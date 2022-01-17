На художника завели дело в Петербурге из-за "гигантских фекалий" на Марсовом поле
Московского художника Ивана Волкова, создавшего инсталляцию в виде экскрементов на Марсовом поле в Санкт-Петербурге, задержала полиция. Против него возбуждено уголовное дело о надругательстве над телами умерших и местами захоронения, подтвердили Би-би-си в пресс-службе ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Фигура из снега соответствующего цвета, окруженная "лужей", появилась на Марсовом поле 15 января. Длина фигуры составила пять метров.
По информации группы Young Artists & Collectors Club в "Телеграме", художник иронизировал по поводу того, что городские коммунальные службы плохо убирают снег. В сообществе рассказали, что Волкова сняли с поезда 16 января в 9:00 и отправили в 78-е отделение полиции Санкт-Петербурга. С тех пор он не выходил на связь.
В понедельник стало известно, что против Волкова возбуждено уголовное дело.
"Сотрудники полиции задержали мужчину, 1992 года рождения, по подозрению в совершении противоправного деяния. В отношении него отделом дознания УМВД России по Центральному району Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по статье 244 УК РФ (Надругательство над телами умерших и местами их захоронения). Решается вопрос об избрании меры пресечения", - сообщили Би-би-си в пресс-службе ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
"...Умышленно, цинично, безнравственно, из хулиганских побуждений, пренебрегая общепринятыми правилами и нормами поведения, установленными в обществе, разместил арт-объект из снега в виде гигантских фекалий в луже желтого цвета, таким образом, своими умышленными действиями осквернил место захоронения умерших", - цитирует "Фонтанка" постановление о возбуждении уголовного дела.
На Марсовом поле погребены петроградские рабочие, погибшие во время Ярославского восстания 6-21 июля 1918 года, а также участники обороны Петрограда от войск генерала Николая Юденича.
Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше.
эпизоды
Конец истории Подкаст
Ранее в интервью Волков рассказывал, что на лепку ушло приблизительно четыре часа, в процессе он использовал пищевые красители. На создание инсталляции Волкова, по его словам, вдохновило творчество петербургских художников. Он "не вкладывал какого-то определенного смысла" в свой арт-объект, сообщил художник изданию "Бумага".
Автор рассказал об инсталляции у себя в "Инстаграме" и "Фейсбуке" 14 января, однако позже удалил эти посты.
В Санкт-Петербурге до этого уже возбуждали уголовные дела о надругательстве из-за инцидентов на Марсовом поле, однако в основном они были со случаями, когда фигуранты гасили Вечный огонь.
В 2018 году мировой судья в Петербурге приговорил к штрафу 10 тыс рублей Александра Абакумова, признав, что он "умышленно, цинично, безнравственно, из хулиганских побуждений, демонстративно, оскорбляя чувства окружающих, взяв в руки траурные венки и цветы, возложенные у подножия мемориала "Вечный Огонь", выражаясь грубой нецензурной бранью, бросал их в огонь, разбрасывал вокруг мемориала и топтал их".