Месть за Джоковича? Сербия разорвала договор с австралийским концерном Rio Tinto

36 минут назад

Подпись к фото, Гигантский билет - намек на то, что Новака Джоковича недавно депортировали из Австралии, а теперь Сербия высылает целую корпорацию

Сербия решила закрыть проект австралийско-британского концерна Rio Tinto по добыче лития на западе страны. Часть сербской прессы считает, что это сделано в отместку за высылку теннисиста Новака Джоковича из Австралии, хотя правительство говорит, что дело в экологических требованиях к проекту, а сербские экоактивисты бурно протестовали против него еще в конце прошлого года.

"Рамочный план [проекта Rio Tinto] отменен. Соответственно, все административные акты и разрешения, касающиеся компании Rio Tinto, точнее, ее дочерней фирмы Rio Sava Exploration, аннулированы. Мы поставили точку в деле Rio Tinto в Сербии", - сказала премьер-министр страны Ана Брнабич после заседания правительства в четверг.

Ассоциация экологических организаций Сербии (SEOS), активно выступавшая против рудника, считает это решение своей заслугой, о сомнениях в экологичности проекта говорит и Ана Брнабич.

Однако многие в Сербии связали это решение правительства - или то, что оно было принято именно сейчас - с недавним скандалом между Сербией и Австралией из-за высылки сербского теннисиста Новака Джоковича. Власти Австралии депортировали его из страны на основании неверно заполненных въездных документов и отсутствия вакцинации.

Многие сербские издания вышли с заголовками типа "Сербия - Австралия 1:1".

Премьер-министр Брнабич сказала журналистам, что Rio Tinto давал "совершенно недостаточно" информации о проекте местным жителям и властям Сербии.

"Я просила их улучшить коммуникацию с местными жителями относительно влияния проекта на окружающую среду - никакой реакции", - пожаловалась Брнабич.

Она также обвинила в этом конфликте членов предыдущих правительств Сербии, ныне оппозиционеров, при которых стартовал проект и которые давали согласие на него.

В начале апреля в Сербии пройдут выборы парламента и президента.

Жители деревень в районе, где расположено месторождение лития (точнее, содержащего его минерала), защитники природы, оппозиция и некоторые сербские эксперты выступают против проекта "Ядар" уже два года.

Автор фото, Vladimir Zivojinovic Подпись к фото, Акция протеста против "Ядара" в конце ноября 2021 года

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Совсем недавно, в ноябре-декабре прошлого года, они даже перекрывали дороги, в том числе трассу европейского значения,

Сербский проект Rio Tinto, как и содержащий литий минерал, ядарит, названы по имени протекающей в районе месторождения реки Ядар.

Правительство Австралии заявило, что сожалеет о решении сербских властей.

"Мы считаем, что значительные инвестиции Rio Tinto в Сербии принесли бы большую пользу", - цитирует агентство Рейтер заявление правительства Австралии.

Сам концерн в заявлении по поводу решения сербского правительства отмел обвинения в нарушении каких-либо правил и законов.

"В ходе работы над проектом "Ядар" мы всегда соблюдали законы Сербской Республики", - говорится в заявлении. Концерн сообщил, что пока изучает законные основания решения сербского правительства и его возможные последствия.

Литий - это главный компонент в производстве аккумуляторов, и сербский проект "Ядар" был важной частью стратегии Rio Tinto: этот гигант мировой металлургии и горнодобывающей промышленности хочет стать ведущим поставщиком сырья для аккумуляторов электромобилей.

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Концерн намеревался вложить в проект в Сербии 2,4 млрд долларов США, причем 450 млн долларов уже были вложены - в исследования и подготовительные работы - или зарезервированы.

"Ядар" должен был стать первым литиевым проектом Rio Tinto, и начать выдавать литий на гора планировалось в 2027 году.

Что дальше будет с "Ядаром", сейчас неясно: с одной стороны, Rio Tinto может подать в суд на правительство Сербии, с другой, экоактивисты требуют запретить разработку лития вообще кому-либо, а не только британско-австралийскому концерну.