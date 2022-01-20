ЦРУ: большинство случаев "гаванского синдрома" не связаны с российскими спецслужбами
ЦРУ пришло к выводу, что спецслужбы России, Кубы или каких-либо еще стран непричастны к большинству случаев так называемого "гаванского синдрома" - серьезного недомогания у сотрудников посольств США. В то же время американская разведка продолжает расследовать небольшое количество особо подозрительных случаев.
Как сообщили в четверг сразу несколько американских газет и телекомпаний, ЦРУ составило промежуточный доклад о ходе расследования случаев "гаванского синдрома", и в нем говорится, что подавляющее большинство из примерно тысячи заявленных случаев не могут быть связаны с действиями иностранных спецслужб.
"Их можно объяснить состоянием здоровья, в том числе не диагностированными до того заболеваниями, а также природными или техническими факторами", - цитирует неназванного представителя ЦРУ телекомпания Cи-би-эс.
"Непохоже, чтобы иностранные службы, в том числе российские, вели долгосрочную, охватывающую весь мир кампанию, подрывая здоровье американского персонала с помощью какого-то оружия или механизма", - сказал этот чиновник.
В то же время ЦРУ подчеркивает, что это лишь промежуточные выводы: большинство случаев отсеяны как не вызывающие подозрений, но расследование немногих оставшихся продолжается.
"Мы пришли к важным промежуточным выводам, но мы не закончили [...] Мы продолжим расследование этих инцидентов", - цитирует газета New York Times заявление директора ЦРУ Уильяма Бернса.
Под подозрением - россияне и микроволны
"Гаванским синдромом" американцы назвали не объяснимые естественными причинами случаи серьезного недомогания - головной боли, внутричерепного давления, тошноты и т.п. - у американских дипломатов и разведчиков в некоторых странах мира.
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Конец истории Подкаст
Впервые такие случаи были зафиксированы в посольстве США в Гаване; официальные лица неоднократно высказывали предположения, что это иностранные спецслужбы - российские, кубинские или еще какие-либо - пытаются воздействовать на американцев каким-то неизвестным способом, например, направленным микроволновым излучением.
Как отмечает телекомпания Эн-би-си, на самом деле то, что большинство жалоб сотрудников зарубежных миссий, собранных в ходе расследования предполагаемых козней иностранных спецслужб, отсеялись, было вполне ожидаемо.
"Ведомства призвали всех сотрудников, у которых случались необъяснимые головные боли или дурнота, сообщить об этом, и было неизбежно, что многие из таких случаев не подойдут под параметры, обнаруженные врачами у тех дипломатов и шипионов, которые получили повреждения мозга", - пишет Эн-би-си.
Расследование ведет не только ЦРУ
Подозрительными в глазах ЦРУ остаются примерно два с половиной десятка случаев "гаванского синдрома", включая самые первые, собственно гаванские, и их расследование будет продолжено.
Кроме того, эту историю расследует и рабочая группа Совета национальной безопасности при администрации президента США. В эту группу входят медики и ученые, и ее выводы, как ожидается, будут опубликованы в ближайшем будущем. В расследовании участвуют и ФБР, и министерство обороны США, и Госдепартамент.
Группа жертв "гаванского синдрома" выпустила в четверг заявление, в котором осудила ЦРУ за его промежуточный доклад.
"Новый доклад ЦРУ, может, и называется "промежуточным" и оставляет простор для альтернативного объяснения некоторых случаев, но множеству верных своему долгу госслужащих, их семей и коллег в этом видится некая окончательность и отказ от дальнейших действий", - цитирует заявление New York Times.
Бывший сотрудник ЦРУ Марк Полимеропулос, переживший "гаванский синдром" во время командировки в Москву в 2017 году, сказал газете, что его бывшее ведомство обязательно должно довести до конца расследование тех случаев, которые не поддаются объяснению естественными причинами.
"Усаму бен Ладена мы искали десять лет. Я бы все-таки призвал всех набраться терпения, а разведсообщество и министерство обороны - продолжать расследование", - сказал Полимеропулос.