Принц Гарри и принц Эндрю не получат медали в честь юбилея королевы Елизаветы II
Принц Гарри и принц Эндрю не будут награждены медалями в честь Платинового юбилея королевы Елизаветы II из-за утери своих воинских званий.
Медали в знак благодарности королевы за их службу получат более 400 тысяч британских военных, полицейских, тюремных служащих, а также члены королевской семьи, имеющие воинские звания.
На прошлой неделе средний сын королевы принц Эндрю лишился воинских званий и королевского патронажа. Его ждет судебное разбирательство о сексуальном насилии по иску американки Вирджинии Джуффре. Принц также потерял право носить титул "Его королевское высочество".
Внук Елизаветы II принц Гарри отказался от королевских обязанностей в 2020 году и покинул страну со своей супругой Меган. Он также был лишен воинских званий и права использовать свой титул принца.