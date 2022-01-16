Крокодил, который притаился под школьным полом. Удивительная история рептилии, замурованной в валлийской школе

час назад

Автор фото, Rhondda Cynon Taf Council Подпись к фото, Находка стала большой неожиданостью для сотрудников и учеников школы

В одной из средних школ Уэльса выставлены на обозрение останки крокодила, которые десятки лет пролежали под полом здания. Как именно они там оказались, точно неизвестно, но слухами о загадочной рептилии, которая якобы замурована где-то на территории школы, обменивались многие поколения школьников в небольшом валлийском городке Пентре.

Рептилия была обнаружена в 2019 году во время ремонта, а примерно два года спустя необычный экспонат занял почетное место в школе, расположенной в районе Ронта-Кинон-Тав на юго-востоке Уэльса.

Когда животное впервые показалось из-под паркетного пола одного из классов, удивлению строителей и администрации не было предела.

"Я слышал историю о том, как родители и учителя закопали крокодила где-то под школой в момент между двумя мировыми войнами, - рассказывал в то время директор школы Нил Пайк. - Но я думал, что это просто легенда, поэтому особого внимания на нее не обращал. Ну а теперь на полу в нашем холле лежит крокодил!"

Автор фото, Jim Rowe Подпись к фото, О существовании крокодила в школе ходили легенды

Точных сведений о происхождении крокодила нет. В деревне говорят, что его когда-то привез из-за рубежа один из местных жителей, вернувшийся на родину с фронтов Первой мировой войны. Согласно этой версии, рептилия в течение какого-то времени была выставлена в школе, но потом ее спрятали под полом.

Зачем это было сделано, тоже точно неизвестно, но самая распространенная версия такова: в тот момент Британии грозила Вторая мировая война, и администрация могла спрятать ценный экспонат, чтобы его не повредили во время возможного конфликта.

Бывшая директор школы Мариан Робертс, которая когда-то тоже была здесь ученицей, вспоминает, что впервые о школьном крокодиле упомянул ее отец. "В 1961 году, когда я пошла в школу, папа спросил меня, где крокодил, - рассказывала она после того, как была сделана находка. - А когда я была директором, меня все время спрашивали, что с ним. Так что он явно людям запомнился".

"Легендарный крокодил"

После того, как животное было снова обнаружено, выяснилось, что его возраст намного больше, чем предполагали раньше. Хотя за время, проведенное под школьным полом, крокодил довольно сильно пострадал, экспертам удалось выяснить, что он жил еще в XIX веке.

Автор фото, Rhondda Cynon Taf council Подпись к фото, Останки рептилии были заморожены для удаления вредителей и проверены на наличие опасных бактерий, после чего их почистили и привели в должный вид

Чтобы избавить рептилию от живших в ней паразитов, останки заморозили. Затем эксперты проверили, чтобы в них не было опасных материалов или бактерий, а затем тщательно их пропылесосили, почистили и восстановили.

"История этого крокодила [...] совершенно невероятна, - сказала член местного совета Джой Россер. - Строители и подумать не могли, что найдут такое под полом школьного класса. Я очень рада, что реставрация окончена, и теперь этот легендарный крокодил, о котором ходило много слухов, наконец оказался на всеобщем обозрении".