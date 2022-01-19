"Твои банки". Как судят экс-депутата Резника по делу о наркотиках

Анна Пушкарская

Би-би-си

час назад

Подпись к фото, Максим Резник вину не признает и называет дело политическим

Октябрьский суд Санкт-Петербурга допросил ключевого свидетеля по делу экс-депутата законодательного собрания города оппозиционера Максима Резника о покупке наркотиков без цели сбыта - его родственника Ивана Дорофеева. По словам Дорофеева, он не давал записанных в протоколе обыска показаний, что Резник приносил в его квартиру обнаруженный при обыске наркотик. Из-за обвинения и ареста политик не смог в 2021 году участвовать в выборах.

Свидетель Дорофеев стоял в клетке, держа в руках пачку бумаг. Подсудимый Резник сидел перед клеткой за столом. Прокурор спросила, употребляет ли Дорофеев наркотические вещества. "Раньше употреблял, сейчас нет", - сказал он. "В день обыска употребляли?" - уточнила прокурор. "Возможно, да. Уже не помню", - признал свидетель. На вопрос о том, употребляет ли Резник, его родственник ответил: "Мне не известно".

"Резник обвиняется в том, что незаконно приобрел без цели сбыта наркотическое вещество каннабис (марихуана) массой 18,2 грамма, что является значительным размером", - говорила представитель гособвинения на судебном заседании в декабре.

Резник, по версии следствия, хранил вещество у себя, а 9 марта 2021 года оставил его в квартире у своего дальнего родственника Ивана Дорофеева, когда у того проходил обыск.

Бывшему депутату предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 228 УК РФ (покупка наркотиков без цели сбыта). По этой статье ему грозит до трех лет лишения свободы.

Подпись к фото, Резнику грозит до трех лет колонии по обвинению в покупке наркотиков без цели сбыта

Сам Резник в суде заявил, что суть предъявленного обвинения ему не понятна. "Наша задача здесь состоит не в том, чтобы добиться справедливости, а в том, чтобы доказать, что это дело шито белыми нитками и является частью политического заказа", - заявил Резник. Домашний арест не позволил ему переизбраться в петербургский парламент в 2021 году.

Художник Иван Дорофеев заключен в СИЗО. Его судит другая судья в том же суде - по ст.30 ч. 3 (покушение на преступление) и ст 228.1 ч.3 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотиков или растений, содержащих наркотическое вещество). Вину он признает частично - лишь в том, что хранил кусты марихуаны, сказал Би-би-си его адвокат.

Максим Резник был дома у своего дальнего родственника Дорофеева, когда силовики пришли туда с обыском. По версии следствия, депутат выложил на стол две пластиковые баночки из-под "Ментос" и растительным содержимым, после чего ушел.

Подпись к фото, Сторона обвинения утверждает, что при обыске в квартире Ивана Дорофеева (слева) было обнаружено наркотическое вещество, якобы принадлежавшее Резнику

Это якобы заметил понятой Игорь Мальцев - бывший сотрудник МВД, который заявил в суде, что оказался понятым случайно: во время прогулки встретил полицейского, пригласившего его поучаствовать в обыске. Судя по показаниям Мальцева, во время обыска он одновременно смог разглядеть и коноплю на столе, и изъятие в совсем другом месте квартиры кустов марихуаны, а также всех действовавших во время обыска лиц.

Резнику грозит до трех лет, Дорофееву - до восьми лет лишения свободы.

Что рассказал в суде Дорофеев

Подпись к фото, Иван Дорофеев после задержания говорил, что на него оказывают давление с целью получения показаний против Максима Резника

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Квартира площадью 120 кв. м, где проходил обыск, имеет планировку в виде буквы "Г". "Я художник, могу нарисовать план", - предложил Дорофеев. В квартире были найдены колба, мельница и весы, перечислял он. На вопрос прокурора, принадлежала ли мельница Дорофееву, он ответил: "Так точно". Весы, по его словам, были семейными.

Дорофеев еще не раз повторял "так точно", адвокат Резника Михаил Пашинский даже спросил его: "Вы армейский?"

"Я сижу [в СИЗО] уже 11 месяцев", - ответил свидетель.

Квартира в центре Петербурга, откуда его увезли в наручниках - мастерская его матери - она тоже художник. В день обыска 9 марта 2021 года Резник пришел туда на полчаса, они обсуждали съемку роликов для видеоканала депутата, сказал Дорофеев. После ухода родственника, Дорофеев собирался уложить детей спать, но услышал шум, после чего в квартиру зашли примерно 12 человек, из них вроде двое понятых. С ними вернулся и Резник. Дорофеева задержали и поставили лицом к стене, у Резника выяснили личность и отпустили.

Длинный стол, заваленный разными предметами, на котором были позже обнаружены криминальные "баночки" (в суде показали видеозапись их изъятия), находился вне поля зрения Дорофеева, утверждает он: "Состояние было нервное, я не понимал, что происходит и не мог сориентироваться".

Баночки из под жвачки (обвинение считает, что Резник принес в них наркотики) на этом столе Дорофееву показал оперативник. В одной банке были видны "какие-то таблетки", в другой, синей - "что-то растительное".

"Два сотрудника пытались мне говорить, что это мои банки", - рассказал свидетель. "Уговорить?" - переспросила прокурор. - "Нет, они говорили, что это мои банки, я говорил что это не мои банки".

"Вы что-то предполагали?" - настаивала прокурор. "В один момент я предположил, что, может быть, это родственник принес. Но видеть этого я не мог", - признал Дорофеев. Доставал ли Резник в его квартире жвачку, Дорофеев тоже не видел.

Подпись к фото, Иван Дорофеев заявил, что никаких показаний против Резника, указанных в протоколе обыска, он не давал

Прокурор огласила протокол обыска с показаниями Дорофеева - что баночки принес и поставил на стол Резник. "Первый раз слышу, - заявил в суде Дорофеев. - Я такого не говорил". Прокурор подошла к клетке и предъявила ему листы. Дорофеев сказал, что не подписывал такое количество документов и предположил, что подписи на них - не его.

Прокурор показала Дорофееву скриншоты видеозаписи обыска - он признал, что на них изображен человек, "похожий на Резника" и что-то "похожее на баночки", фигурирующие в деле. После этого в суде включили сами видео. На одном видео Резник сидит возле стола, заваленного разными предметами, и говорит по телефону, на другом - изъятие банок. "Оперативник пытался меня убедить, что это якобы мои банки, он надавливал на меня: "Твои банки, твои банки, твои банки!" - комментировал Дорофеев видео.

В суде Дорофеев заявил, что не давал против Резника показаний, указанных в протоколе обыска, и находился до изъятия банок в другой комнате. "Я, находясь в стрессе и на нервной почве высказал свои предположения, что банки, по моему мнению, появились после появления Макса Резника". На видео слышен спор по этому поводу и голос, похожий на голос Дорофеева, говорит: "Я не видел, что он это вытаскивал".

"Меня пытались убедить в том, что хотят услышать", - объяснил, что происходит в кадре, Дорофеев.

Замечания к протоколу о том, что он не давал показания на Резника, у Дорофеева, по его словам, не приняли. На вопрос прокурора, присутствовал ли при изъятии банок адвокат, он сначала ответил "нет", затем "не помню" и "вроде нет". С адвокатом он знаком не был - на обыск пригласили защитницу по назначению.

Как писал в марте 2021 года "Коммерсант", Дорофеев жаловался, что в СИЗО ему не оказывают медицинскую помощь и давят на него с целью получения показаний против Резника. В полицию его доставили 9 марта, но в документах было написано, что якобы он добровольно явился 10 числа. Его адвокат Тимур Рзаев говорил "Коммерсанту", что Дорофеева склоняют к даче показаний против Резника.

Адвокат Рзаев сказал Би-би-си, что Дорофееву, вероятно, вынесут приговор в течение месяца.

Судья и выборы

Суд не разрешил адвокату Резника Михаилу Пашинскому задавать вопросы во время просмотра видео. Повторно воспроизвести видео для того, чтобы свидетель мог ответить на вопросы защиты, судья отказалась. Адвокат и Резник заявили, что судья ставит защиту и обвинение в неравные условия.

Резник заявлял отвод судье Елене Сергеевой, но она его отклонила. В начале процесса судья спросила Резника, работает ли он. "Благодаря вашим решениям, уже не работаю", - ответил депутат. Именно судья Сергеева в 2021 году отклоняла жалобы Резника на то, что следователь не позволяет ему подать документы для участия в выборах в заксобрание Петербурга.

Закон не запрещает выдвигаться находящимся под домашним арестом кандидатам. Однако следователь не разрешил Резнику ни посетить избирательную комиссию, ни вызвать домой нотариуса, который бы удостоверил оформление документов на выдвижение.

Подпись к фото, Иван Дорофеев заключен в СИЗО, ему грозит до восьми лет лишения свободы

Судья в своем постановлении подтвердила, что Конституционный суд России разрешает кандидатам подавать через иных лиц нотариально заверенные документы в избирком. Но сочла, что поскольку Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) разрешает под домашним арестом пользоваться услугами нотариуса лишь для предпринимательской деятельности, а о выборах в нем не говорится, этот пробел в законе позволяет следователю не выполнять решение КС. Хотя позиции Конституционного суда в таких случаях власти обязаны применять и исполнять непосредственно.