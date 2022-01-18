Житель Подмосковья погиб при пожаре в полиции "из-за сломавшегося ключа"

48 минут назад

Автор фото, Alexandra Mudrats/TASS

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после гибели задержанного в территориальном пункте полиции в Московской области во время пожара. Камеру не удалось открыть, потому что сломался ключ, сообщили в СКР.

30-летний мужчина погиб еще 1 января, следует из сообщения подмосковного управления СКР.

После тушения пожара в одном из пунктов полиции в городе Балашиха в "специальном помещении для задержанных" было обнаружено тело мужчины без признаков жизни.

"Почувствовав запах гари и обнаружив возгорание, сотрудниками полиции были предприняты меры для спасения мужчины, однако открыть дверь в камеру и спасти мужчину не удалось из-за сломавшегося ключа", - говорится в пресс-релизе.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание проводки осветительного прибора.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть человека). Его завели "по факту" гибели мужчины, подозреваемых и обвиняемых в деле пока нет.

Подмосковное управление МВД уточнило, что погибший был задержан у одного из домов в Балашихе после сообщения о том, что по этому адресу мужчина избивает женщину. Его передали участковому уполномоченному полиции.

"Через некоторое время сотрудник почувствовал запах гари и заметил задымление из служебного помещения, в котором находился доставленный. Участковый предпринял меры для его спасения, вызвал бригаду медиков, а до их приезда оказывал ему первую помощь. Прибывшие врачи констатировали смерть мужчины", - заявили в полиции.

Участковый уволен из органов внутренних дел "по отрицательным мотивам" и будет привлечен к ответственности, подчеркивается в сообщении.

В январе прошлого года в Калининграде были осуждены двое бывших полицейских, обвинявшихся в халатности из-за смерти задержанного, обварившегося в отделении кипятком. Бывший начальник смены дежурной части отдела полиции получил два с половиной года колонии общего режима, а его подчиненный - два года.