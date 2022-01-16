Коронавирус: Австрия введет обязательную вакцинацию, ковидные протесты в Нидерландах и Венгрии

час назад

Автор фото, Sanne Derks/Anadolu Agency Подпись к фото, Тысячи людей вышли на улицы Амстердама 16 января с протестом против коронавирусных ограничений

Австрия станет первой европейской страной, которая вводит обязательную вакцинацию от коронавируса для всего взрослого населения. В Нидерландах, где заражаемость ковидом бьет рекорды, к демонстрациям против карантинных мер присоединились фермеры с сельскохозяйственной техникой. Акции протеста в связи с ограничениями состоялись и в Венгрии - здесь их провело крайне правое движение, которое совмещает антипрививочную кампанию с лозунгами против миграции.

Главное о пандемии коронавируса в нашем ежедневном обзоре.

По данным Университета Джонса Хопкинса, общее число людей, заболевших коронавирусом во всех странах мира, составляет 326,4 млн, при этом 5,5 млн человек скончались. Среди лидеров по числу новых случаев, зафиксированных за последние 28 дней, - США (14,6 млн заболевших), Франция (5,3 млн), Великобритания (3,9 млн), а также Италия (3,1 млн) и Испания (2,6 млн).

В последние недели по миру активно распространяется новый вариант коронавируса "Омикрон", который эксперты считают менее опасным для здоровья, но передается он намного быстрее, чем предыдущие мутации.

В России число новых случаев заболевания также быстро растет - власти связывают это именно с распространением "Омикрона". В воскресенье московский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за последние сутки в стране выявлено 29,2 тыс. новых случаев ковида, 686 человек скончались. При этом в субботу в России заболели около 27 тыс. человек, что в свою очередь на 3 тыс. превышало показатели пятницы.

Австрия: обязательная вакцинация для взрослых с февраля

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что с февраля этого года в стране будет введена обязательная вакцинация от коронавируса для всех жителей старше 18 лет. Ожидается, что в четверг на следующей неделе парламент страны примет принять, устанавливающий такие меры.

Автор фото, SOOS LAJOS/POOL/AFP Подпись к фото, С февраля этого года в Австрии будет введена обязательная вакцинация от коронавируса для всех жителей старше 18 лет

Ранее предполагалось, что прививки от ковида станут обязательными для всех австрийцев в возрасте от 14 лет, однако теперь решено, что эта норма коснется только взрослых. Исключение может быть сделано лишь для беременных женщин и тех, кто имеет медицинские противопоказания.

Нехаммер заявил на пресс-конференции в воскресенье, что людей, которые отказываются пройти вакцинацию, ждут высокие штрафы. Их размер будет составлять от 600 до 3,6 тыс. евро.

Как передает Франс пресс, иммунизацию прошли только 71,5% жителей Австрии, что несколько меньше по сравнению с многими европейскими соседями этой страны. В субботу в Вене состоялась демонстрация против обязательной вакцинации, в которой, согласно оценкам этого агентства, приняли участие около 27 тыс. человек.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Протесты против коронавирусных ограничений и принудительной вакцинации в Инсбруке, 9 января

Обязательная вакцинация - достаточно редкая мера, к которой пока прибегли считанные страны мира, в числе которых - Эквадор, Таджикистан, Туркменистан, Индонезия и Микронезия. Впрочем, многие европейские страны мира и США вводят обязательные прививки для некоторых категорий населения (например, сотрудников системы здравоохранения и общественных служб). Они также значительно ограничивают возможности непривитых жителей, которым стало намного труднее ходить в общественные места, пользоваться транспортом и пересекать границы.

В Австрии - стране с населением около 9 млн человек - зафиксировано 1,4 млн случаев ковида и почти 14 тыс. смертей.

Нидерланды: фермеры протестуют с тракторами

В Нидерландах, где с середины декабря продолжают действовать жесткие карантинные меры, демонстрации против ковидных ограничений происходят каждые выходные. Однако на этот раз к протестующим в центре Амстердама присоединились фермеры со своей техникой.

Автор фото, Sanne Derks/Anadolu Agency Подпись к фото, В Нидерландах демонстрации против ковидных ограничений происходят каждые выходные

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что с 15 января снова смогут начать работать магазины, парикмахерские и салоны красоты - впрочем, им придется соблюдать жесткие ограничения. Бары рестораны и учреждения культуры будут оставаться закрытыми по меньшей мере до 25 января. Это связано с опасениями властей относительно быстрого распространения "Омикрона".

В воскресенье власти Нидерландов сообщили, что за последние сутки в стране зафиксировано 26 тыс. новых случаев ковида - самое большое число за все время пандемии. Всего в этой стране 3,5 млн заболевших и 21 тыс. смертей.

Карантин в Нидерландах был введен в первую очередь потому, что волна заболеваемости предыдущим вариантом коронавируса "Дельта" (течение болезни при котором значительно тяжелее по сравнению с "Омикроном") привела к отмене всех несрочных операций для пациентов больниц.

Венгрия: крайне правые против вакцинации и мигрантов

Демонстрация против обязательной вакцинации состоялась и в столице Венгрии. В Будапеште ее организовало крайне правое движение "Наша Родина", которое в своей политической программе совмещает антипрививочные лозунги с требованиями прекратить миграцию.

Автор фото, Reuters

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Несколько сотен человек прошли по улицам города с лозунгами вроде "Вакцины не должны быть обязательными!", "Я непривитый, а не преступник!" и "Долой диктатуру ковида!".

Движение "Наша Родина" откололось от крайне правой партии "Йоббик" и в последние годы приблизилось к еще более радикальным правым группам. Рейтер сообщает со ссылкой на данные социологических опросов, что за него готовы голосовать около 3% избирателей (проходной барьер для партий на парламентских выборах в Венгрии составляет 5%). Голосование за депутатов парламента страны состоится в апреле этого года.

Как отмечает Рейтер, венгерское правительство ввело обязательную вакцинацию только для учителей и сотрудников системы здравоохранения. На этой неделе число заболевших начало увеличиваться, однако власти пока не установили каких-либо существенных карантинных органичений.