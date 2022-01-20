Дайджест: Байден пригрозил Путину санкциями, которых тот "никогда не видел", Зеленский призывает не паниковать

55 минут назад

Автор фото, Getty Images

Президент США Джо Байден заявил, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины российского президента Владимира Путина ждут санкции, которых он "никогда не видел".

По мнению Байдена, российские власти пока не приняли окончательного решения по поводу своих дальнейших действий, и перед Путиным стоит выбор - дипломатия или конфронтация.

"Я думаю, что он начнет действовать, ему нужно что-то делать", - сказал Байден на пресс-конференции по итогам первого года на посту президента, отвечая на вопрос об угрозе российского вторжения на Украину. При этом полномасштабной войны с Западом Путин не хочет, считает он.

Возможное вторжение станет катастрофой для России, сказал Байден. "Если они вторгнутся, они заплатят. Их банки не смогут иметь дело с долларом", - добавил он, говоря о возможных санкциях.

Позднее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки уточнила, что вторжением США будут считать любое пересечение границы Украины российскими военнослужащими.

Накануне вечером президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к украинцам по поводу вероятности военного конфликта с Россией. Он сказал, что подобные риски существуют не первый день, и призвал украинцев не паниковать и не накручивать себя.

"В чем, собственно, новость? Разве это не реальность уже восемь лет, разве вторжение началось не в 2014 году? Разве угроза войны появилась только сейчас? Эти риски существуют уже не один день, и они не стали больше. Больше стал ажиотаж вокруг них".

Зеленский также заявил, что ситуация в стране находится под контролем. Он сказал, что Украина не хочет войны, но должна всегда быть к ней готова.

Глава МИД Германии Анналена Бербок после визитов в Киев и Москву встретится в Берлине с министрами иностранных дел Франции и Великобритании, а также с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Блинкен также встретится с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Автор фото, Vadim Denisov/TASS

Парламент Молдовы соберется на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть вопрос введения режима чрезвычайного положения из-за газового кризиса.

По данным СМИ, компания "Молдовагаз" в ходе переговоров не смогла договориться об отсрочке платежа за январь с российским "Газпромом".

Сообщалось, что "Молдовагазу" не хватает около 25 млн долларов, чтобы рассчитаться за газ. "Газпром" заявил о готовности прекратить поставки уже с 21 января.

Автор фото, Getty Images

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Кибератака на украинские правительственные сайты, в которой Киев обвиняет Москву, выявила большую неопределенность в Евросоюзе по поводу обещаний наказать Москву за дальнейшую агрессию против Украины, при этом страны-члены ЕС разделились в мнениях о том, какой именно масштаб враждебных действий должен вызвать санкции, пишет Financial Times.

ЕС наряду с США и Великобританией предупредил, что в случае нападения на Украину Россия столкнется с санкциями, влекущими за собой "масштабные последствия". Но европейские страны не сошлись в том, какого масштаба нападение вызовет ответную реакцию. Некоторые утверждают, что так называемые гибридные атаки не могут соответствовать этому порогу.

По словам официальных лиц, неофициальные переговоры, состоявшиеся на прошлой неделе во Франции, ясно показали расхождение во мнениях.

"Не было никакого консенсуса по поводу того, что означает агрессия, и есть очень большие разногласия между государствами, - сказал FT один из участников переговоров. - Одни хотят, чтобы сюда были включены все виды гибридных действий, другие не отходят далеко от того, чтобы только полное вторжение было достаточным для введения санкций".

"Мы достигли единства в вопросе о необходимости реагирования на российскую атаку, но теперь нам не хватает единства в вопросе о том, что следует понимать под этой атакой", - добавил собеседник издания. Официальные лица продолжают переговоры по этому вопросу в преддверии саммита глав МИД в понедельник.

Автор фото, AFP

Президент Украины Владимир Зеленский во время недавнего визита в Киев американских сенаторов призвал не ждать агрессии со стороны России для введения санкций, а ввести их прямо сейчас, сообщает издание Axios со ссылкой на источники.

"Президент выразился предельно ясно: "Северный поток" должен быть подвергнут санкциям сейчас. Любые потенциальные санкции в отношении Nord Stream или другие санкции не помогут ", - сказал Axios близкий к Зеленскому источник.

Санкции, которые обусловлены вероятной дальнейшей эскалацией, "в лучшем случае нейтральны, а в худшем - фактически поощряют Путина", добавил источник.

По его словам, будучи соседями, украинцы лучше понимают российский менталитет: "Путин не понимает такого рода расплывчатых угроз. Слова "если" нет в его лексиконе. Есть "да" и "нет".

Автор фото, AFP

Прокуратура Берлина проводит расследование в отношении руководителей немецкой партии "Зеленые", в том числе сопредседателей Анналены Бербок и Роберта Хабека, занимающих, соответственно, посты главы МИД и министра экономики в новом правительстве Германии, сообщило издание Spiegel со ссылкой на источники.

Расследование возможного злоупотребления доверием в ущерб партии связано с получением в 2020 году выплат членами президиума партии в связи с коронавирусом (так называемых ковидных надбавок) в размере 1,5 тыс. евро.

В прокуратуре и партии журналистам подтвердили, что расследование ведется. В пресс-службе "Зеленых" сказали, что надбавка за коронавирус была выплачена всем сотрудникам головного офиса партии и руководителям, но членам правления премии были выплачены повторно.

"Члены правления и главный офис партии полностью сотрудничают с прокуратурой, чтобы прояснить факты быстро и всесторонне", - сказали в пресс-службе.

Тема специальных выплат в связи с пандемией оказалась в центре внимания во время прошлогодней избирательной кампании, когда Бербок, баллотировавшаяся на пост канцлера, подверглась критике за то, что не задекларировала полученную сумму.

Автор фото, Getty Images

Британский принц Эндрю, лишившийся официального титула и других королевских привилегий на фоне судебного процесса о сексуальном насилии в отношении американки Вирджинии Джуффре, начал удалять профили из социальных сетей, пишет Times.

Его аккаунт @TheDukeofYork в "Твиттере" был удален в среду, а профиль @hrhthedukeofyork в "Инстаграме" стал приватным. Его "Фейсбук" продолжает работать, но страница не обновлялась с января 2020 года.

Как сообщил изданию Daily Mail источник, все каналы принца Эндрю в социальных сетях были удалены, но процесс закрытия некоторых из них занял больше времени.

"Эти изменения призваны отразить недавнее заявление Букингемского дворца относительно герцога Йоркского", - сказал источник.