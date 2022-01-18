Битва за наследство: кому достанется вилла с фреской Караваджо?

57 минут назад

Автор фото, Alamy Подпись к фото, Роспись Караваджо оценивается в 310 млн евро

Знаменитая римская вилла Аврора, где находится единственная фреска Караваджо, выставленная во вторник на торги со стартовой ценой в 471 млн евро, пока не нашла покупателя. Ожидается, что повторная попытка состоится в апреле, но цена уже будет снижена на 20%.

Вилла оказалась в центре судебного спора из-за наследства между ее нынешней обитательницей, принцессой Ритой Бонкомпаньи Людовизи, и ее пасынками.

Между тем тысячи людей подписали петицию с требованием передать это историческое здание государству.

Главным украшением и сокровищем виллы по праву считается потолочная фреска Караваджо, работавшего в Италии на рубеже XVI и XVII веков.

Фреска, написанная маслом, изображает трех древнеримских богов, земной шар и знаки зодиака. По преданию, художник придал богам свои черты.

Это единственная сохранившаяся фреска Караваджо, которая сама по себе оценивается в 310 млн евро. Она была создана в 1597 году по заказу первого владельца виллы и украшала комнату, в которой тот проводил свои алхимические опыты.

Интересно, что роспись обнаружили лишь в конце 1960-х, поскольку до этого она была скрыта от глаз.

А свое название вилла Аврора получила благодаря другой знаменитой фреске в барочном стиле, написанной Джованни Франческо Барбьери, больше известным как Гверчино.

Автор фото, Alamy Подпись к фото, Виллу украшает и эта фреска работы Гверчино

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На фреске изображена богиня зари Аврора в колеснице.

Узнав о намечающемся аукционе, поборники искусства потребовали, чтобы правительство вмешалось и выкупило виллу, впоследствии дав широкой публике возможность наслаждаться ее многочисленными художественными сокровищами. В общей сложности петицию подписали свыше 38 тыс. человек.

По итальянским законам государство имеет право выкупать собственность, но только после аукциона и за ту же конечную цену.

Однако оценочная стоимость виллы составляет четверть годового бюджета министерства культуры, так что есть большие сомнения в том, что власти захотят и смогут вмешаться в процесс покупки.

Но кто бы ни приобрел вилу, он станет обладателем огромного числа ценных исторических предметов, включая письма Марии-Антуанетты и даже статую работы самого Микеланджело в саду.

Впрочем, потенциального покупателя ожидает и один неприятный сюрприз: необходимость провести за свой счет реставрационные работы примерно на 11 млн евро.

Автор фото, Alamy Подпись к фото, Караваджо изобразил сразу трех богов - Юпитера, Нептуна и Плутона

Что касается битвы за право обладания виллой, которая и послужила поводом для аукциона, то началась она в 2018 году после смерти принца Николо Людовизи Бонкомпаньи, главы семейства, владевшего виллой много поколений.

Тяжбу ведут третья и последняя супруга принца Рита Бонкомпаньи Людовизи и трое его сыновей от первого брака.

Принцесса Рита утверждает, что покойный супруг в завещании позволил ей жить на вилле до скончания ее дней, а в случае продажи собственности выручка должна быть поделена между ней и его сыновьями.

Однако стороны спора не смогли прийти к согласию, и суд постановил, что виллу следует продать с аукциона. Сама Рита утвержает, что хотела бы, чтобы вилла Аврора отошла государству.

Автор фото, Photoshot Подпись к фото, Принцесса Рита хотела бы, чтобы вилла Аврора отошла государству

Принцесса Рита (до замужества просто Рита Карпентер) родилась в Техасе и прожила весьма увлекательную жизнь. Она была актрисой и журналисткой, а потом занялась риэлторским бизнесом. В частности, она принимала участие в сделке по продаже Дональду Трампу небоскреба General Motors в Нью-Йорке в 1998 году.