Место в истории. Как австралийский скандал скажется на карьере Джоковича?

Анастасия Успенская

Би-би-си

46 минут назад

Автор фото, Getty Images Sports

Австралийская сага Новака Джоковича вышла за рамки спортивного и политического скандала. Она далека от развязки, но уже ясно, что скандал дорого обойдется первой ракетке мира. Лучший теннисист планеты переоценил свои привилегии и недооценил реалии эпохи соцсетей, в которых тяжело замять проблему и убедить власти сделать поблажку элите на глазах у возмущенной общественности.

Задержание на границе, взятие под стражу, два судебных разбирательства, вызов системе эпидемиологического надзора и депортация с неясной перспективой возвращения в Австралию - всего этого уже более чем достаточно, чтобы до конца карьеры подсчитывать репутационные потери.

Сам Джокович обдумывает возможность подать против Австралии иск на 3,2 млн фунтов стерлингов за "неподобающее обращение": он рассказывает, как ему пришлось жить в отеле с блохами и подвергаться публичным унижениям. А многие теннисные специалисты предсказывают, что это будет последним ударом по репутации спортсмена.

"Есть правила, нравятся они тебе или нет, и им надо следовать. Может быть однажды мы вернемся к нормальному положению вещей, но в 34 года у него остается все меньше времени на достижение своих целей", - говорит бывший тренер сербского теннисиста Борис Беккер, добавляя, что Новаку надо было вовремя остановиться.

Как пандемия изменила всех нас и окружающий мир и почему для многих наследие Новака Джоковича перечеркнуто навсегда?

Наследие Джоковича: сохранить нельзя потерять

Если Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Роджер Федерер - три величайших теннисиста нашего времени, у каждого из которых по 20 титулов на турнирах "Большого шлема" - вдруг прямо сегодня одновременно объявили бы об окончании карьеры, то чисто статистически Джокович остался бы самым великим в истории.

Он дольше двух других держался на первой строчке рейтинга - и по количеству недель без перерыва, и по количеству сезонов в целом.

Автор фото, Getty Images Sport

По итогам личных встреч серб также впереди: 27-23 в его пользу в матчах против Федерера, и 30-28 - против Надаля.

По общему количеству индивидуальных титулов за карьеру швейцарец и испанец обходят Новака: 103 у Роджера (2-е место в Открытой эре), 89 у Рафы (4-е место в Открытой эре) и 86 у Джоковича (5-е место).

Но этот показатель все равно не перебивает всей остальной сложной и подробной статистики, которая ведется в мире тенниса.

Болельщики Джоковича в последние годы позволяли себе презрительно отзываться о Федерере, как о старике, который по привычке на что-то претендует, но уже никогда ничего не выиграет, и о Надале, как об игроке узкого профиля, ни на что не способного за пределами грунтовых кортов.

Так было до недавнего времени. Но в свете последних событий в настроениях теннисных болельщиков произошли некоторые перемены.

Фанаты Новака Джоковича стали вести себя гораздо сдержаннее. Они по-прежнему горячо поддерживают своего любимца и, как один, считают действия властей Австралии вопиющими, но от былого презрения к соперникам серба явно воздерживаются.

Джокович по большей части утратил поддержку той большой прослойки болельщиков, которая в отсутствие личных фаворитов просто болела за красивый теннис. Многие даже пишут, что отныне вообще не будут смотреть мачти с его участием.

Понятие GOAT (сокращение от английского "величайший всех времен") в глазах общественности больше не несет в себе исключительно спортивный смысл. Одного места в рейтинге больше не достаточно, чтобы водрузиться на пьедестал истории. Зрителям важна личность спортсмена.

И по мнению австралийского теннисного обозревателя Джеймса Маттея, теперь Новак Джокович может проститься со статусом GOAT навсегда.

"Уже не важно, что произошло на самом деле: действительно ли невакцинированный Джокович пытался использовать лазейку в погоне за своим 21-м титулом, или он оказался политической пешкой. Ясно одно - его репутации нанесен значительный ущерб", - считает специалист.

Автор фото, Getty Images Sports Подпись к фото, Новаку Джоковичу не удалось стать таким же любимцем публики, как Федерер и Надаль. Он сам говорил в интервью, что часто чувствует предвзятое отношение публики к себе и считает это несправедливым

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По следам визового скандала австралийское издание News.com.au провело опрос, в котором приняли участие более 280 тыс. человек. Вопрос стоял так: "Станет ли Новак Джокович величайшим теннисистом всех времен (GOAT), если выиграет больше всего титулов?".

40% респондентов ответили, что ему никогда не стать частью высшей лиги наряду с Федерером и Надалем. 32% считают, что он своими руками погубил свою репутацию и наследие. 15% готовы признать его самым титулованым, но не уверены, что это тождественно "величайшему". И лишь 11% считают его безоговорочным GOAT, потому что, по их мнению, важны только достижения на корте.

Так считают обыватели. Теннисный мир воздерживается от категоричных прогнозов. По мнению специалистов, крепкая нервная система Новака Джоковича поможет ему эмоционально восстановиться, и он, скорее всего, выиграет еще пару-тройку "Больших шлемов", если сможет кардинально решить вопрос с вакцинацией, так как организаторы всех остальных турниров - "Ролан Гаррос", Уимблдона и US Open - тоже сделали это условием для участия.

Но в последнее время в различных интервью эксперты часто обращаются к высказываниям великого американского теннисиста Артура Эша, чьим именем назван центральный корт Открытого чемпионата США на Флашинг-Медоус в Нью-Йорке. Эш говорил, что успех - это путь, а не конечный пункт назначения, и часто процесс гораздо важнее результата.

"Настоящий героизм никогда не выпячивает себя. Это не желание превзойти других любой ценой, а желаний служить другим, чего бы это ни стоило", - вот еще одна цитата Эша, которая активно зазвучала из разных источников в связи с австралийским эпизодом в жизни и карьере Новака Джоковича.

Почему скандал был неизбежен?

Новак Джокович еще летел в самолете в Мельбурн, а соцсети уже раскалились, узнав, что он получил от устроителей турнира Australian Open спецосвобождение от прививки, хотя общие правила предусматривают обязательную вакцинацию участников.

Автор фото, Getty Images Sport Подпись к фото, Несмотря на скандал, у Новака Джоковича по-прежнему много фанатов. У его фотографии на входе в комплекс, где проходит Australian Open, стоит очередь из желающих сделать селфи

Пандемия сыграла злую шутку с западным миром, где свобода выбора является одним из основополагающих достижений общества. В такие времена на первый план выходит понятие общественного блага, границы личных свобод резко сужаются, и большинство готово с этим мириться.

Общественность никогда не отказывала Новаку Джоковичу в праве не прививаться, но она не поняла, почему он не остался дома, а стал дерзко нарушать правила, писанные для всех. Тем более, что у него не оказалось не только веских, но и мало-мальски приемлемых объяснений своего медотвода от вакцинации.

Тот факт, что он недавно перенес коронавирус и потому не должен прививаться, не убедил ни власти Австралии, ни большинство свидетелей драмы. Да и обстоятельство болезни всплыло далеко не сразу.

В мире, где от коронавируса умерли уже свыше 5,5 миллионов человек, большинство из них не успели попрощаться со своими близкими, и где до сих пор многие семьи не могут воссоединиться, иной реакции общества просто не могло быть.

Миллионам людей по всему миру и в первую очередь австралийцам показалось, что богатый, знаменитый, пышущий здоровьем человек либо искренне считает, что ему можно все, либо идет на принцип. И будь у Новака хоть десяток по-настоящему веских причин для отказа от вакцинации, выбранная им линия поведения не оставила ему шанса на примирение с публикой.

Совсем без политики не обошлось

Давление общественности на австралийское правительство росло с каждым днем, и оно начало действовать хаотично и непоследовательно, что дало повод для различных трактовок.

О политическом подтексте этих действий в разгар скандала не говорил только ленивый - от папы Джоковича до сербских властей, не считая миллионов сторонников теннисиста.

Автор фото, Srdjan Stevanovic/Getty Images Sports Подпись к фото, Семья Джоковича - родители и брат - провели кампанию в защиту Новака. Они сообщили прессе об условиях, в которых его содержали в отеле для мигрантов

Все они заявляли, что австралийский премьер-министр Скотт Моррисон готовит себе почву на предстоящих в стране выборах и работает на имидж бескомпромиссного борца с пандемией.

До недавнего времени Новак Джокович своими действиями сам успешно опровергал эти утверждения. Сначала всплыла неверно заполненная въездная декларация, в которой утверждалось, что за 14 дней до приезда в Мельбурн Джокович не путешествовал, а спокойно ждал вылета, сидя на одном месте.

Серба выдали вездесущие соцсети, По постам, опубликованным им самим и другими людьми в двухнедельный период перед рейсом, стало ясно, что он, резидент Монако, побывал еще в двух странах. Ответственность за ошибку в документах теннисист переложил на своего агента.

Потом, опять же через соцети, выяснилось, что больной ковидом Джокович разгуливал по общественным мероприятиям и давал интервью вместо того, чтобы сидеть в изоляции. Он заявил, что не знал о диагнозе, но когда стало известно точное время проведения его ПЦР-теста, частично признался в нарушении эпидемиологического режима.

На фоне всех этих событий, происходивших с невероятной скоростью, обличительные заявления о предвзятости австралийских властей прекратились.

Автор фото, Getty Images Sports Подпись к фото, История Новака Джоковича придала новый импульс движению антипрививочников

Однако в минувший четверг австралийский суд пошел на беспрецедентный шаг: он отдельно опубликовал обоснование своего решения о депортации Новака Джоковича.

Из этого обоснования следует, что Новак Джокович - слишком влиятельная персона и пример для подражания для миллионов людей. Поэтому его дело рассматривалось не только с точки зрения непосредственных нарушений закона им самим, но и возможных последствий его действий в более широком смысле.

Одним из таких возможных последствий суд посчитал укрепление позиций в среде противников вакцинации.