Австралийский суд: присутствие Джоковича могло увеличить число противников вакцинации

час назад

Автор фото, PA Media

Как следует из опубликованного в четверг решения, австралийский суд поддержал решение властей страны о высылке Новака Джоковича, потому что согласился с министром по делам иммиграции и счел, что допуск непривитой звезды тенниса на Открытый чемпионат Австралии мог увеличить число противников вакцинации.

"Люди всех возрастов, молодые и старые - особенно, молодые и впечатлительные - могут быть подвержены влиянию всемирно известной звезды тенниса и пытаться подражать ей, - говорится в опубликованной 20 января мотивировочной части решения суда. - Даже если бы г-н Джокович и не выиграл Australian Open, опасения, что само его присутствие и игра в Австралии воодушевят его подражателей, служат разумным основанием полагать, что он может способствовать росту антипрививочных настроений".

Само решение - отклонить апелляцию Джоковича на решение министра по делам иммиграции выслать его из страны - Федеральный суд Австралии принял 16 января.

В мотивировочной части суд отмечает, кроме прочего, что министр Алекс Хоук опасался не только новых шумных демонстраций убежденных антипрививочников, но и того, что пример Джоковича повлияет на людей, до сих пор колеблющихся в отношении прививок от ковида.

Адвокаты Джоковича доказывали, что теннисист никогда никого не призывал отказываться от прививок и потому решение министра выслать его как антипрививочника неправомерно.

Однако суд решил, что министру в рамках его полномочий не надо было доказывать, что Джокович явно выступает против вакцинации: с точки зрения суда, достаточно того, что его сделало своим героем движение убежденных антипрививочников.

Но и героем "антиваксеров" Джокович, по мнению суда, стал не без оснований: он до сих пор не привился, он высказывался против вакцинации еще до того, как появились вакцины (в решении суда упоминается статья Би-би-си с соответствующей цитатой Джоковича), затем смягчил позицию, но говорил, что хочет подходить к этому вопросу без предубеждений и что за человеком должна оставаться свобода выбора.

11 дней препирательств

Новак Джокович 5 января прилетел в Австралию, чтобы готовиться к начавшемуся на этой неделе Открытому чемпионату Австралии по теннису. Австралия запретила въезд непривитым иностранцам, и сербского теннисиста остановили на границе, решив, что его обоснования, почему он не привит, недостаточно убедительны.

Затем Джокович выиграл суд против погранслужбы и уже начал тренироваться, но 14 января министр по делам иммиграции своей властью аннулировал его визу.

16 января Федеральный суд отклонил апелляцию теннисиста, и в тот же день он был выслан из страны. Во вторник он добрался до Белграда.

Автор фото, AFP Подпись к фото, В Белграде высланного из Австралии Джоковича радостно встречали и противники вакцинации, и просто поклонники

В среду британский таблоид Sun со ссылкой на анонимный источник сообщил, что Джокович собирается подать на правительство Австралии в суд и потребовать с него миллионы долларов компенсации морального ущерба и не полученных призовых.

Би-би-си связалась с юристами Джоковича, но те отказались подтверждать или опровергать эту информацию.

Из-за нежелания прививаться Джокович может пропустить и следующий турнир Большого шлема, Ролан Гаррос, который пройдет в мае.