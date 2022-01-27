Верховный суд России отказался отправить на пересмотр дело неонацистов Тихонова и Хасис

27 минут назад

Автор фото, Artyom Korotayev/tass Подпись к фото, Хасис и Тихонов в 2011 году

Верховный суд отказался отправить на пересмотр дело неонацистов Никиты Тихонова и Евгении Хасис, осужденных за убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой.

Верховный суд рассмотрел кассационные жалобы Тихонова и Хасис после решения ЕСПЧ, заключившего, что их право на справедливый суд было нарушено.

В итоге Верховный суд снял с Тихонова и Хасис обвинения в незаконном обороте оружия из-за истечения срока давности, а в остальном оставил приговор без изменений. Таким образом, наказание Тихонову (пожизненное лишение свободы) осталось в силе, а срок Хасис сократился с 18 до 17 лет.

Дело об убийстве

Адвокат Маркелов, представлявший в судах антифашистов, и журналистка "Новой газеты" Анастасия Бабурова были застрелены в центре Москвы 19 января 2009 года. По делу об убийстве были задержаны лидер "Боевой организации русских националистов" (БОРН) Никита Тихонов и его девушка Евгения Хасис.

В 2011 году Тихонова приговорили к пожизненному сроку, а Хасис - к 18 годам колонии. Обвинительный вердикт был вынесен семью присяжными против пяти.

Присяжные пришли к выводу, что Тихонов и Хасис решили убить Маркелова из "личной неприязни и негативного отношения к исповедуемым им антифашистским взглядам", а Бабурова была убита как свидетель преступления с целью его сокрытия. Суд установил, что Хасис следила за Маркеловым и Бабуровой, а Тихонов был исполнителем преступления.

В 2014 году Тихонова приговорили еще к 18 годам, признав виновным в организации экстремистского сообщества (БОРН), незаконном обороте оружия и причастности к нескольким убийствам по мотивам ненависти.

Автор фото, Elena Palm/Interpress/TASS Подпись к фото, Заседание Верховного суда проходило наутро после тринадцатой годовщины убийства Бабуровой и Маркелова

Тихонов и Хасис направили жалобы в Европейский суд по правам человека, заявив, что присяжные были предвзяты. В жалобах, в частности, утверждалось, что среди присяжных было несколько бывших силовиков, а одна из присяжных, вышедшая из состава коллегии, заявляла о давлении.

В феврале 2021 года ЕСПЧ решил, что российские суды "не предоставили достаточных гарантий, чтобы исключить сомнения в непредвзятости присяжных, вынесших обвинительный приговор". На основании решения ЕСПЧ Верховный суд в декабре 2021 года направил дело Тихонова и Хасис в кассационную инстанцию (она проверяет соблюдение законности судопроизводства без исследования доказательств).

Рассмотрение кассационных жалоб

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Первое заседание Верховного суда по этому вопросу проходило 20 января - наутро после тринадцатой годовщины убийства Маркелова и Бабуровой. Тогда в суде выступили трое членов коллегии, вынесшей обвинительный приговор. Они заявили, что давление на присяжных не оказывалось.

В четверг, 27 января, в Верховном суде заслушали показания еще двоих присяжных, которые также заявили, что не испытывали давления. Они подтвердили, что читали, что пишут о процессе СМИ, но эти публикации, по их словам, не оказали влияния на вынесение вердикта.

Присяжная Анна Добрачева, которая заявляла о давлении в интервью в 2011 году, отказалась участвовать в заседании Верховного суда.

На заседании по видеосвязи выступили находящиеся в колониях Тихонов и Хасис. Тихонов, как передавала "Медиазона" (признана СМИ, выполняющим функции иноагента), назвал решение суда "предвзятым и пристрастным" и предложил Верховному суду заменить ему пожизненное лишение свободы на "какой-то срок".

Хасис обращала внимание на то, что присяжные "все-таки, к сожалению, собирали информацию в средствах массовой информации", и просила пересмотреть свой приговор.