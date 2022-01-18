Дайджест: Британия отправляет оборонительное вооружение на Украину, Германия пытается реанимировать "нормандский формат"

16 минут назад

Автор фото, AFP

Великобритания поставит Украине легкое противотанковое вооружение для оборонительных целей на фоне сообщений о наращивании российских войск у ее границ, заявил глава британского минобороны Бен Уоллес, выступая в Палате общин.

"Мы приняли решение поставить Украине легкие системы противотанкового оборонительного вооружения. Это исключительно оборонительное вооружение с малым радиусом действия, это не стратегическое вооружение, оно не представляет угрозы для России", - сказал он.

По его словам, на Украину также отправится небольшое число британских военнослужащих, которые будут проводить инструктаж на начальном этапе. Речи о направлении военных в случае возможного военного конфликта не идет, добавил Уоллес.

"Было бы ложной надеждой утверждать, что британские вооруженные силы в одностороннем порядке будут направлены на Украину, чтобы в сложившихся условиях объединить силы с украинскими войсками. Именно поэтому мы прикладываем все усилия, чтобы украинцы могли помочь сами себе", - сказал он.

Британский министр также сообщил, что пригласил российского коллегу Сергея Шойгу посетить Лондон в ближайшие несколько недель, чтобы обсудить вопросы безопасности, и заявил, что Британия хотела бы дружить с Россией.

"Мы хотим дружить с российским народом, как дружили сотни лет. И есть возможность установить взаимовыгодные отношения с Россией […] Я по-прежнему надеюсь, что дипломатия победит", - сказал Уоллес, добавив, что выбор предстоит сделать Владимиру Путину.

О том, что дипломатия является единственным путем для деэскалации ситуации, говорила накануне в Киеве и глава МИД Германии Анналена Бербок.

На пресс-конференции по итогам переговоров с украинским коллегой Дмитрием Кулебой она заявила, что территориальная целостность Украины не может ставиться под сомнение, и Россию ожидают серьезные последствия в случае агрессии против Киева, но при этом подтвердила, что позиция Берлина относительно поставок вооружения Киеву остается неизменной.

Украинский президент Владимир Зеленский ранее выражал недовольство тем, что Германия помешала поставкам на Украину противодронных ружей и противоснайперских систем по линии НАТО.

Из Киева министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отправилась в Москву, где проведет переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. Это ее первый визит в Россию в качестве министра.

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Бывший президент Украины Петр Порошенко накануне, как и ожидалось, прилетел в Киев, где его встретили сторонники, и отправился на заседание суда, где решался вопрос о мере пресечения по делу о госизмене.

Заседание продолжалось практически весь день, однако суд меру пресечения так и не избрал, пообещав сделать это в среду.

В ходе прений сторона обвинения ходатайствовала об аресте, но по украинскому законодательству арест по статье о госизмене не может быть безальтернативной мерой, поэтому прокуроры ходатайствовали о залоге в размере 1 млрд гривен (около 2,7 млрд рублей).

Адвокаты Порошенко и сам он попросили вернуть материалы дела в прокуратуру для устранения многочисленных, как они утверждают, процессуальных нарушений. Порошенко назвал "идиотами" тех, кто пытался не пустить его в страну, прокуроров призвал извиниться за его преследование, а также выразил сожаление, что при Владимире Зеленском на Украину вернулось "избирательное правосудие".

Автор фото, Anadolu Agency

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок стремится возродить "нормандский формат" для деэскалации напряженности вокруг Украины, посетив Киев по пути в Москву и настаивая на проведении переговоров под руководством Европы, пишет Financial Times.

В понедельник Бербок и ее украинский коллега Дмитрий Кулеба заявили, что они едины в своем стремлении возродить нормандский формат мирных переговоров между Германией, Францией, Россией и Украиной.

"Сейчас настал момент использовать […] такие форматы, как нормандский. Так мы сможем сесть вместе с Украиной и Россией за один стол, чтобы деэскалировать эту действительно сложную ситуацию", - сказала глава германского МИД.

Ее украинский коллега Дмитрий Кулеба заявил, что благодарен Германии за усилия по возвращению России и других сторон за стол переговоров, но сказал, что Россия блокирует эти усилия.

"Все, что нам нужно получить, это готовность России честно работать в нормандском формате и в трехсторонней контактной группе", - сказал он.

МИД России накануне визита Бербок обвинило Германию в "попустительстве открытому саботажу киевским режимом" Минских соглашений и назвало неприемлемым заявление о том, что Россия является стороной конфликта в Донбассе.

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Принц Гарри не может просто взять и купить себе полицейскую охрану в Британии, пишет Times, комментируя поданный герцогом Сассекским иск, в котором он добивается пересмотра решения британского министерства внутренних дел.

Бывший начальник подразделения королевской охраны заявил, что Гарри не может рассчитывать на предоставление полицейской защиты, даже если заплатит за нее.

"В этой стране еще не было прецедента, чтобы кто-то платил за свою безопасность. Если охрана необходима, она будет предоставлена. Услуги полиции не продаются", - сказал Дай Дэвис, который был командиром оперативного подразделения королевской охраны с 1995 года.

По его словам, члены королевской семьи получают защиту только в том случае, если органы безопасности считают, что им угрожает опасность.

Сотрудник королевской охраны Кен Уорф, который обеспечивал безопасность матери принца Гарри, принцессы Дианы, с 1987 по 1993 год, согласен с тем, что полицейскую защиту нельзя просто купить. По его мнению, герцог Сассекский проявляет возмутительную наглость, обращаясь в суд.

"Если ему будет предоставлена охрана, за которую он великодушно предложил заплатить, то каждая приезжая голливудская звезда и богатая знаменитость может рассчитывать на такие же привилегии", - написал Уорф в газете Daily Mail.

Автор фото, Anadolu Agency

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