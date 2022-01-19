"Паника сменилась апатией". Что происходит с фондовым рынком и рублем

час назад

Автор фото, Sergei Fadeichev/TASS

Российские рынки с начала 2022 года нестабильны. Инвесторы распродают бумаги и валюту на фоне роста геополитических рисков. Аналитики отмечают, что от бумаг избавляются российские частные инвесторы - это не компании или фонды, а простые люди, которые начали активно играть на бирже в последние несколько лет. Рынкам и рублю не помогает даже растущая нефть. Русская служба Би-би-си спросила экономистов и экспертов о том, как долго будут падать рынки и какого курса рубля ждать.

Российский фондовый рынок серьезно снижается с 12 января 2022 года - тогда начались полноценные торги после праздников, а геополитическая ситуация стала ухудшаться. С этого дня и к вечеру среды, 19 января, индекс Мосбиржи упал более чем на 10%.

Однако самое сильное падение с начала года произошло во вторник, 18 января, - тогда индекс Мосбиржи упал примерно на 7%. В среду индекс отыграл почти половину потерь вторника: он вырос к 18:30 мск чуть более чем на 3%.

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова объясняет это "нервозностью" российских частных инвесторов. "Российские домохозяйства начали активно инвестировать в финансовые рынки последние несколько лет, реагируя на снижение процентных ставок", - пишет она в своем докладе. По ее оценкам, объем инвестиций со стороны населения на российском рынке составил минимум 1,5 трлн рублей на конец 2021 года. Продажи институциональных инвесторов, по ее мнению, были не очень значительны.

"Российские игроки более чувствительны к публикациям в российских СМИ, которые пестрят обсуждениями военной эскалации конфликта вокруг Украины", - считает Орлова. Иностранные инвесторы, по ее наблюдениям, пока не выходят массово из российских активов.

Рубль во вторник тоже снижался вслед за рынком, а в среду наоборот немного укрепился к доллару - на 34 копейки, до 76,56 рубля за доллар. Однако в целом рубль к доллару в последние дни снижается: падение началось 13 января, и до него доллар стоил около 74,5 рубля.

Российскую валюту поддерживают цены на нефть: баррель марки Brent в среду вечером торгуется на уровне 88,3 долларов. Цены на нефть растут уже несколько дней подряд.

Русская служба Би-би-си изучила доклады экономистов и попросила их рассказать о том, как, по их мнению, будет развиваться ситуация на российских рынках.

Фондовый рынок

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Российский фондовый рынок начал резко падать на прошлой неделе после переговоров по безопасности между Россией и США, а также заседания совета Россия-НАТО, по итогам которых сторонам не удалось прийти к договоренностям по большинству пунктов.

После серии встреч замглавы российского МИД Сергей Рябков признался, что оснований для нового раунда переговоров в ближайшее время нет, так как разговор фактически зашел в тупик. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО "не пойдет ни на какие компромиссы" по вопросам расширения организации и размещения войск на востоке.

Орлова пишет, что "у истоков панических распродаж" также стоит новый санкционный пакет, который был предложен американскими сенаторами на прошлой неделе - на случай российского вторжения на Украину. Американские сенаторы среди прочего предлагают санкции против российских президента и премьера, крупных банков, отдельных секторов экономики, а также отключение от системы международных платежей SWIFT.

"Думаю, что падения больше не будет, как и бурного роста, так как панические продажи закончилась. Паника не может длиться долго, она обычно сменяется апатией. Сегодня случился отскок, и я думаю, что на рынке наступит период апатии", - считает Дмитрий Голубовский из ФГ "Калита-Финанс". Он полагает, что на рынках скоро начнется стабилизация, а если в переговорах России и США наметятся позитивные тенденции, то возможен даже рост.

Что касается более долгосрочных перспектив российского рынка, то они, как прогнозирует Голубовский, могут быть негативными во многом из-за политики Федеральной резервной системы США, которая готовится поднимать ставки и изымать долларовую ликвидность из системы.

На прошлой неделе глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что США могут постепенно повысить базовую процентную ставку в том случае, если инфляция в стране будет держаться на уровне выше прогнозируемого.

"Соответственно, прекратится рост цен на сырье и ужесточатся финансовые условия для всех развивающихся рынков. Россия может пострадать как один из наиболее рискованных рынков, и это может случиться уже во второй половине этого года", - предупреждает эксперт.

Более вероятен сценарий того, что ситуация на рынке смягчится, считает Орлова из Альфа-банка. Но нервозность все равно сохранится, так как в США приближаются выборы в Сенат, а на этом фоне геополитическая конфронтация может сохраняться.

Курс рубля

Российская валюта сильно просела в минувшую пятницу: в тот день курс евро обновил максимумы с прошлого лета и достиг 88 рублей, а доллар приблизился к 77 рублям. В первых числах января рубль также падал на фоне протестных акций в Казахстане.

Аналитик "Банки.ру" Богдан Зварич пишет в своем отчете, что рубль снижался в последние дни, несмотря на то, что дорожала нефть, а российские компании покупали рубли, чтобы заплатить налоги. Если ситуация останется такой же, то доллар может достичь отметки 78,5 рубля, прогнозирует Зварич.

При этом фундаментальные факторы указывают на то, что более адекватный курс доллара - это 73-75 рублей, пишет аналитик.

В основе курса рубля могут лежать ситуативные факторы, например, реакция инвесторов на какие-либо события или новости, а также фундаментальные факторы - это, например, состояние платежного баланса. Баланс фактически отражает разницу между притоком валюты в страну и ее оттоком. Если приток валюты в страну большой, то рубль, как правило, укрепляется. Высокие цены на нефть как раз приводят к притоку валюты в страну. При этом в январе люди обычно начинают экономить после праздников, а это приводит к тому, что импорт немного сокращается, - это тоже может привести к укреплению рубля.

"Российский рынок по-прежнему сосредоточен на политических рисках больше, чем на экономических факторах", - пишет Орлова. По ее прогнозу, риски для рубля, скорее всего, не ослабнут в течение всего года, и курс доллара к концу 2022 года может установиться на отметке в 80 рублей.

В Промсвязьбанке оценивают справедливый курс доллара в 73 рубля, поэтому полагают, что пока потенциал для укрепления доллара ограничен - если не будет внешних шоков.

В Росбанке нынешнюю динамику рубля описывают как "американские горки". Аналитики ждут, что до конца месяца доллар будет колебаться в диапазоне 75-78 рублей. У банка оптимистичный годовой прогноз: в первом квартале средний курс доллара составит 72 рубля, а в четвертом - 72,5 рубля, ожидают аналитики.

Автор фото, Yegor Aleyev/TASS Подпись к фото, К концу года доллар может подорожать до 80 рублей

Главный экономист "Уралсиба" Алексей Девятов также полагает, что рубль в ближайшие месяцы могут ждать непростые времена из-за геополитической ситуации.

"Если напряженность снизится, то можно ожидать достаточно быстрого укрепления рубля, но никто не знает, что фактически будет происходить в международных отношениях", - рассуждает он в беседе с Би-би-си.

Цены на нефть

18 января стоимость нефти Brent превысила 88 долларов за баррель впервые с октября 2014 года.

Накануне ОПЕК опубликовала январский доклад, в котором отмечалось, что организация не стала менять прогноз по росту спроса на нефть в мире и ожидает увеличения спроса до 4,2 млн баррелей в сутки в 2022 году.

Согласно докладу, добыча нефти ОПЕК в декабре выросла на 170 тыс. баррелей в сутки к уровню ноября (до 27,88 млн баррелей в сутки), однако в рамках сделки ОПЕК+ организация снова не смогла увеличить добычу на весь объем, разрешенный в отчетном месяце.

Как отмечает в своем отчете эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов, нефтедобытчики пока не успевают наращивать предложение вслед за растущим спросом, даже несмотря на ослабление квот.

"В такой ситуации сложно с уверенностью говорить о каких-то краткосрочных прогнозах, - рассуждает он. - Можно лишь отметить, что сейчас нефть выглядит очень сильно, как с технической точки зрения, так и с точки зрения наиболее распространенных рыночных индикаторов. Но это не значит, что котировки не могут в один момент обвалиться, например, на фоне появления нового штамма Covid-19, заключения сделки между США и Ираном или запуска резервных мощностей Саудовской Аравией".

ОПЕК+ в 2021 году никак не могли выполнить собственные цели и нарастить добычу, и эта ситуация, видимо, сохранится в 2022 году, говорится в докладе аналитической компании Capital Economics. Это как раз и поддержит рынок в 2022 году. Однако компании ждут, что нефть все равно будет дешеветь - вплоть до 70 долларов за баррель Brent к концу года. Экономисты считают, что спрос на нефть будет ниже прогнозов, так как экономики США и Китая будут расти медленее, чем ожидается.

Автор фото, Viktor Drachev/Tass Подпись к фото, Эксперты полагают, что цена на нефть может превысить 100 долларов за баррель

Согласно прогнозам Goldman Sachs Group, рост цен на нефть продолжится на фоне ее дефицита на рынке. Эксперты банка ожидают, что стоимость Brent поднимется до 100 долларов за баррель уже в третьем квартале 2022 года. У министерства энергетики США пока другие прогнозы - там предсказывают, что в среднем Brent будет стоить 75 долларов за баррель в 2022 году и 68 долларов за баррель в 2023 году.

Уровень инфляции

В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что текущий уровень инфляции в России "ни для кого не является приемлемым", и власти принимают "энергичные меры" по возвращению этого показателя к целевым значениям.

На прошлой неделе министр финансов Антон Силуанов сказал РБК, что пик инфляции в России пройден, и власти смогут решить инфляционные проблемы уже в этом году.

Центробанк в середине декабря прогнозировал, что инфляция в России на конец 2022 года составит 4-4,5% в годовом выражении. Однако эти прогнозы могут быть пересмотрены.

По итогам 2021 года инфляция оказалась на уровне 8,39% - это максимальное значение с 2015 года (тогда она была выше - 12,91%, но потом темпы роста цен начали замедляться). Пока о ситуации в январе 2022 года можно судить по недельным данным, которые публикует Росстат: по оценке Интерфакса, в годовом выражении инфляция на 14 января составила около 8,62%.

Ослабление рубля, которое наблюдается в начале года, в теории также должно привести к ускорению роста цен, так как многие товары Россия вынуждена импортировать.

Экономисты пока все же ждут, что инфляция замедлится во многом из-за действий Центрального банка, который ужесточает денежную политику и поднимает ставки.

Инфляция по итогам года превысит целевой показатель и составит 5,3-5,6% в годовом исчислении, при этом большая часть инфляционного давления придется на продукты питания, полагают аналитики ВТБ.

"Мы ожидаем, что продовольственная инфляция составит 6,5%, непродовольственные товары вырастут на 4,7%, а услуги останутся на уровне целевого показателя", - говорится в докладе банка.