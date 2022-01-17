Петр Порошенко прилетел в Киев. Его ждет суд по мере пресечения

час назад

Подпись к фото, Порошенко решил воспользоваться лоукостером для возвращения на родину

Самолет с пятым президентом Украины Петром Порошенко на борту приземлился в понедельник в киевскому аэропорту Жуляны. Порошенко прошел паспортный контроль. Его ждет суд, где ему изберут меру пресечения по дело о государственной измене.

Петр Порошенко прилетел в Киев на рейсовом самолете авиакомпании Wizz Air - из Варшавы. Его сопровождали соратники и журналисты.

Он прибыл в варшавский аэропорт имени Шопена, на общих основаниях зарегистрировался и прошел в зону досмотра, просканировав посадочный талон. "За мною правда и народ Украины. А остальное - ерунда", - сказал он, отвечая на вопрос российского журналиста о том, могут ли его арестовать.

В самолете Порошенко занял первый ряд, сделал селфи с несколькими пассажирами, затем экипаж попросил не нарушать порядок во время полета.

Около 9 утра самолет по распианию приземлился в киевском аэропорту "Жуляны".

Бывший президент и лидер партии "Европейская солидарность" покинул Украину вечером 17 декабря. Незадолго до этого в тот же день следователи Государственного бюро расследований пытались вручить ему повестку на допрос по делу о торговле углем с самопровозглашенными республиками Донбасса. Порошенко отмахнулся от них, сел в автомобиль и уехал. Дело возбуждено по статье о госизмене.

Через несколько дней следователи доставили по адресу бывшего президента сообщение о подозрении. По украинскому законодательству это значит, что с этого момента Порошенко становится подозреваемым, а суд должен избрать меру пресечения.

Печерский районный суд Киева будет рассматривать вопрос Порошенко в понедельник. Его адвокаты заявляли, что их подзащитный готов прибыть в суд немедленно после прилета в Киев.

"Государственное бюро расследований надеется, что Петр Порошенко как народный депутат Украины, ответственный политик и ответственный гражданин выполнит все процессуальные обязанности и самостоятельно прибудет на заседание суда", - заявила в пятницу представительница бюро Татьяна Сапьян.

На паспортный контроль явился в аэропорту пришел следователь. У него забрали паспорт, но вскоре вернули обратно и пропустили в город.

Подпись к фото, Порошенко в самолете

Утром в киевском аэропорту Жуляны бывшего президента встречали его сторонники. Они достали флаги и развернули транспоранты в поддержку Порошенко.

В аэропорту Порошенко встречают около 3-4 тысяч человек. Организаторы поставили сцену напротив входа в аэропорт, сообщал корреспондент Би-би-си.

Подпись к фото, Аэропорт Жуляны

Статьи УК, которые вменяются Порошенко, не предусматривают обязательного содержания под стражей.

Следователи считают, что Порошенко уклонялся от следственных действий. Они получили ордер на принудительный привод экс-президента в суд для избрания ему меры пресечения.

Подпись к фото, Аэропорт Жуляны

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Порошенко заявляет, что его преследуют по политическим мотивам.

То, что он станет подозреваемым в уголовном деле о торговле углем с самопровозглашенными республиками Донбасса, ожидалось на протяжении нескольких месяцев.

Одним из элементов этого уголовного дела стали "пленки Медведчука" - перехваченные записи телефонных разговоров известного украинского политика и бизнесмена Виктора Медведчука.

В октябре дело завели на Медведчука, а 17 декабря следователи пытались вручить повестку на допрос по этому же делу Порошенко.

По версии следствия, в 2014 году Порошенко, действуя совместно с Медведчуком, его знакомым бизнесменом Сергеем Кузярой и другими людьми "в условиях конспирации" сорвал поставки в Украину южноафриканского угля и организовал закупки топлива у самопровозглашенных республик Донбасса.

На погранконтроле у Порошенко забрали паспорт и проверяли его около десяти минут. Затем бывшему президенту дали выйти в зону прилета, где его встречали журналисты и соратники.

"На глазах у всего мира они [силовики] демонстрировали циничное и безответственное поведение, - заявил Порошенко. - Так они боятся народа, так сильно они ждали моего возвращения. Так сильно они боялись света, фотокамер и наших уважаемых журналистов".

Вскоре после этого Петр Порошенко уже выступал перед соратниками, которые собрались в Жулянах и даже установили там сцену. "Вы говорили, что стране нужен порох? Все, у вас Порох есть", - говорил он, имея в виду свое прозвище.

Он назвал свое преследование "вызовом" всей Украине, обвинил в коррупции нынешнее руководство страны и пообещал, что "впереди еше много побед". Ведущий митинга называл Порошенко "пятым и седьмым президентом Украины" (Владимир Зеленский - шестой, кто занимает эту должность).