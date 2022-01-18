"Надеются на отмену QR-кодов". Как российские рабочие конфликтуют с заводами из-за вакцинации

49 минут назад

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Утром 17 января 2022 года невакцинированные рабочие Балтийского завода в Санкт-Петербурге не смогли попасть на работу - их пропуска оказались заблокированы. По оценкам активистов, QR-кодов нет у пятой части сотрудников предприятия, это около тысячи человек.

Это не первый случай конфликта сотрудников и руководства российских предприятий на почве вакцинации. В прошлом году подобное происходило во многих российских регионах.

В пресс-службе Балтийского завода заявили, что "на работу смогли попасть все", но подтвердили, что на предприятии издан приказ о блокировке пропусков тех, кто не имеет QR-кода или медотвода. Право отстранять сотрудников за отказ от вакцинации появилось у работодателей в Санкт-Петербурге с 16 января.

В группе Балтийского завода во "ВКонтакте" накануне появилась инструкция для сотрудников на случай недопуска на работу и задержек на проходной.

"Надеются на отмену QR-кодов"

Миновать проходную на входе на территорию Балтийского завода смогли далеко не все, пускали только сотрудников с QR-кодами. В пресс-службе завода изданию "Фонтанка" не назвали точное число тех, кому заблокировали пропуска, но сообщили, что "на данный момент коллективный иммунитет не достигнут".

Приехавшая по вызову участников импровизированного митинга у дверей завода полиция зафиксировала, что работников не пустили на завод из-за отсутствия сертификата о вакцинации. Они составили коллективную жалобу в прокуратуру, чтобы та проверила законность действий работодателя.

Как пояснил Би-би-си координатор группы поддержки сотрудников Балтийского завода в сети "ВКонтакте" Дмитрий Моисеенко, люди надеются на отмену QR-кодов. "Межрегиональный профсоюз "Рабочая ассоциация" будет проводить встречи с этими людьми и объяснять им, как себя вести в этой ситуации", - сказал он.

Также обсуждаются возможности юридического обоснования отсутствия сотрудников на рабочих местах, добавил он.

Обязательная вакцинация

Массовая вакцинация началась в России в январе 2021 года.

В июне власти Москвы и Московской области ввели обязательную вакцинацию для людей, занятых в сфере услуг, образования, транспорта, ЖКХ, а также госслужащих.

В июне Роструд сообщил, что работодатель может на законных основаниях отстранять от работы сотрудников, отказавшихся прививаться от коронавируса. В ведомстве ссылались на положения Федерального закона №157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней".

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"В нем (законе) указано, что отсутствие профилактических прививок влечет отказ в приеме на работу или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями", - отмечалось в пояснении Роструда. И эксперты считают эту норму правомерной, говорит старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Карцева.

"Существуют списки сфер и организаций, сотрудники которых должны быть вакцинированы по указанию региональных властей - не менее X сотрудников, этот X варьируется по регионам, как и сроки вакцинации. В основном эти списки включали организации, в которых люди имеют частый контакт с другими людьми. Сейчас озаботились и вакцинацией промышленных рабочих. Я не думаю, что профсоюзы играют существенную роль в защите людей от возможно неправомерных действий руководителей предприятий. Дискуссия о правомерности отстранения от работы продолжается, но все больше специалистов приходят к мнению, что отстранение от работы - правомерно в отличие от увольнения или неоплаты больничного", - объяснила она.

Сейчас обязательная вакцинация отдельных категорий лиц введена во всех российских регионах.

В промышленности же конфликты между работниками и руководством предприятий возникали весь прошлый год. "Почему бунтуют именно работники промышленных предприятий? Менее всего к вакцинации склонны молодые и менее квалифицированные люди с более низким уровнем образования. Минимальный уровень вакцинации наблюдается среди людей, которые закончили только школу и не имеют профессионального образования. Таким образом образовательный состав работников может влиять на склонность к вакцинации. Меньший объем знаний, меньшая степень доверия информации плюс склонность следовать конспирологическим гипотезам", - считает Марина Карцева.

Истории из регионов

В августе 2021 года Пролетарский районный суд Тулы принял к производству 18 исков работников оборонного предприятия АО "Щегловский вал". Они оспаривали отстранение от работы из-за отказа от вакцинации против коронавируса. Уже в сентябре стало известно о решении суда отказать истцам.

В октябре сотрудникам Бийского олеумного завода, прошедшим вакцинацию и ревакцинацию от коронавируса, власти Алтайского края пообещали выплатить по 30 тысяч рублей и предоставить дополнительный выходной.

В этом же месяце руководство АО "Балахнинское стекло" в Нижегородской области сообщило, что не допустит до работы сотрудников без прививок.

Подобные меры были анонсированы еще на двух заводах области - ООО "Тосол Синтез" и "Канат".

Автор фото, YURI SMITYUK/TASS

В ноябре в одной из групп в социальных сетях сотрудник филиала АО "Объединённой двигательной корпорации", в который входит завод им. Баранова, пожаловался на новое распоряжение руководства предприятия, в котором идет речь о лишении части премии сотрудников без прививки.

На авиазаводе "Прогресс" были отстранены от работы 404 человека, которые не сделали прививку, писало агентство "ФедералПресс". Тогда же более тысячи человек не смогли пройти через проходную судостроительной корпорации "Звезда".

Как рассказал в интервью Би-би-си уволенный из ССК "Звезда" сборщик корпусов металлических судов Дмитрий Мехтиев, многие его коллеги сейчас отстранены от работы.

"Людей там сейчас отстранили от работы. Есть те, кто судится. Но суды и прокуратура бездействуют, это мое мнение. Я колоть себя экспериментальными вакцинами не буду. А люди судятся и подают иски", - говорит он. И добавляет, что его уволили с завода еще весной, до начала противостояния тех, кто не хочет прививаться, с руководством предприятия.