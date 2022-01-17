Суточный прирост заражений Covid-19 в России за неделю удвоился

15 минут назад

Автор фото, Mikhail Tereshchenko/TASS

Впервые с декабря в России за сутки выявили больше 30 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Это примерно в два раза больше, чем неделю назад. Власти предупреждали, что в связи с распространением "Омикрона" число заражений в ближайшее время резко вырастет.

За последние сутки в России зарегистрировали 30 726 новых случаев заражения Covid-19 (днем ранее было на 1 496 меньше), сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. В прошлый понедельник, 10 января, регистрировали 15 830 случаев. Таким образом, этот показатель за неделю практически удвоился.

Он растет седьмой день подряд, хотя обычно в начале рабочей недели официальные цифры ниже, чем к ее концу (это связано с тем, в какие дни люди чаще делают тесты на коронавирус). Темп прироста в понедельник немного снизился.

В последний раз больше 30 тысяч заражений за сутки в России выявляли в декабре. В целом же суточный прирост оказался максимальным с 13 декабря. Тенденцию к снижению заболеваемости изменил новый вариант коронавируса "Омикрон".

В Петербурге в понедельник зафиксировали рекордное за пандемию число заражений - 4 132 (на 174 больше, чем накануне). В Москве - максимальные с начала ноября 7 529 случаев (на 1 049 больше). Неделю назад было в столице выявили 2 778 случаев, то есть более чем в два с половиной раза меньше. Если говорить о Петербурге, то суточный прирост за неделю подскочил почти втрое.

Коронавирусная смертность при этом продолжает снижаться. Умерли за сутки 670 зараженных Covid-19 (67 из них умерли в Москве, 65 - в Петербурге), сообщил штаб. Накануне было подтверждено 686 летальных исходов. Обе цифры стали минимальными с 5 июля прошлого года.

Власти заранее анонсировали всплеск заражений коронавирусом в России.

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Еще 11 января глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила, что из-за распространения "Омикрона" суточный прирост может достичь "шестизначных показателей", то есть превысить 100 тысяч.

Пять дней назад президент России Владимир Путин прогнозировал резкое обострение ситуации через две недели. "Мы видим, что происходит в мире. Это говорит о том, что у нас есть хотя бы пара недель для того, чтобы подготовиться", - говорил он.

"Мы видим, что сейчас происходит в США - свыше миллиона заболевших в сутки. Это просто потрясающе. В некоторых европейских странах примерно то же самое происходит с новым штаммом "Омикрон", - заявил Путин.

Агентство Рейтер 11 января сообщало, опираясь на свои подсчеты, что суточный прирост достигал 1,35 млн новых случаев. После этого цифры начали снижаться. В Британии до 14 января выявляли больше 100 тысяч случаев за день. Во Франции этот показатель на прошлой неделе превышал 350 тысяч.

Мэр Москвы Сергей Собянин неделю назад прогнозировал, что рост заболеваемости в столице может начаться уже в ближайшие 7-10 дней. "Вполне возможно, что мы столкнемся с более критической ситуацией, чем с той, с которой сталкивались в предыдущие волны заболеваемости", - предупреждал он.

"Омикрон" передается в 3-7 раз быстрее, чем другие штаммы коронавируса, предупреждала Попова.

"Радует, что количество тяжелых заболеваний при этом не растет, количество госпитализаций не растет", - говорил Собянин на прошлой неделе.

За последние сутки в Москве госпитализировали 736 человек. Несмотря на резкий рост выявленных заражений, показатель госпитализаций в столице остается ниже 800 уже долгое время. Объединенных официальных данных по госпитализациям по России нет.