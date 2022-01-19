В Москве выявили максимальное за полгода число заболеваний Covid-19

44 минуты назад

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В России продолжается рост числа новых случаев заражения коронавирусом. В Москве суточный прирост оказался максимальным с июня прошлого года.

За последние сутки в России зарегистрировали 33 899 случаев Covid-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Это на 8,47% больше, чем накануне, когда фиксировали 31 252 случая. Отметку 30 тысяч этот показатель впервые в этом году превысил в понедельник, разогнавшись за неделю с 15 830 случаев.

Снова растет суточная смертность. За сутки умерли 698 пациентов, накануне - 688, еще днем ранее - 670. Меньше 700 смертей в сутки фиксируют с воскресенья - впервые с июля прошлого года.

Власти предупреждали, что Россию ожидает взрывной рост заболеваемости из-за нового штамма "Омикрон", как и другие страны, где суточный прирост исчисляется десятками и сотнями тысяч новых случаев.

Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что первый удар примет на себя Москва.

В среду штаб сообщил о 8 795 новых случаях. Это на 453 заражения больше (примерно на 5%), чем накануне, однако суточный прирост оказался максимальным с июня прошлого года, когда в столице России выявляли больше 9 тысяч случаев.

Осенью число регистрировавшихся за сутки случаев Covid-19 было ниже - 28 октября сообщалось о 8 440 инфицированных.

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Городской оперативный штаб обращает внимание на то, что уровень госпитализаций с Covid-19 "почти не растет на фоне роста заболеваемости".

Последние недели в Москве число госпитализированных находилось в диапазоне 700-800 пациентов, в среду штаб сообщил о 861 отправленном в больницу, во вторник - о 821, в понедельник - о 736.

Опираясь на данные о госпитализации, мэр Москвы Сергей Собянин накануне заявил, что власти пока не будут вводить новые ограничительные меры в столице, а только продлят старые (рекомендации бизнесу держать на удаленном режиме 30% сотрудников и другие). Новые ограничения будут введены, только если больницы не будут справляться, сказал он.

Власти России также пока не рассматривают вариант введения локдауна в стране из-за роста заболеваемости коронавирусом, говорили в понедельник источники Интерфакса. По словам одного из них, "пока уровень госпитализаций не является критичным", "система здравоохранения на данном этапе справляется".

При этом Собянин предупредил, что число госпитализаций все-таки будет расти в дальнейшем в связи с кратным увеличением числа заболевших "Омикроном".

Что касается дальнейшего роста числа выявляемых за сутки Covid-19, то мэр прогнозирует его увеличение: "На той неделе число заболевших выросло в два раза, на этой неделе - снова в два раза вырастет. Скорее всего, в такой динамике будут происходить события".

"Сколько недель этот рост будет продолжаться, покажет практика. Пока европейские города растут как минимум месяц в такой динамике", - добавил он.

Собеседник Интерфакса прогнозировал увеличение суточного прироста в Москве до 10 тысяч к концу недели и до 20 тысяч на следующей неделе.