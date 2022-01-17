Прокуратура Петербурга проверяет жалобы на гололед. Жители встали на коньки

час назад

Автор фото, TASS/EPA Подпись к фото, Снег и лед сковали Петербург

Петербургская прокуратура заявила, что проверяет сообщения в соцсетях о "некачественной уборке города". Улицы города в последние дни превратились в ледяной каток. В травмпунктах собираются очереди из пострадавших. Жители в соцсетях жалуются на власти - и выкладывают фото людей, катающихся по обледеневшим улицам на коньках.

"По поручению прокуратуры города Санкт-Петербурга районными прокурорами по сообщениям петербуржцев в социальных сетях о травмировании при падении на гололеде организованы проверки исполнения жилищного законодательства и законодательства о безопасности дорожного движения при содержании пешеходных зон и дорог в зимний период", - заявили в прокуратуре.

Там собираются оценить, как соблюдаются требования федерального законодательства при обработке дорог и пешеходных зон противогололедными материалами с учетом "нестабильных погодных условий".

Петербург на выживание

Ситуация в городе обострилась на прошлой неделе. Дороги и тротуары обросли толстым слоем льда, горожане массово обращаются в травмпункты. Среди тех, кто пострадал от гололеда, - музыкант группы "Нож для Фрау Мюллер" Олег Гитаркин, который сломал ногу, и актриса Татьяна Малягина, сломавшая руку.

В соцсетях появились кадры, на которых люди пытаются передвигаться по обледенелым тротуарам на коньках.

В субботу, 15 января, корреспондент издания "Фонтанка" проехала по обледенелым Банному мосту и набережной Пряжки.

До этого жители Петербурга пытались кататься по льду каналов.

"Пропесочка"

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В муниципальном районе Коломна дороги решили убрать сами жители - они закупили 250 килограммов песка, чтобы посыпать улицы.

Сообщество жителей "Добрососедство Коломны" в воскресенье начало раздавать всем желающим песок, пишет "Бумага". Акцию назвали "Пропесочка" (игра слов - "пропесочить" жители хотели бы чиновников, а не дороги).

Организаторы сообщества предложили жителям приходить с ведрами, мешками, совками и лопатками, чтобы рассеивать песок по близлежащим улицам Коломны. Можно также приехать на машине и увезти песок в другую часть района.

В воскресенье власти Петербурга отчитались, что за выходные в городе полностью убрали почти 1,9 тысячи дворов и провели посыпку по 11,5 тысячи адресам. А пресс-служба Смольного сообщила, что коммунальщикам поручили "повысить эффективность" в борьбе с наледью во дворах.

Тем временем в Петербурге задержали активистов, которые провели акцию против плохой уборки улиц. Они тоже надели коньки и попробовали добраться до Смольного, чтобы потребовать привлечь виновных к ответственности "за бардак, который уже вторую оттепель подряд происходит на дорогах и тротуарах Петербурга", пишет издание "Бумага".

О чем поет Шнуров

На актуальную тему высказался лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров. Он выпустил песню "Пока так", посвященную коммунальным проблемам Петербурга.

Клип снят на мусорной свалке на фоне полуразрушенного здания, а Шнуров, одетый в оранжевую жилетку сотрудника коммунальных служб, поет о бездействии чиновников, плохой уборке улиц и заваленных мусором дворах.

Невывоз мусора - предыдущая большая проблема, с которой столкнулись жители нескольких районов города. До этого главной проблемой считался снег, убрать который не успевали власти. На одном из больших сугробов в центре города жители писали оскорбительную надпись в адрес губернатора Александра Беглова, чтобы привлечь внимание к ситуации.

"В Питере - говно. Пока так. Их [чиновников] наш город не ***** [волнует]. А бегловская лопата - где она и что гребет", - поется в припеве песни Шнурова.

Ролик набрал почти 1 млн просмотров и тысячи комментариев со словами поддержки. Однако есть и те, кто заподозрил, что ролик может быть частью политического заказа, поскольку в последнее время команда губернатора Александра Беглова, как сообщали СМИ, находится в непростых отношениях со структурами бизнесмена Евгения Пригожина.

"Честно говоря, у меня складывается впечатление, что здесь среди местных чиновников работает операция "подставь Беглова". Когда губернатором Петербурга избирался Александр Беглов, все прекрасно понимали, что не самый шикарный публичный образ у этого человека, если это понимали и простые петербуржцы, что уж говорить о сотрудниках администрации", - заявил корреспондент "Эха Петербурга" Никита Маркелов.