В Британии ищут короля острова для управления старинным пабом и руинами замка XIV века

35 минут назад

Автор фото, Ian Taylor/Geograph Подпись к фото, По неизвестно откуда взявшейся традиции нового управляющего пабом сажают на трон и выливают ему на голову спиртное для коронации

В Британии ищут короля или королеву для небольшого острова у берегов графства Камбрия. В обязанности "монарха" будет входить управление местным пабом с 300-летней историей.

Желающие могут подать заявку на 10-летний контракт на управление пабом Ship Inn и островом Пил, где также находятся руины замка XIV века и кемпинг.

Победителя конкурса коронуют, посадив его на трон и вылив ему на голову спиртное.

Нового управляющего для расположеннго невдалеке от города Бэрроу острова, куда можно попасть только на пароме, надеются найти к летнему сезону. Среди прочих достоинств, ему обещают новый туалет, и, возможно, возобновляемые источники энергии.

Монарху нужно будет управлять островом и обслуживать паб, прилегающую территорию и кемпинг, а также следить за туалетом и душевой кабиной. Зато ему не придется отвечать за внешний ремонт зданий и причала.

Автор фото, Simon Ledingham/Geograph Подпись к фото, Площадь острова Пил составляет около 20 гектаров. Помимо паба на нем расположены еще три здания и руины замка XIV века

Активисты запустили петицию о спасении острова к югу от полуострова Фернесс после ухода предыдущих арендаторов. Они называют это место "жемчужиной в короне" региона и жизненно важной частью местного исторического наследия.

"Традиция гласит, что каждый новый хозяин посвящается в короли Пила на церемонии, происхождение которой неизвестно. Он должен сидеть на старинном стуле, в шлеме и с мечом в руках, пока на голову ему льют спиртное", - говорится на сайте города Бэрроу, к территории которого относится остров.

Там отмечают, что к XIX веку "коронация" новых хозяев паба Ship Inn стала настолько важным аспектом истории острова, что ответственность за уход за шлемом и троном была включена в договор аренды.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Остров Пил лежит примерно в километре от побережья графства Камбрия

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Попасть на этот остров можно только на лодке или на пароме