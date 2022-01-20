Блумберг: ФСБ убедила Набиуллину поддержать полный запрет криптовалют в России

59 минут назад

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Федеральная служба безопасности убедила главу российского ЦБ РФ Эльвиру Набиуллину поддержать полный запрет на операции с криптовалютами в России, пишет Блумберг со ссылкой на свои источники. Хотя ЦБ всегда был против легализации криптовалют в каком бы то ни было виде. Их использование может подорвать денежное обращение, заявляла Набиуллина еще в 2017 году.

ФСБ лоббировала полный запрет, так как трудно отслеживаемые платежи в криптовалютах все чаще используются россиянами для пожертвований в пользу "нежелательных организаций", говорится в публикации Блумберга.

Финансирование оппозиции - крайне незначительная часть рынка, оцениваемого в 7 трлн рублей (около 92 млрд долларов), которые находятся на счетах в примерно 17 млн криптокошельков, однако ФСБ "обеспокоена растущим масштабом этой проблемы", цитирует статью Интерфакс.

ФСБ отказала Блумбергу в комментарии.

"Отношение скептическое"

Месяц назад Набиуллина публично выступила против криптовалют. 17 декабря она заявила, что российская финансовая система не должна использоваться для сделок с ними. "Наше отношение к криптовалютам, мягко скажем, скептическое", - говорила глава ЦБ.

Заместитель Набиуллиной Владимир Чистюхин, выступая в Госдуме в декабре, также говорил, что "не видит места криптовалюте на российском финрынке".

В декабре же агентство Рейтер, ссылаясь на близкие к ЦБ источники, писало, что регулятор хочет запретить инвестиции в криптовалюты в России, так как видит риски для финансовой стабильности в растущем числе транзакций c криптовалютой.

Что можно сейчас

Сейчас российский закон не запрещает покупать криптовалюту на зарубежных рынках ни физическим, ни юридическим лицам. Запрещено лишь выпускать криптовалюту на отечественных площадках и использовать как средства платежа внутри страны.

Таким образом, физические лица, используя счет в российском банке, могут приобретать криптовалюту через работающие за рубежом криптобиржи, криптообменники и онлайн-кошельки, а российские финансовые компании могут предложить инвесторам купить финансовые продукты, где базисным активом являются криптовалюты, пишет Интерфакс.

Жесткий запрет криптовалют был введен в сентябре прошлого года Китаем. После этого соседний Казахстан вышел на второе место по майнингу биткоинов. А вот президент Сальвадора Найиб Букеле в июне прошлого года пообещал сделать биткоин официальным платежным средством в стране.

Давно против

Несколько лет назад российские власти рассматривали вопрос о том, чтобы не запретить, а отрегулировать рынок биткоинов. Минфин России в январе 2018 года публиковал свою версию законопроекта о криптовалютах. В нем говорилось, что майнинг должен считаться предпринимательской деятельностью. Минфин также предлагал ограничить продажу токенов гражданам.

"Основная задача с майнингом - что мы от них хотим? Чтобы они платили налоги", - говорил тогда замминистра финансов Алексей Моисеев.

Министерство финансов признавало, что у него есть разногласия с ЦБ по этому вопросу.