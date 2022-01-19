Дайджест: Порошенко изберут меру пресечения; португальским гражданством Абрамовича заинтересовались прокуроры

час назад

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Пенсионер на заслуженном отдыхе". Назарбаев впервые после протестов появился на публике.

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев накануне впервые после начала протестов появился на публике и записал видеообращение, в котором заявил, что никакого конфликта в элите нет, Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти, а сам он находится на заслуженном отдыхе в столице страны.

"Отвечая на многочисленные обращения в мой адрес, и в связи с публикациями в средствах массовой информации, сообщаю, что я в 2019 году передал полномочия президента Касым-Жомарту Токаеву и с тех пор являюсь пенсионером и в настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал", - заявил он.

Говоря о протестах и последовавших за ними беспорядках, Назарбаев заявил, что эти события потрясли весь Казахстан, а их целью было "разрушение целостности страны и устоев государства".

"Эти события еще раз показывают, что независимость нужно беречь как зеницу ока, как хрупкий сосуд, требующий особо бережного отношения. Произошедшая трагедия стала для всех нас уроком. Важно выяснить, кто организовал все эти погромы и убийства. Следствие даст ответ на этот вопрос", - добавил он.

"Публичное одобрение действий Токаева со стороны Назарбаева является четким сигналом о том, кто сейчас находится у руля страны", - сказала Русской службе Би-би-си эксперт британского Королевского института международных отношений Кейт Маллинсон.

По ее мнению, Назарбаев обеспечил безопасный выезд членов своей семьи и возможность для родственников спокойно отказаться от своих активов в Казахстане, а Токаев получил полный контроль над государственным аппаратом, устранив влияние семьи Назарбаевых.

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Печерский районный суд Киева объявит о решении по поводу меры пресечения бывшему президенту Украины Петру Порошенко по делу о госизмене в пользу России.

Порошенко прилетел на Украину из Варшавы в понедельник утром, после чего выступил перед своими сторонниками и отправился в суд.

Заседание продолжалось практически весь день, однако суд меру пресечения так и не избрал.

Президент США Джо Байден проведет пресс-конференцию спустя год после своей инаугурации.

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Прокуратура Португалии во вторник заявила о начале расследования по факту предоставления гражданства российскому миллиардеру, владельцу футбольного клуба "Челси" Роману Абрамовичу.

Бизнесмен получил португальское гражданство в апреле прошлого года на основании закона о натурализации потомков евреев-сефардов, изгнанных с Пиренейского полуострова в эпоху средневековой инквизиции.

На прошлой неделе расследование по этому поводу начал Институт регистрации и нотариата Португалии. Министерство юстиции страны тогда сообщило, что подобные расследования - это обычная процедура в тех случаях, когда возникают ситуации или сообщения, указывающие на какие-либо возможные процедурные нарушения.

Представитель Абрамовича сообщил Reuters, что бизнесмен приветствует любые проверки, "поскольку они продемонстрируют только то, что гражданство было получено в соответствии с правилами".

Еврейская община города Порту, с которой тесно сотрудничал сам Абрамович, ранее заявила, что гражданство было получено законным путем.

"Процесс сертификации Абрамовича как сефарда (полная документация которого давно находится в распоряжении Центрального реестра Лиссабона) был проведен в 2020 году и включал в себя сертификацию со стороны самых престижных международных еврейских учреждений, которым несколько веков", - заявили в общине.

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Корреспондент Guardian в Вашингтоне Лорен Гамбино размышляет о том, как заканчивается первый год на посту президента для Джо Байдена, и задается вопросом, почему Байден - один из самых непопулярных президентов США?

Эксперты говорят, что в головоломке непопулярности Байдена есть части, которые ему подвластны, и наоборот.

Большая часть внутренней повестки застопорилась на Капитолийском холме, где Байдену препятствуют члены его собственной партии. Вирус снова выходит из-под контроля: ежедневные случаи заражения достигли рекордного уровня, а в больницы попадает все больше американцев. Инфляция находится на 40-летнем максимуме. Дипломатические переговоры пока не смогли исключить вариант военного конфликта между Россией и Украиной.

Набрав на выборах больше голосов, чем любой другой кандидат в президенты в истории США, Байден сейчас является одним из самых непопулярных американских лидеров. Его рейтинги падают, и среди его предшественников только Дональд Трамп имел худшие показатели по итогам первого года президентства.

Байден пришел к власти с высокопарными амбициями: он обещал победить коронавирус и начать новую эру ответственного управления. Спустя год Байден по-прежнему борется с неутихающей пандемией, нация все еще сильно разделена, а республиканцы продолжают настаивать на победе Трампа на выборах.

Популярность Байдена начала падать по мере распространения по стране варианта "Дельта", а затем резко упала после хаотичного вывода войск США из Афганистана.

Хотя большинство американцев выступало за вывод войск, сцены отчаяния из Кабула, когда талибы взяли власть в свои руки, подорвали восприятие Байдена как опытного эксперта по внешней политике, который способен восстановить позиции США на мировой арене.

Сотрудников министерства иностранных дел Великобритании призвали быть готовыми перейти в "кризисный режим" в кратчайшие сроки на фоне обеспокоенности по поводу возможного военного конфликта между Россией и Украиной, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированного источника.

По словам собеседника издания, сотрудники ведомства были проинформированы о просьбе на этой неделе. Кризисный режим означает, что дипломатов перебрасывают на работу над выработкой политики в отношении России и Украины, а также определением ответных мер Британии на любой дальнейший всплеск напряженности.

"Это критически важная работа по формированию и обеспечению безопасности нашего европейского соседства", - говорится в сообщении для сотрудников.

Пресс-секретарь британского МИД заявил, что ситуация вокруг Украины является ключевым приоритетом, и ведомство располагает планом действий на случай непредвиденных обстоятельств.

Bloomberg напоминает, что в недавнем прошлом кризисный режим вводился в связи с пандемией коронавируса и выводом войск из Афганистана.

Происходящее не означает, что правительство Великобритании считает вторжение России на территорию Украины неизбежным, а является частью плана по обеспечению мер предосторожности, который позволит перераспределить персонал и даст возможность МИД действовать быстро, если режим начнет действовать.

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