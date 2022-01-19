Коронавирус в мире: Британия смягчает запреты, ВОЗ призывает не расслабляться, в Европе рекордный всплеск заболеваемости

10 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, По словам главы ВОЗ, распространения "Омикрон"а может привести ко появлению новых вариантов коронавируса

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредил мировых лидеров, что до окончания пандемии коронавируса еще далеко. Тем временем в европейских странах отмечаются рекордные показатели по заболеваемости Covid-19, хотя в некоторых странах волна уже пошла на спад - в Англии многие ограничения отменяются со следующей недели, в Ирландии - в конце месяца.

Последние новости о распространении коронавируса в мире - в нашем ежедневном обзоре.

ВОЗ призывает сохранять бдительность

Глава ВОЗ предостерег мировых лидеров от предположений, что доминирующий сейчас вариант "Омикрон" приводит к гораздо более мягкому протеканию болезни и что он устранил угрозу, представляемую коронавирусом.

"Не заблуждайтесь, "Омикрон" приводит к госпитализациям и смертям, и даже менее серьезные случаи создают нагрузку на медучреждения", - заявил Тедрос Гебреисус на пресс-конференции в Женеве.

Глава ВОЗ отметил, что за прошедшую неделю "Омикрон" привел к 18 миллионам новых случаев Covid-19 во всем мире и что подобный всплеск заболеваемости может привести к появлению новых вариантов коронавируса.

Он также выразил обеспокоенность ситуацией в странах с низким уровнем вакцинации, где люди более подвержены риску тяжелых последствий и смерти от коронавируса.

Его поддержал также глава подразделения ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан, заявивший, что более высокая степень заразности "Омикрона" вызовет рост числа госпитализаций и смертности, в особенности, в регионах с невысоким уровнем вакцинации.

"Экспоненциальный рост заболеваемости, вне зависимости от тяжести отдельных случаев, ведет к неизбежному росту числа госпитализаций и смертей", - сказал Райан.

Рекордные темпы эпидемии в Европе

Заявление чиновника прозвучало на фоне резкого скачка заболеваемости коронавирусом на европейском континенте.

Только во Франции во вторник было зафиксировано около полумиллиона новых случаев Covid-19 - такого в стране не было с начала пандемии.

В Германии уровень заболеваемости также обновил максимумы за все время с начала пандемии: за последние сутки там зарегистрировано более 118 тысяч заболевших.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Во вторник Франция побила суточный рекорд заболеваемости Covid-19 за всю пандемию

В Дании во вторник было зафиксировано более 33 тыс. новых случаев Covid-19, В Италии - более 228 тыс., почти в три раза выше данных за понедельник.

На фоне всплеска заболеваемости французские учителя призвали ко второй забастовке в знак протеста против ковидых ограничений. По словам педагогов, санитарные протоколы, введенные в школах, нарушают привычный ход занятий: многие родители изо всех сил пытаются записаться на получение прививки для своих детей, а перед аптеками выстраиваются длинные очереди за тестами.

В прошлый четверг в результате забастовки половина школ страны была закрыта.

В то же время появляются первые признаки того, что в некоторых европейских странах пандемия уже достигла пика.

Отмена ограничений в Англии, обнадеживающие данные из Испании

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Несмотря на снятие ограничений в Британии, власти призывают проявлять в зимный период особую осторожность

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

В Ирландии последние несколько дней отмечается снижение числа новых случаев. Министр здравоохранения Стефен Доннели, выступая по национальному радио, заявил, что ограничения введенные в стране в рождественский период, вероятно, будут отменены к концу января.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон объявил в среду в парламенте, что в свете снижения ежедневного числа новых случаев в Соединеном Королевстве введенный в декабре правительством так называемый "План Б" отменяется со следующей недели.

Для жителей Англии это означает, среди прочего, отмену обязательного ношения масок на транспорте и в старших классах школы, возможность для работников, трудившихся из дома, вернуться в офисы, а также отмену ковид-паспортов. В скором времени, по словам премьера, будут пересмотрены и требования по самоизоляции.

Как сообщил Борис Джонсон, последние научные данные указывают, что пик заболеваемости "Омикроном" в Британии пройден.