Ультраправого кандидата в президенты Франции Эрика Земмура оштрафовали за разжигание ненависти. Он назвал мигрантов ворами и убийцами
Суд в Париже оштрафовал ультраправого публициста и кандидата в президенты Франции Эрика Земмура на сумму более 11 тыс. долларов за разжигание ненависти. Земмур публично назвал несовершеннолетних мигрантов, попавших в страну без родителей, ворами, насильниками и убийцами.
Речь идет о его телевизионном выступлении на канале CNews в 2020 году. Отвечая на вопрос ведущего о молодом радикально настроенном эмигранте из Пакистана, напавшем с ножом на людей, Земмур заявил, что таким во Франции делать нечего.
"Они воры, они убийцы, они насильники. Их нужно отправлять обратно, они вообще не должны приезжать сюда", - заявил Эрик Земмур, известный своей борьбой с исламом, миграцией и феминизмом.
Обвинение посчитало эти слова презрительными, возмутительными и выходящими за рамки свободы слова.
Комментируя решение суда в "Твиттере", Земмур пожаловался на подавление свободы слова системой и призвал срочно "изгнать идеологию из судов". Адвокат Земмура намерен обжаловать приговор.
Ранее Земмура уже дважды признавали виновным в разжигании ненависти.
Согласно результатам соцопросов, проведенных в конце прошлого года, на президентских выборах в апреле Эрик Земмур может занять второе место и сразиться во втором туре с Эммануэлем Макроном.
Однако сейчас ему предвещают всего 11% голосов избирателей.