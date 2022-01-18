Кому нельзя делать прививку от коронавируса? Минздрав России уточнил противопоказания к вакцинам

час назад

Автор фото, Kirill Kukhmar/TASS

Российский минздрав утвердил перечень противопоказаний к вакцинам от Covid-19. Документ уточняет список и сроки действия противопоказаний к различным формам выпуска препаратов.

Бессрочно любые прививки от коронавируса противопоказаны людям с гиперчувствительностью к компонентам вакцины, с тяжелыми аллергическими реакциями в анамнезе, а также тем, у кого были тяжелые осложнения после прививки первым компонентом вакцины: анафилактический шок, судорожный синдром, повышение температуры выше 40 градусов, гиперемия и отек в месте инъекции, следует из текста приказа.

В документе уточняются временные противопоказания к вакцинации: это периоды острого течения сопутствующих заболеваний, обострения хронических заболеваний и две-четыре недели после выздоровления и наступления ремиссии.

Вакцинация от Covid-19 противопоказана при ОРВИ (даже в легкой степени тяжести) и острых инфекционных заболеваниях - до нормализации температуры.

Почему беременным можно обычный "Спутник", но нельзя "Лайт"?

Беременным и кормящим женщинам, следует из приказа, показана только вакцина "Гам-Ковид-Вак" (двухкомпонентный "Спутник V"). При этом "Спутник Лайт" (по сути это первый компонент обычного "Спутника"), "Гам-Ковид-Вак-Лио" (сухая форма вакцины), "Гам-Ковид-Вак-М" (препарат для подростков), а также "ЭпиВакКорона", "ЭпиВакКорона-Н" и "Ковивак" им противопоказаны.

Такое противопоказание - формальность, связанная с тем, что препараты не исследовали на беременных. "Спутник V", как утверждали в минздраве, проверяли на женщинах, которые забеременели в процессе клинических исследований. Влияние вакцины на плод также оценивали в доклинических исследованиях безопасности вакцины, говорили в минздраве.

По этой же причине препараты "Гам-Ковид-Вак-Лио", "Гам-Ковид-Вак-М", "ЭпиВакКорона-Н" и "КовиВак" противопоказаны людям старше 60 лет. А для подростков от 12 до 17 лет допустимо использование исключительно вакцины "Гам-Ковид-Вак-М", так как она была создана специально для этой возрастной группы и проверена на ней, а дозировка вакцины для детей в пять раз меньше, чем для взрослых.

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Как следует из наблюдений за привитыми вакцинами Pfizer и Moderna беременными в США, вакцинация безопасна для матери и ребенка, снижает риск заражения беременной и формирует антитела, которые могут защитить и ребенка.

Коронавирус особенно опасен не только для пожилых, но и для людей любого возраста с хроническими заболеваниями, а также для беременных. Доказано, что во время беременности выше вероятность тяжелого течения болезни, а следовательно и госпитализации. Коронавирусная инфекция значительно повышает риски преждевременных родов и госпитализации новорожденного.

Опубликованное 13 января исследование Эдинбургского университета уточняет эти данные: там провели анализ 145 424 беременностей, вакцинации 18 399 беременных и 5653 подтвержденных случаев инфицирования ковидом во время беременности.

Исследование показало, что у женщин, заразившихся коронавирусом за 28 дней до родов или менее, чаще были преждевременные роды, мертворождение и смерти новорожденных. Среди невакцинированных женщин госпитализация потребовалась 19,5% заболевших, среди частично вакцинированных в госпитализации нуждались 8,3%, и лишь 5,1% - полностью привитых женщин.

77,4% случаев инфицирования коронавирусом во время беременности, согласно исследованию, пришлись на женщин, которые не были вакцинированы, при этом 11,5% были частично привиты, и 11,1% - полностью привиты.

Запрет на "ЭпиВакКорону" и "КовиВак" для раковых больных

"ЭпиВакКорону", "ЭпиВакКорону-Н" и "Ковивак", согласно новому приказу, запретили к применению пациентам со злокачественными новообразованиями. В инструкции к "ЭпиВакКороне" изначально значились новообразования и злокачественные заболевания крови в качестве противопоказания, а вот в инструкции к "КовиВаку" их не было.

"ЭпиВакКорону" и "КовиВак" не рекомендуют для применения этим категориям пациентов, так как нет подтверждения их эффективности, а для онкобольных ковид смертельно опасен, сказала в беседе с Би-би-си кандидат наук Школы биологических наук Эдинбургского университета Татьяна Дуднакова.

"По "Спутнику" есть две статьи по клиническим исследованиям, данные из Аргентины и еще несколько независимых исследований. Поэтому его рекомендуют как более надежный и более изученный вариант вакцины", - говорит биолог.