресс, его решение производить для мужчин и женщин одежду одинаковых моделей произвело революционный эффект в индустрии моды.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Нино Черрути в Ницце, 1985 год

В 1980-х он стал тесно сотрудничать с многими голливудскими звездами, в том числе его одежду носили Джек Николсон, Майкл Дуглас, Шарон Стоун, Джулия Робертс и Том Хэнкс.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Антонио Бандерас, принц Монако Альберт и Нино Черрути на Канском кинофестивале, май 1995 года

Автор фото, AFP Подпись к фото, С актрисами Катрин Денев и Фанни Ардан. Париж, 1999 год

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Обед с Энтони Хопкинсом, 1994 год

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Портрет Нино Черрути. Фотография сделана в Италии в 1987 году

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Модельер в своей студии. 1991 год