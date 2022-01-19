Новая волна "минирований" в России: в Красноярске решили не эвакуировать школы

23 минуты назад

Автор фото, Sergei Karpukhin/TASS

Российские регионы в январе накрыла новая волна ложных сообщений о минировании, пришлось эвакуировать большое число людей, в том числе школьников. Власти Красноярского края после трех дней эвакуаций в школах решили отказаться от них, выставив круглосуточную охрану. Но после этого пришлось эвакуировать все детские сады.

"Сегодня после поступления новых сообщений о минировании было принято решение об отмене эвакуации в образовательных учреждениях начального и среднего образования в Красноярске в связи с тем, что со вчерашнего вечера все школы города взяты под круглосуточную охрану сотрудников полиции и Росгвардии", - говорится в сообщении правительства Красноярского края.

Не планируется и эвакуации из религиозных учреждений, поскольку там, по информации властей, были проведены все необходимые проверки, в том числе с привлечением служебных собак.

Однако в среду, как сообщили в управлении образования Красноярска, в городе пришлось эвакуировать все детские сады.

Эвакуация в школах Красноярска проводились в четверг, пятницу и понедельник. В четверг она затронула 111 школ города, во вторник - уже 122.

В понедельник десятки школ также эвакуировали в Ростовской области. Аналогичная волна прокатилась по другим регионам России. В среду она дошла до Новосибирской области, где на прошлой неделе уже "минировали" суды. В среду там тоже "заминировали" школы.

Накануне эвакуировали учеников школ Биробиджана. На Сахалине угрозы поступают с понедельника, в среду в число адресов попали не только школы, но и детское отделение больницы. Лавина ложных сообщений о минировании на прошлой неделе накрыла также Нижний Новгород, Саратов, Самару и Тюмень.

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Одним из первых с новой волной "минирований" еще 12 января столкнулся Екатеринбург. Там власти вынуждены были эвакуировать по меньшей мере 151 школу (всего их в городе 163), а также несколько вузов и консерваторию.

Сообщения о минировании поступают на электронную почту учебных заведений. Издание "Уральский рабочий" цитировало текст письма, опубликованного в родительском чате и якобы поступившего на электронный адрес одной из екатеринбургских школ: "Школа заминирована. Я всю жизнь всех ненавидел. Сегодня вы все почувствуете мою ненависть. Вам всем конец. Я взорву школу. Вы все умрете".

13 февраля в управлении ФСБ по Свердловской области назвали целью злоумышленников "дестабилизацию социально-политической обстановки" в регионе "путем создания панических настроений в обществе". И заявили, что массовую рассылку инициировали люди, находящиеся за рубежом.

Начальник красноярского управления МВД Александр Речицкий также говорил, что "как правило" отправители находятся за пределами России.

Последняя подобная волна минирований в России была в конце 2019 года, и Би-би-си тогда установила, что возможный организатор отправки сообщений о минировании живет в Киеве, а на рухнувшей криптовалютной бирже Wex у него "зависли" около 120 биткоинов (примерно 54 млн рублей по курсу на тот момент).

Два собеседника в руководстве мэрии Москвы говорили Би-би-си, что сообщения поступают с территории Украины.

В феврале 2020 года, когда пошел уже третий месяц массовых эвакуаций из-за "минирований", Би-би-си узнала, что у следствия появилось пятеро подозреваемых.

Власти тогда решили блокировать почтовые сервисы, с помощью которых лжеминер рассылал сообщения. Первым стал сервис Startmail. После этого лжеминер перешел на популярный среди журналистов-расследователей швейцарский Protonmail, издевательски используя в имени отправителя фамилию директора ФСБ Александра Бортникова (десятки тысяч людей были эвакуированы после писем от Mr. Bortnikov).

После блокировки Startmail лжеминер писал в ответ на вопросы Би-би-си, что знает десяток сервисов для анонимной рассылки писем.

Сейчас же источник уральского издания газеты "Коммерсант" в силовых структурах региона рассказал, что к ситуации в Екатеринбурге может быть причастен автор телеграм-канала, ранее устраивавший "минирования" в России и на Украине, а также занимающийся другой преступной деятельностью, в том числе мошенничеством.