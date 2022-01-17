Израильский сервис MyHeritage оштрафовали в России за нарушение закона о персональных данных

час назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В начале 2020 года MyHeritage перестала отправлять в Россию ДНК-тесты (наборы для самостоятельного забора биоматериала)

Суд в Москве оштрафовал на 1,5 млн рублей сервис генеалогических исследований MyHeritage за нарушение закона о персональных данных - того самого, из-за которого в 2016 году в России была заблокирована социальная сеть профессиональных контактов LinkedIn.

Постановление вынес мировой судья судебного участка №422 Таганского района. "MyHeritage Ltd. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 13.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 500 000 руб. 00 коп.", - заявили в суде.

Для израильской компании MyHeritage Ltd. - это первый штраф в России за отказ локализовать данные россиян.

Сервис MyHeritage предоставляет услуги по построению семейного генеалогического древа, поиску предков и позволяет дистанционно проводить генеалогические ДНК-тесты для того, чтобы установить, из какого региона произошли предки.

MyHeritage - один из самых популярных сервисов генеалогических исследований в мире. До начала 2020 года им активно пользовались и россияне.

В феврале 2020 года депутат Госдумы Евгений Федоров (“Единая Россия”) обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить законность сбора сервисом MyHeritage ДНК-данных россиян. Депутат в своем заявлении подчеркивал, что “все анализы делаются в ведущей лаборатории в США”.

“Конкретная организация собирает биологические данные граждан России, причем она это делает в нарушение российского законодательства. Вполне возможно, следующий вирус, подобный китайскому, будет уже российский. У них очень серьезная наука, они вполне могут разобраться не только с чужими для них геномами, но и с российским геномом, и выработать средство военного воздействия на граждан России в сфере вирусов”, - утверждал тогда Федоров в интервью радиостанции ”Коммерсант FM”.

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Генпрокуратура поручила прокуратуре Москвы проверить деятельность MyHeritage. Запрос по поводу сервиса был направлен и в Роскомнадзор.

“Трансграничная передача биометрических персональных данных может быть запрещена или ограничена в целях защиты основ конституционного строя России, нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан, обеспечения обороны и безопасности государства”, - пояснил тогда официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов.

Вскоре после обращения депутата в Генпрокуратуру MyHeritage перестала отправлять ДНК-тесты (наборы для самостоятельного забора биоматериала) в Россию.

“Это решение было принято ввиду того, что нам стало известно о введении в России новых правил, согласно которым отправка образцов ДНК за границу (в данном случае, в лабораторию MyHeritage, расположенную в США) запрещена”, - говорилось в заявлении компании.

Закон, обязывающий хранить персональные данные россиян на серверах в России, вступил в силу 1 сентября 2015 года. За неисполнение этого требования в 2016 году в России была заблокирована социальная сеть профессиональных контактов LinkedIn.