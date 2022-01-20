Тиктокера из ролика о "любимом зяте" задержали по подозрению в убийстве

20 минут назад

Автор фото, instagram.com/shetinka

Сотрудники полиции задержали в Краснодаре находящегося в розыске тиктокера Алексея Щетинина. Он прославился вирусным роликом о "любимом зяте".

"Полицейские задержали Щетинина. Ему инкриминируется убийство, применение насилия в отношении полицейских, разбойное нападение и серия краж", - рассказал утром в четверг источник Интерфакса.

Управление СКР по Краснодарскому краю подвердило задержании жителя Темрюкского района, обвиняемого в разбое (ч. 3 ст. 162 УК РФ), убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и нападении на полицейских (ч. 2 ст. 318 УК РФ).

По версии следствия, в декабре 2020 года 44-летний житель Темрюкского района Краснодарского края Щетинин проник в дом пожилого мужчины в станице Ахтанизовской, застрелил его, похитил ювелирные украшения и скрылся.

В апреле прошлого года под Анапой его остановили для проверки документов двое полицейских. Щетинин стал отстреливаться и ранил сотрудников МВД. Ему удалось скрыться, в октябре его объявили в федеральный ролик.

Звезды TikTok

Семья Щетининых снимала видео для TikTok и "Инстаграма".

Популярность Щетинин и его теща Юлия Филон обрели после того, как появился ролик "Любимый зять", который набрал более 20 млн просмотров. Позже семья регулярно публиковала короткие сюжеты о жизни в кубанском поселке Волна, напоминает "Коммерсант".

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Мемом стала фраза из ролика: "Бегу с огорода домой, едет любимый зять, будем пить пиво!"

По данным "Коммерсанта", в ночь на 20 января Щетинина задержали в сауне в Краснодаре. Следствие будет просить суд арестовать его.

Жертвой нападения в станице Ахтанизовской стал владелец местного кафе. По версии следствия, обвиняемый шесть раз выстрелил в него из пистолета, после чего скрылся, забрав ювелирные украшения.

После объявления известного тиктокера в розыск его личность обсуждалась в социальных сетях и на телевидении, и выяснилось, что семья является "неблагополучной", пишет "Коммерсант". Филон отбывала длительный срок наказания в колонии за распространение наркотиков, она лишена родительских прав, троих ее детей воспитывала бабушка, уточняет издание.