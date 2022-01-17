На художника завели дело в Петербурге из-за "гигантских фекалий" на Марсовом поле

17 января 2022, 15:31 GMT Обновлено 43 минуты назад

Автор фото, @volkov___vanya/Instagram

Московского художника Ивана Волкова, создавшего инсталляцию в виде экскрементов на Марсовом поле в Санкт-Петербурге, задержала полиция. Против него возбуждено уголовное дело о надругательстве над телами умерших и местами захоронения, подтвердили Би-би-си в пресс-службе ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Фигура из снега соответствующего цвета, окруженная "лужей", появилась на Марсовом поле 15 января. Длина фигуры составила пять метров.

По информации группы Young Artists & Collectors Club в "Телеграме", художник иронизировал по поводу того, что городские коммунальные службы плохо убирают снег. В сообществе рассказали, что Волкова сняли с поезда 16 января в 9:00 и отправили в 78-е отделение полиции Санкт-Петербурга. С тех пор он не выходил на связь.

В понедельник стало известно, что против Волкова возбуждено уголовное дело.

"Сотрудники полиции задержали мужчину, 1992 года рождения, по подозрению в совершении противоправного деяния. В отношении него отделом дознания УМВД России по Центральному району Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по статье 244 УК РФ (Надругательство над телами умерших и местами их захоронения). Решается вопрос об избрании меры пресечения", - сообщили Би-би-си в пресс-службе ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"...Умышленно, цинично, безнравственно, из хулиганских побуждений, пренебрегая общепринятыми правилами и нормами поведения, установленными в обществе, разместил арт-объект из снега в виде гигантских фекалий в луже желтого цвета, таким образом, своими умышленными действиями осквернил место захоронения умерших", - цитирует "Фонтанка" постановление о возбуждении уголовного дела.

На Марсовом поле погребены петроградские рабочие, погибшие во время Ярославского восстания 6-21 июля 1918 года, а также участники обороны Петрограда от войск генерала Николая Юденича.

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Ранее в интервью Волков рассказывал, что на лепку ушло приблизительно четыре часа, в процессе он использовал пищевые красители. На создание инсталляции Волкова, по его словам, вдохновило творчество петербургских художников. Он "не вкладывал какого-то определенного смысла" в свой арт-объект, сообщил художник изданию "Бумага".

Автор рассказал об инсталляции у себя в "Инстаграме" и "Фейсбуке" 14 января, однако позже удалил эти посты.

В Санкт-Петербурге до этого уже возбуждали уголовные дела о надругательстве из-за инцидентов на Марсовом поле, однако в основном они были со случаями, когда фигуранты гасили Вечный огонь.