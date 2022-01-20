В Москве суточный прирост Covid-19 подскочил до рекордных 11,5 тысяч

час назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Ковидные ограничения в Москве пока не ужесточают

В Москве на волне заражений "Омикроном" зарегистрировали максимальное за время пандемии число новых случаев - более 11,5 тысяч за сутки. Предыдущий пик фиксировали в июне прошлого года, тогда суточный прирост превысил 9 тысяч. В целом по России число заражений также растет, но еще не достигло исторического максимума.

За последние сутки в России зарегистрировали 38 850 новых случаев Covid-19, что на 4 951 (на 14,6%)больше, чем накануне, следует из сводки оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Выше 30 тысяч этот показатель впервые в этом году поднялся в понедельник. Неделю назад, 13 января, фиксировали 21 155 случаев.

Умерли за сутки 684 пациента с Covid-19 (на 14 меньше, чем днем ранее), из них 70 - в Москве.

В Москве число новых случаев резко подскочило и оказалось максимальным за все время пандемии - 11 557. А накануне отмечали максимум за последние полгода - 8 795 случаев (то есть темпы прироста выросли сразу на 31%).

В июне в столице России выявляли больше 9 тысяч случаев, после чего заболеваемость пошла на спад и снова стала расти осенью, как и по всей России. Неделю назад, 13 января, штаб сообщал о 5 490 новых случаях в Москве, еще днем ранее - о 4 008. Таким образом, спустя неделю суточный прирост оказался более чем двойным.

Число случаев, выявляемых за сутки, резко выросло по всему миру после появления нового штамма "Омикрон". Накануне максимум за время пандемии фиксировали в Германии - 133 536 новых случаев.

Российские власти ожидали, что волна "Омикрона" в первую очередь накроет Москву, однако до сих пор не ужесточали ковидные ограничения. Мэр Сергей Собянин говорил, что карантинные меры будут вводиться, если сильно вырастет нагрузка на больницы. Пока в столице свободна половина коек в ковидных госпиталях, заявила в четверг его заместитель Анастасия Ракова.

За сутки в Москве госпитализировали 930 человек, этот показатель тоже растет, только во вторник число госпитализаций превысило 800, а в понедельник власти сообщали о 736 отправленных в больницу.

Оперативный штаб впервые включил в ежедневный отчет агрегированные данные по стране - госпитализированы 9 167 человек (на 3,8% меньше, чем накануне, утверждает штаб).

Из-за распространения штамма Москву ждет "несколько сложных недель", резко вырастет нагрузка на медработников поликлиник, стационаров и скорой помощи, заявил в среду Собянин. В четверг он обсуждал ситуацию с коронавирусом в Кремле с президентом Владимиром Путиным.

"В ходе закрытой части беседы с президентом мэр Москвы подробно информировал его о ситуации с распространением в Москве новой волны коронавируса, связанной с появлением нового штамма "Омикрон", - сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Почему эта часть разговора Собянина с Путиным была закрытой, Песков не пояснил.