В Тонга впервые после цунами удалось доставить гуманитарный груз. Острова остаются под слоем опасного пепла

10 минут назад

Автор фото, NZ DEFENCE FORCE

В Тонга, серьезно пострадавшем от обрушившегося на остров цунами, приземлился первый самолет с гуманитарными грузами - водой, продовольствием и медикаментами. В минувшую субботу это островное государство в Тихом океане первым ощутило на себе последствия извержения подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай.

Жертвами стихии стали по меньшей мере три человека. Повреждения системы коммуникаций привели к тому, что в течение пяти дней на островах полностью отсутствовала связь с внешним миром.

Разрушены сотни зданий и десятки дорог.

Автор фото, Maxar Подпись к фото, Взлетно посадочную полосу аэропорта местным жителям пришлось расчищать вручную

Взлетно-посадочную полосу единственного международного аэропорта Тонга засыпало толстым слоем пепла, и лишь к четвергу силами сотен спасателей и добровольцев его удалось расчистить.

Первую посадку на острове совершил борт военно-воздушных сил Новой Зеландии. Он привез контейнеры с водой, электрогенераторы, палатки, средства гигиены, медицинские наборы первой помощи, средства связи.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Подводный вулкан у островов Тонга. Последствия мощного извержения

Также в четверг на острове приземлился австралийский борт, который среди прочего доставил современные средства для расчистки пепла.

До сих пор местные жители боролись с ним с помощью самого примитивного оборудования - лопат, совков и тележек на колесах.

Именно так был расчищен аэропорт, что, по словам прилетевших в четверг новозеландских военных, потребовало от жителей острова титанических усилий.

Жесткий ковид-протокол

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Помощь жителям островного государства доставляют самолеты австралийских и новозеландских ВВС

Толстый слой пепла, покрывающий большую часть острова, и острая нехватка питьевой воды представляют серьезную угрозу для здоровья населения.

Власти Новой Зеландии и Австралии заявляют, что к берегам Тонга также направляются суда с гуманитарными грузами.

Сообщается, что экипажам дано распоряжение не вступать в близкий контакт с принимающей стороной, чтобы избежать возможного распространения Covid-19 на архипелаге.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Экипажам самолетов дано распоряжение не вступать в близкие контакты с местными жителями, чтобы не заразить их коронавирусом

Автор фото, Maxar Подпись к фото, Многие постройки на Тонга все еще остаются под слоем вулканического пепла

За все время пандемии в Тонга был выявлен всего один случай заражения коронавирусом.

Пилоты и моряки не покинут свои суда, разгрузка будет осуществляться силами самих островитян.

"Самолет пробудет на земле Тонга не более 90 минут и вернется в Новую Зеландию", - сказал новозеландский министр обороны Пини Хенаре, комментируя экспедицию в четверг.

Автор фото, NOAA Подпись к фото, Извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай - одно из самых мощных извержений, когда-либо снятых со спутника

Связь с Тонга по-прежнему ограничена. К настоящему моменту местному провайдеру, компании Digicel удалось восстановить режим 2G, но линии постоянно перегружены из-за повышенного спроса.