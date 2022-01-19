"Колумбайн" предлагают признать в России террористическим движением

час назад

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Верховный суд России рассмотрит иск Генпрокуратуры о признании террористическим движением "колумбайна" - под этим в ведомстве понимают явление, известное также как "скулшутинг" (стрельба в школе).

"Судебное заседание пройдет в закрытом режиме", - сообщили Интерфаксу в пресс-службе суда. Заседание состоится 2 февраля.

Идея причислять к террористам всех, кто каким-либо образом поддерживает или оправдывает нападения на школы и одноклассников, не нова. С таким предложением в сентябре 2021 года, сразу после стрельбы в Пермском госуниверситете, выступала глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина.

Тогда же Госсовет Татарстана внес в Госдуму законопроект об уголовной ответственности для организаторов сообществ, пропагандирующих среди детей насилие, нападение на учебные заведения и причинение вреда своему здоровью. Нарушителям предлагалось давать до шести лет лишения свободы.

Но правительство не поддержало инициативу, указав, что описанные деяния попадают под уже существующие статьи Уголовного кодекса.

Что такое "колумбайн"?

Нападения учащихся на школы в США случались еще в XIX веке. Но самый известный такой случай произошел 20 апреля 1999 года в штате Колорадо: двое учеников школы "Колумбайн" Эрик Харрис и Дилан Клиболд совершили нападение на свое учебное заведение, убив 12 учеников и преподавателя, после чего покончили с собой. В ходе расследования выяснилось, что злоумышленники собирались убить гораздо больше людей, и лишь по случайному стечению обстоятельств им это не удалось - не сработали их самодельные бомбы.

Подростки готовились к нападению полтора года, оба вели дневники и делали видеозаписи, подробно излагая свои цели и мотивы. Они писали о депрессии, ненависти к жизни, к людям, в том числе одноклассникам, и желании совершить самоубийство.

СМИ ярко освещали трагедию в "Колумбайне", в сознании многих отложился образ "несчастных мстителей" - Харриса и Клиболда. У них появилось множество сочувствующих, сформировалась некая субкультура, фанаты которой - премущественно, подростки - называли себя "колумбайнерами", романтизировали школьных убийц, а некоторые даже изъявляли готовность последовать их примеру.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Жертвами нападения на гимназию №175 в Казани в мае 2021 года стали 9 человек

С тех пор в США и других странах, в том числе в России, произошло несколько десятков массовых убийств в учебных заведениях. Все подобные случаи стали ассоциироваться с нападением на школу "Колумбайн", в ряде случаев убийцы прямо делали отсылки к преступлению в Колорадо.

На "Колумбайн" ссылался, в частности, студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков, в октябре 2018 года застреливший 19 человек и покончивший с собой.

Что даст признание субкультуры террористическим движением?

В случае официального признания "колумбайнеров" террористическим движением у их участников могут возникнуть серьезные проблемы. Если до сих пор такие интернет-сообщества лишь блокировали, причем делали это зачастую сами соцсети без нажима со стороны властей, то теперь сам факт нахождения в "колумбайн"-группе может стать основанием для привлечения к уголовной ответственности по тяжкой статье.

По российским законам, за одно участие в террористическом сообществе грозит от пяти до десяти лет лишения свободы, а за его организацию - от 15 до 20 лет.

Но действительно ли все те, кто решает устроить кровавую бойню в своем учебном заведении, вдохновляются нападением на школу в Колорадо и ищут славы среди поклонников "колумбайна" - вопрос спорный.

Во всяком случае, многие психологи в этом сомневаются: к искаженному мировоззрению будущих стрелков часто приводят психологические травмы и депрессии, а ненависть и жажда мести становятся следствием семейных неурядиц и школьной травли.

Как с этим борются в России

Сообщения о нападении на учебные заведения в России стали частым явлением примерно с 2014 года.

Российские власти пытаются предотвратить массовые убийства в школах разными способами: депутаты ужесточают правила приобретения огнестрельного оружия, Росгвардия требует от ЧОПов усилить охрану учебных заведений, местные власти выделяют средства на модернизацию систем школьной безопасности, министерство образования вводит должности школьных психологов и пытается укрепить воспитательную работу.

Некоторые чиновники предлагают объявить вне закона компьютерные "стрелялки", а Генпрокуратура - запретить СМИ освещать преступления подростков.