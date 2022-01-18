Принц Гарри и принц Эндрю не получат медали в честь юбилея королевы Елизаветы II

43 минуты назад

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Принц Гарри и принц Эндрю не будут награждены медалями в честь Платинового юбилея королевы Елизаветы II из-за утери своих воинских званий.

Медали в знак благодарности королевы за их службу получат более 400 тысяч британских военных, полицейских, тюремных служащих, а также члены королевской семьи, имеющие воинские звания.

На прошлой неделе средний сын королевы принц Эндрю лишился воинских званий и королевского патронажа. Его ждет судебное разбирательство о сексуальном насилии по иску американки Вирджинии Джуффре. Принц также потерял право носить титул "Его королевское высочество".