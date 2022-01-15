В синагоге города Колливилль в Техасе захвачены четыре заложника

час назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Сотрудники спасательных служб на месте происшествия

Американская полиция ведет переговоры с человеком, который, по предварительным данным, захватил по меньшей мере четырех заложников в синагоге города Колливилль в Техасе. Есть ли у нападавшего оружие, пока точно неизвестно.

Инцидент произошел во время службы, которая транслировалась в интернете в прямом эфире. После нападения трансляция прекратилась, однако те, кто за ней следил, успели услышать слова нападавшего о том, что он не хочет причинить кому-либо вреда, и, по всей вероятности, его ждет смерть.

Было также слышно, как он просит "позвать к телефону мою сестру".

Американский чиновник, знакомый с ситуацией, сообщил вещательной компании ABC News, что этот человек представился братом пакистанского нейрохирурга Аафии Сиддики, которая отбывает 86-летний тюремный срок по обвинению в убийстве американских военнослужащих и сотрудников ФБР в Афганистане.

Согласно его данным, захватчик требует ее освободить. Сиддики находится в тюрьме, которая расположена в районе техасского города Форт-Уэрт, к нему также относится Колливилль. Эта версия пока не подтверждается из официальных источников, и собеседник ABC News отметил, что власти пока не уточнили личность нападавшего.

Полиция направила на место происшествия специальные подразделения, местных жителей эвакуируют.

Предполагается, что в заложниках оказались по меньшей мере четыре человека, в том числе раввин.

О происходящем проинформирован президент США Джо Байден, сообщила в "Твиттере" пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.