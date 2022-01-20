"Катастрофа для России". Что Байден говорил о Путине и угрозе вторжения на Украину

32 минуты назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Байден провел большую пресс-конференцию в Белом доме

Президент США Джо Байден в очередной раз предостерег Россию от вторжения на Украину, пригрозив катастрофическими последствиями для российской экономики. Белому дому при этом пришлось разъяснять, что имел в виду Байден, когда рассуждал о том, каким может быть предполагаемое вторжение.

Угрозе российского вторжения, о которой Вашингтон заявляет с осени прошлого года, Байден посвятил значительную часть своей пресс-конференции, приуроченной к годовщине вступления в должность президента США.

Его комментарии лишь добавили неопределенности в то, как будут вести себя западные страны, если президент России Владимир Путин отдаст приказ о вторжении, поэтому Белый дом позже вынужден был пояснять, что же имел в виду Байден, пишет Рейтер.

"Я думаю, что он начнет действовать", - сказал он, имея в виду Путина. "Он должен что-то сделать", - добавил президент США.

"Россия будет привлечена к ответственности, если она вторгнется - и это зависит от того, что она сделает. Одно дело, если это будет ограниченное вторжение, и нам придется решать, что делать и чего не делать, - сказал Байден. - Но если они действительно сделают то, на что они способны… Для России будет катастрофой вторжение в Украину".

Байден предупредил, что США и их союзники готовы принять жесткие меры, которые причинят значительный ущерб России и российской экономике.

Однако после окончания почти двухчасовой пресс-конференции Белый дом подчеркнул, что любой шаг российских военных на Украину вызовет жесткую реакцию.

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"Если хотя бы какие-либо российские войска перейдут границу Украины, это будет возобновлением вторжения, и оно будет встречено быстрым, жестким и сплоченным ответом со стороны Соединенных Штатов и наших союзников", - заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Согласно ее заявлению, и кибератаки, и "военизированная тактика" получат решительный ответ.

Республиканцы выразили обеспокоенность высказываниями Байдена. "Любое вторжение российских военных на Украину следует рассматривать как крупное, потому что это дестабилизирует Украину", - заявил сенатор Роб Портман.

Вашингтон заявляет, что Россия сосредоточила у украинской границы около 100 тысяч военных, и считает это признаком подготовки к агрессии.

Москва неоднократно отрицала планы вторжения. Накануне об этом говорил замминистра иностранных дел Сергей Рябков, который на прошлой неделе представлял Россию на переговорах с США в Женеве.

"Мы не намерены предпринимать никаких агрессивных действий. Мы не намерены атаковать, нападать или вторгаться на Украину", - сказал Рябков на дискуссии в клубе "Валдай" в среду.

Россия требует гарантий нерасширения НАТО на восток и заявляет, что Запад хочет использовать Украину как плацдарм, что создает угрозу ее безопасности. На прошлой неделе в Женеве, Брюсселе и Вене прошли три раунда переговоров российских представителей с США, НАТО и ОБСЕ.

На пресс-конференции Байден заявил, что новый саммит с Путиным "все еще возможен". По его словам, он обеспокоен тем, что конфликт на Украине может иметь более широкие последствия и "выйти из-под контроля".

По словам Байдена, Путин требовал от него гарантий по двум вопросам: Украина никогда не вступит в НАТО, а стратегическое и ядерное оружие никогда не будет размещено на украинской территории. "Мы можем что-то придумать по второму пункту", - сказал он журналистам.

Что касается первого пункта, который НАТО категорически отвергает, то Байден отметил, что у Украины мало шансов вскоре присоединиться к альянсу.

По мнению главы Белого дома, Путин проверяет западных лидеров на прочность. Байден при этом признал, что союзники по НАТО не едины в том, как им придется реагировать в случае агрессии против Украины: "В НАТО есть разногласия по поводу того, что именно страны намерены предпринять в зависимости от того, что происходит".

Вашингтон подготовил широкий набор санкций на случай российского вторжения на Украину, о котором неоднократно писали СМИ. Байден на пресс-конференции заявил, что российские компании могут лишиться возможности проводить операции с долларами.

"Я надеюсь, что Владимир Путин понимает, что он, если не считать полномасштабной ядерной войны, не в очень хорошем положении, чтобы доминировать в мире", - заявил также президент США.

На вопрос, насколько его беспокоит возможность того, что в конфликт на Украине могут быть втянуты соседние государства НАТО, Байден ответил: "Единственная война, которая хуже незапланированной, - это когда она запланированная".

Госдепартамент США тем временем разрешил Литве, Латвии и Эстонии отправлять ракеты и другое оружие американского производства на Украину, утверждает Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с этим решением.

По словам одного из собеседников агентства, соглашения о передаче оружия третьим сторонам позволит Эстонии передать Киеву противотанковые комплексы Javelin, которые уже есть на вооружении Украины, а Литве - зенитно-ракетные комплексы Stinger.