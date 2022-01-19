"Путь дипломатии предпочтителен". Госсекретарь США приехал в Киев на фоне противостояния с Россией

15 минут назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Встреча Блинкена в аэропорту Киева

Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду утром начал визит в Киев и провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. В своем первом заявлении он подтвердил поддержку Украины, подчеркнув, что США и их союзники внимательно следят за ситуацией на российско-украинской границе.

Зеленский после встречи с Блинкеном поблагодарил его за поддержку.

"Для нас очень важен ваш визит, лично ваш визит. Это еще раз подчеркивает мощную поддержку нашей независимости, суверенитета страны со стороны Соединенных Штатов Америки", - сказал президент Украины.

В среду Блинкен также встретится с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. В четверг госсекретарь встретится в Берлине с главами МИД Германии, Франции и Британии, а в пятницу в Женеве - с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Фото прибытия госсекретаря в Киев опубликовал корреспондент Би-би-си Энтони Зуркер.

После прибытия в Киев и перед встречей с президентом Блинкен обратился к журналистам в американском посольстве.

"Как вы прекрасно знаете, в последние несколько месяцев мы сосредоточены на ситуации на Украине из-за значительного скопления российских сил у ее границ - без каких либо причин. Мы видим группировку значительного размера, и мы знаем, что в ближайшее время существуют планы очень быстро ее нарастить. Это дает президенту Путину возможность очень быстро начать новую агрессию на Украине. Безусловно, это привлекло не только наше внимание, но и внимание практически всех наших союзников не только в Европе, но и за ее пределами", - сказал Блинкен.

У России в этой ситуации есть два пути, сказал госсекретарь. "Путь дипломатии и диалога [...] явно предпочтителен, это было бы более ответственным подходом. Но есть и другой путь - Россия может выбрать агрессию и конфронтацию и понести ответственность", - добавил Блинкен.

Возможные сценарии

Накануне представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Москва подготовила группу диверсантов для проведения операции "под чужим флагом" на востоке Украины, чтобы создать предлог для вторжения регулярной армии.

Высокопоставленный источник в Госдепе во вторник сказал агентству Франс пресс, что Блинкен на встрече с Лавровым предложит "дипломатический выход" из ситуации.

США и Евросоюз неоднократно выступали в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

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В начале недели Киев посетила глава МИД Германии Анналена Бербок. Она подчеркнула, что Евросоюз не будет вступать в переговоры с Россией об Украине без ее участия и готов оказывать стране дипломатическую поддержку.

Однако основной темой переговоров стали поставки украинской армии оружия. Новое правительство Германии подтвердило, что Берлин по-прежнему не намерен поставлять Украине вооружения. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сказал, что Киев надеется все же договориться с Германией.