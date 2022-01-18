Назарбаев впервые с начала протестов появился на публике. Сказал, что отдыхает в столице Казахстана, а вся власть - у Токаева
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые с начала протестов появился на публике. Он выступил с видеообращением. По его словам, никакого конфликта в элите нет, а сам он находится на "заслуженном отдыхе" в столице Казахстана.
Казахстан в начале января охватили протесты из-за повышения цен на топливо, которые переросли в массовые беспорядки. Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ с просьбой о помощи. В Казахстан направили "миротворческий контингент".
До последнего времени было неясно, где находится первый президент и "отец нации", о его местонахождении можно было делать выводы только со слов его пресс-секретаря.
После того, как протесты пошли на спад, Токаев сказал, что при Назарбаеве появился класс чрезмерно богатых граждан и предупредил, что пришло время делиться.
Во время правления Назарбаева и после его отставки родственники и близкое окружение бывшего президента занимали высокие должности в крупных корпорациях и государственных органах. После январских протестов семья Назарбаева постепенно лишается своих позиций.
17 января "добровольно ушли в отставку" еще два члена семьи Назарбаева.
Во вторник в своем видеообращении Назарбаев сказал, что конфликта и противостояния в элите нет.
"Президент Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти. Он председатель Совета безопасности. В скором времени президент будет избран председателем партии "Нур-Отан". Поэтому никакого конфликта или противостояния в элите нет. Слухи на эту тему абсолютно беспочвенны", - сказал Назарбаев.
Отставки членов семьи Назарбаева. Где они, и что происходит в Казахстане?
17 января "добровольно ушли в отставку" еще два члена семьи первого президента Казахстана. Во время правления Нурсултана Назарбаева и после отставки его родственники занимали высокие должности. После январских протестов семья Назарбаева постепенно лишается своих позиций.