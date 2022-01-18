Назарбаев впервые с начала протестов появился на публике. Сказал, что отдыхает в столице Казахстана, а вся власть - у Токаева

18 января 2022, 11:11 GMT Обновлено 47 минут назад

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые с начала протестов появился на публике. Он выступил с видеообращением. По его словам, никакого конфликта в элите нет, а сам он находится на "заслуженном отдыхе" в столице Казахстана.

Казахстан в начале января охватили протесты из-за повышения цен на топливо, которые переросли в массовые беспорядки. Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ с просьбой о помощи. В Казахстан направили "миротворческий контингент".

До последнего времени было неясно, где находится первый президент и "отец нации", о его местонахождении можно было делать выводы только со слов его пресс-секретаря.

После того, как протесты пошли на спад, Токаев сказал, что при Назарбаеве появился класс чрезмерно богатых граждан и предупредил, что пришло время делиться.

Во время правления Назарбаева и после его отставки родственники и близкое окружение бывшего президента занимали высокие должности в крупных корпорациях и государственных органах. После январских протестов семья Назарбаева постепенно лишается своих позиций.

17 января "добровольно ушли в отставку" еще два члена семьи Назарбаева.

Во вторник в своем видеообращении Назарбаев сказал, что конфликта и противостояния в элите нет.