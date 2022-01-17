Ультраправого кандидата в президенты Франции Эрика Земмура оштрафовали за разжигание ненависти. Он назвал мигрантов ворами и убийцами

16 минут назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Французы знают Земмура в первую очередь как телеведущего

Суд в Париже оштрафовал ультраправого публициста и кандидата в президенты Франции Эрика Земмура на сумму более 11 тыс. долларов за разжигание ненависти. Земмур публично назвал несовершеннолетних мигрантов, попавших в страну без родителей, ворами, насильниками и убийцами.

Речь идет о его телевизионном выступлении на канале CNews в 2020 году. Отвечая на вопрос ведущего о молодом радикально настроенном эмигранте из Пакистана, напавшем с ножом на людей, Земмур заявил, что таким во Франции делать нечего.

"Они воры, они убийцы, они насильники. Их нужно отправлять обратно, они вообще не должны приезжать сюда", - заявил Эрик Земмур, известный своей борьбой с исламом, миграцией и феминизмом.

Обвинение посчитало эти слова презрительными, возмутительными и выходящими за рамки свободы слова.

Комментируя решение суда в "Твиттере", Земмур пожаловался на подавление свободы слова системой и призвал срочно "изгнать идеологию из судов". Адвокат Земмура намерен обжаловать приговор.

Ранее Земмура уже дважды признавали виновным в разжигании ненависти.

Согласно результатам соцопросов, проведенных в конце прошлого года, на президентских выборах в апреле Эрик Земмур может занять второе место и сразиться во втором туре с Эммануэлем Макроном.