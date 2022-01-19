Поклонская отказалась от должности российского посла в Кабо-Верде

час назад

Автор фото, Alexei Konovalov/TASS

Наталья Поклонская, ранее назначенная послом России в Кабо-Верде, заявила, что не собирается вступать в должность.

"Нет, не планирую, - сказала Поклонская ТАСС, отвечая на вопрос об отъезде в Кабо-Верде. - Почему я не вступила в должность? Изменились личные обстоятельства".

О том, что Поклонская не поедет в Кабо-Верде из-за личных обстоятельств, заявили также в российском МИДе. О каких обстоятельствах идет речь, ни Поклонская, ни МИД не уточнили.

Какую должность теперь займет Поклонская, до назначения послом заседавшая в Госдуме, неизвестно. "Я готова на любую должность, где буду полезна государству", - сказала она.

41-летняя Поклонская была назначена чрезвычайным и полномочным послом России в Кабо-Верде 13 октября прошлого года. До этого, с октября 2016 года, она была депутатом Госдумы и возглавляла там комитет по международным делам.

Как писали СМИ, Поклонскую не хотели видеть в Госдуме следующего созыва из-за ее "не вполне системного поведения" и экстравагантных заявлений.

В частности, она активно боролась против показа в России фильма Алексея Учителя "Матильда" и единственной из единороссов проголосовала против повышения пенсионного возраста.

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При этом с Поклонской консультировались относительно ее дальнейшего трудоустройства, и работа на дипломатическом поприще была ее собственным пожеланием, писал РБК.

Известность Поклонская приобрела в марте 2014 года, когда была назначена прокурором в аннексированном Россией Крыму.

В декабре Поклонская сообщила о проникновении на ее участок в Крыму гражданина Украины. Сообщалось, что 58-летний оставил букет цветов. Его выдворили на Украину.

Еще раньше украинское бюро Интерпола отказалось объявлять ее в международный розыск. Киевский апелляционный суд до этого удовлетворил ходатайство прокурора о задержании Поклонской для избрания ей меры пресечения по делу о госизмене.

В Кремле пока неизвестно о согласовании новой кандидатуры посла в Кабо-Верде. "Насколько я знаю, пока какие-то кандидатуры не согласовывались. А почему [не поехала Поклонская] - речь же идет о личных обстоятельствах", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.