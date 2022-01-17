Дайджест: возвращение Порошенко на Украину; Australian Open без Джоковича

17 января 2022, 03:32 GMT Обновлено час назад

Автор фото, Reuters

Бывший президент Украины Петр Порошенко возвращается на Украину, где ему должны избрать меру пресечения по делу о государственной измене в пользу России.

Речь идет о поставках угля из неподконтрольных Киеву самопровозглашенных республик Донбасса. Порошенко подозревают в причастности к организации поставок, сам он называет обвинения абсурдными и заявляет, что готов защищаться в суде.

Экс-президент намерен прибыть в аэропорт "Киев" имени Сикорского (более известный как "Жуляны") регулярным рейсом из Варшавы в 9 утра по местному времени (10:00 мск), а заседание суда назначено на 11 часов. Что будет происходить в эти два часа, неизвестно.

С одной стороны, у правоохранительных органов есть постановление о принудительном приводе Порошенко на заседание, с другой - его адвокаты настаивают, что он готов явиться в суд самостоятельно, поэтому оснований для задержания нет.

Как отмечает корреспондент Би-би-си Святослав Хоменко, статьи уголовного кодекса, которые вменяются Порошенко, не предусматривают обязательного содержания под стражей, поэтому, скорее всего, судья поместит его под круглосуточный домашний арест.

Сторонники Порошенко намерены встречать его в аэропорту - ожидается, что там соберется до 10 тысяч человек. Если экс-президента не задержат (или, например, не перенаправят самолет в другой аэропорт), перед отъездом в суд он выступит перед собравшимися.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Самолет с Джоковичем вылетает из Мельбурна

В Мельбурне в понедельник стартует Открытый чемпионат Австралии по теннису, в котором все-таки не примет участие первая ракетка мира Новак Джокович - перед началом турнира власти повторно аннулировали его визу и запретили въезд в страну на три года.

Накануне Джокович вылетел из Австралии тем же маршрутом, которым прилетел две недели назад (рейсом Emirates в Дубай), а премьер-министр страны Скотт Моррисон заявил, что решение о депортации теннисиста поможет обеспечить безопасность австралийцев и сохранить границы прочными.

В Давосе открывается Всемирный экономический форум. Из-за пандемии и распространения варианта "Омикрон" он пройдет в онлайн-формате, а очная встреча в Швейцарии, как ожидается, состоится летом.

Автор фото, AFP

КНДР минувшей ночью запустила две баллистические ракеты малой дальности из района аэропорта "Сунан" рядом с Пхеньяном в восточном направлении, сообщили власти Южной Кореи.

По их данным, это уже четвертое испытание за последний месяц.

Правительство Японии создало антикризисный штаб и осудило запуск. По информации японских официальных лиц, данных об ущербе в результате пуска не поступало.

Предположительно, северокорейская ракета упала вне исключительной экономической зоны Японии.

Автор фото, EPA/CIRA/NOAA

Новая Зеландия и Австралия направили самолеты к побережью островного государства Тонга, чтобы оценить масштаб последствий извержения гигантского подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай.

Извержение вулкана вызвало волну цунами, а также лишило электричества и связи жителей островов в Тихом океане. По данным Красного Креста, извержение могло затронуть десятки тысяч людей.

"Мы подозреваем, что на всей территории Тонга может проживать до 80 тысяч человек, пострадавших либо от самого извержения, либо от волны цунами и затоплений в результате извержения", - сказала Би-би-си представительница Красного Креста на Фиджи Кэти Гринвуд.

Хотя информации о жертвах и значительных разрушениях не поступало, извержение оказалось настолько мощным, что сотрясения земной коры ощущались за тысячи километров от вулкана.

Эксперты говорят, что нынешнее извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай - одно из мощнейших за последние 30 лет.

Автор фото, Vyacheslav Prokofyev/TASS

В Московской области в воскресенье ограбили вдову певца и композитора Александра Градского Марину Коташенко, сообщают российские СМИ.

По их данным, трое вооруженных мужчин подстроили ДТП, после чего сели в автомобиль к Коташенко и, угрожая оружием, заставили ее вернуться домой, где похитили 100 млн рублей.

В настоящее время нападавших ищут. Прокуратура Московской области сообщила, что взяла под контроль расследование дела.

Автор фото, Getty Images

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Британская Sunday Times рассказывает о том, как Букингемский дворец принимал решение о лишении титула, воинских званий и попечительства сына королевы Елизаветы II принца Эндрю, которого осенью ждет судебный процесс по обвинению в сексуальном насилии в отношении американки Вирджинии Джуффре. В обсуждении участвовали все старшие члены королевской семьи, пишет издание со ссылкой на несколько источников.

Если бы не "Омикрон", ситуация с Эндрю была бы поставлена на обсуждение в Сандрингеме еще во время рождественских каникул, пишет редактор Times по делам королевской семьи Ройя Никха. В итоге принцы Чарльз и Эдвард присоединились к своей матери в Виндзорском замке, а принц Уильям и принцесса Анна поддерживали с ними регулярный контакт.

Пока принц Эндрю ждал, сможет ли он воспользоваться юридической лазейкой, чтобы избежать гражданского процесса в США, семья дистанционно обсуждала его судьбу. Итогом стало жесткое заявление, опубликованное Букингемским дворцом в минувший четверг и лишившее 61-летнего герцога Йоркского почти всех королевских привилегий.

Старшие члены королевской семьи уже давно не видели другого выхода, но решение американского судьи Льюиса Каплана, который дал ход иску Джуффре против принца, облегчило принятие решения. "Разговоры велись давно, - сказал источник во дворце. - Семья всегда понимала, что некоторые советники герцога были слишком оптимистичны".

Королева советовалась с Чарльзом и Уильямом, но близкие к монарху источники настаивают, что окончательное решение, которое вызвало "искреннюю печаль" у королевы, было принято Елизаветой II самостоятельно.

После того, как Эндрю лишился королевских привилегий, Вирджиния Джуффре выступила с заявлением о том, что она все еще надеется увидеть его в суде. Хотя Эндрю теперь будет выступать на процессе как частное лицо, источники Times подчеркивают, что он остается сыном королевы, и многие ожидают, что она продолжит оказывать ему финансовую поддержку, в том числе в связи с судебными издержками.

Собеседники издания выразили беспокойство по поводу того, что личные средства королевы могут быть использованы для урегулирования спора с Джуффре. "Как это будет выглядеть, если деньги королевы пойдут на урегулирование обвинений в сексуальном насилии? - сказал Times источник. - Боже мой, это ужасно. Но это может быть единственным вариантом".

"С чем теперь остался Эндрю?" - задается вопросом журналистка Times. "Ни работы, ни дохода, ни титула, ни парадов, ни балконов*", - говорит ее источник. Некоторые в королевских кругах считают, что безопасным вариантом для него было бы управление одним из поместий королевы. А королевский историк Хьюго Викерс полагает, что лучший способ реабилитироваться - заняться благотворительностью: "Принцу Эндрю нужно открыть заповедник для животных и работать там, в стиле [Джона] Профьюмо. Британцы любят животных".

* имеется в виду появление членов королевской семьи на балконе Букингемского дворца по случаю торжественных событий

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